В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц

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Египетские археологи раскопали 110 древних гробниц в дельте Нила - внутри находились останки взрослых и детей, возраст которых составляет около 5000 лет, а также керамические изделия и погребальное оборудование. Находки сделали на археологическом объекте Кум Аль-Халджы.
На археологическом объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия сделали уникальные находки. Археологи нашли 110 древних гробниц с человеческими останками взрослых и детей, и другими предметами. 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду (6000-3150 годов до нашей эры) и считаются самыми древними из найденных. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
По словам Аймана Ашмави, одного из руководителей Совета древностей Египта, овальные могилы вырезали в песчаном слое. Людей в таких могилах хоронили с согнутыми ногами, лицом на запад. Глубина большинства гробниц - от 30 до 83 сантиметров. Кроме этого, среди захоронений археологи нашли останки ребенка, похороненного в глиняной вазе.
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Слева - глиняная ваза, в которой нашли останки младенца; справа - погребальный амулет
Другие овальные гробницы датируются 3000 и 1700 годами до нашей эры, охватывая большой период древнеегипетской истории. Также среди находок обнаружили 37 гробниц прямоугольной формы, которые относятся ко Второму промежуточному периоду - 1782-1570 годы до нашей эры.
Внутри некоторых гробниц лежали характерные для периода цилиндрические и треугольные горшки, глиняные вазы, погребальное оборудование, амулеты с молитвами. Команда также нашла на территории объекта несколько печей, остатки кирпичных зданий, посуду, амулеты и украшения из полудрагоценных камней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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