В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц

На археологическом объекте Кум-эль-Хульган в провинции Дакалия сделали уникальные находки. Археологи нашли 110 древних гробниц с человеческими останками взрослых и детей, и другими предметами. 68 овальных гробниц относятся к додинастическому периоду (6000-3150 годов до нашей эры) и считаются самыми древними из найденных. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.