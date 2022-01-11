На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды

Помимо игрового поля для древней "настолки" археологи также нашли руины ранее неизвестной башни в поселении бронзового века, а также артефакты из выплавленной меди (на снимке).



Исследователи ведут раскопки в долине Кумайра с 2015 года и обнаружили останки, относящиеся как минимум к пяти различным археологическим периодам.



Например, только территория вокруг Айн-Бани-Саада имеет следы заселения в период позднего неолита (4300–4000 гг. до н.э.), фазы Умм-ан-Нар бронзового века (2600–2000 гг. до н.э.) и железного века II. (1100–600 до н. э.). А в одном месте были найдены руины деревни позднеисламского периода, стоявшие поверх более ранних останков.



"Такое обилие следов поселений доказывает, что эта долина была важным местом в предыстории Омана, — пояснил профессор Белинский, руководивший раскопками. - Айн Бани Саада стратегически расположен на стыке дорог, соединяющих Бат на юге, Бурайми и Аль-Айн на севере и морское побережье недалеко от Сохара на востоке. Вдоль этого маршрута есть несколько крупных памятников периода Умм-ан-Нар. Поэтому мы надеялись, что нам повезет во время раскопок".