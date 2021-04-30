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В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц

В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц (8 фото)

Автор:
30 апреля 2021 11:50
Сообщество : Наука
Метки: археологи   гробницы   древний египет   египет   находки   раскопки   ученые   фото   
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Египетские археологи раскопали 110 древних гробниц в дельте Нила - внутри находились останки взрослых и детей, возраст которых составляет около 5000 лет, а также керамические изделия и погребальное оборудование. Находки сделали на археологическом объекте Кум Аль-Халджы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   гробницы   древний египет   египет   находки   раскопки   ученые   фото   
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6  комментариев
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10k
ГородДомов 2 часа назад
новости заставляют задуматься что Египет это одно сплошное кладбище
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Денис 19 минут назад
Нетронутыми они были ДО того как их обнаружили.
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6k
GrblFF 58 минут назад
Не трогайте их и далее!
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну зато теперь потрогают. Имхо хуже черных копателей. Те хоть кости в земле оставляют. А эти..
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