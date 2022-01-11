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На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды

На раскопках в Омане нашли древние каменные нарды (8 фото)

Автор:
11 января 2022 13:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   артефакты   археологи   археология   древний мир   находка археологов   раскопки   
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Археологи, ведущие раскопки возле Айн-Бани-Саада в долине Кумайра (Оман), обнаружили древнюю каменную настольную игру в поселении бронзового века. Находке около 4000 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   артефакты   археологи   археология   древний мир   находка археологов   раскопки   
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