На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды

146
8
Археологи, ведущие раскопки возле Айн-Бани-Саада в долине Кумайра (Оман), обнаружили древнюю каменную настольную игру в поселении бронзового века. Находке около 4000 лет.
На каменном игровом поле, которое было найдено закопанным в остатках комнаты, есть не менее тринадцати отмеченных квадратов, каждый с углублением в центре.
По мнению специалистов, обнаруженная "доска" использовалась для игры, напоминающей Царскую игру Ура. Это стратегия для двух игроков, по правилам похожая на современные нарды.
×
×
Завершенные в декабре раскопки вокруг Айн-Бани-Саада в долине Кумайра проводились под руководством Варшавского университета и Министерства наследия и туризма Омана.
"Такие находки редки, но несколько примеров мы знаем, и все они были обнаружены на территории, простирающейся от Индии через Месопотамию и вплоть до Восточного Средиземноморья, — рассказал Петр Белинский, археолог из Варшавского университета. - Самый известный пример игровой доски, основанной на подобном принципе, — та, что была найдена в могилах Ура".
"Такие находки редки, но несколько примеров мы знаем, и все они были обнаружены на территории, простирающейся от Индии через Месопотамию и вплоть до Восточного Средиземноморья, — рассказал Петр Белинский, археолог из Варшавского университета. - Самый известный пример игровой доски, основанной на подобном принципе, — та, что была найдена в могилах Ура".
Хотя правила игры Айн Бани Саада утеряны во времени, если бы в нее играли как в Королевскую игру Ура, то ближайшим современным эквивалентом были бы нарды.
Два игрока бросают кубики, состязаясь друг с другом, чтобы переместить все свои фишки вокруг доски, а затем убрать их с доски раньше, чем это сделает соперник. И, как и в нардах, у игроков есть возможность помешать продвижению противника, захватив фигуры и вернув их в исходное положение.
Два игрока бросают кубики, состязаясь друг с другом, чтобы переместить все свои фишки вокруг доски, а затем убрать их с доски раньше, чем это сделает соперник. И, как и в нардах, у игроков есть возможность помешать продвижению противника, захватив фигуры и вернув их в исходное положение.
Помимо игрового поля для древней "настолки" археологи также нашли руины ранее неизвестной башни в поселении бронзового века, а также артефакты из выплавленной меди (на снимке).
Исследователи ведут раскопки в долине Кумайра с 2015 года и обнаружили останки, относящиеся как минимум к пяти различным археологическим периодам.
Например, только территория вокруг Айн-Бани-Саада имеет следы заселения в период позднего неолита (4300–4000 гг. до н.э.), фазы Умм-ан-Нар бронзового века (2600–2000 гг. до н.э.) и железного века II. (1100–600 до н. э.). А в одном месте были найдены руины деревни позднеисламского периода, стоявшие поверх более ранних останков.
"Такое обилие следов поселений доказывает, что эта долина была важным местом в предыстории Омана, — пояснил профессор Белинский, руководивший раскопками. - Айн Бани Саада стратегически расположен на стыке дорог, соединяющих Бат на юге, Бурайми и Аль-Айн на севере и морское побережье недалеко от Сохара на востоке. Вдоль этого маршрута есть несколько крупных памятников периода Умм-ан-Нар. Поэтому мы надеялись, что нам повезет во время раскопок".
Исследователи ведут раскопки в долине Кумайра с 2015 года и обнаружили останки, относящиеся как минимум к пяти различным археологическим периодам.
Например, только территория вокруг Айн-Бани-Саада имеет следы заселения в период позднего неолита (4300–4000 гг. до н.э.), фазы Умм-ан-Нар бронзового века (2600–2000 гг. до н.э.) и железного века II. (1100–600 до н. э.). А в одном месте были найдены руины деревни позднеисламского периода, стоявшие поверх более ранних останков.
"Такое обилие следов поселений доказывает, что эта долина была важным местом в предыстории Омана, — пояснил профессор Белинский, руководивший раскопками. - Айн Бани Саада стратегически расположен на стыке дорог, соединяющих Бат на юге, Бурайми и Аль-Айн на севере и морское побережье недалеко от Сохара на востоке. Вдоль этого маршрута есть несколько крупных памятников периода Умм-ан-Нар. Поэтому мы надеялись, что нам повезет во время раскопок".
По словам ученых, их последние открытия более чем оправдали их надежды.
"Наконец-то мы нашли доказательства того, что на этой территории в те времена плавили медь, а также обнаружили несколько медных предметов, — отметил профессор Белинский. - Это показывает, что исследуемое нами поселение участвовало в прибыльной торговле медью, которой в то время славился Оман". Оманская медь, пояснил он, упоминается в "клинописных текстах из Месопотамии".
"Наконец-то мы нашли доказательства того, что на этой территории в те времена плавили медь, а также обнаружили несколько медных предметов, — отметил профессор Белинский. - Это показывает, что исследуемое нами поселение участвовало в прибыльной торговле медью, которой в то время славился Оман". Оманская медь, пояснил он, упоминается в "клинописных текстах из Месопотамии".
Археологи планируют возобновить свои раскопки в долине Кумайра в конце этого года — они проводят дальнейшие исследования вокруг Айн-Бани-Саада, а также в Билте, на другом конце долины, где есть еще останки Умм-ан-Нар.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Археологи выяснили истинное происхождение легендарного Камня Артура
- Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке
- Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет
- В Великобритании нашли пещеру, которая в 9 веке могла быть домом короля
- Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов
14
Понравилось14
Новости партнёров