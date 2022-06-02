Сколько на самом деле было «Мухтаров» в знаменитом фильме «Ко мне, Мухтар!»

Одна из самых трогательных картин о дружбе человека с собакой - «Ко мне, Мухтар!» появилась на экранах в 1965 году. И, как это часто бывает, фильм родился благодаря случайному событию.
В 1959 году писатель и сценарист Израиль Меттер работал над сценарием к фильму «Это случилось в милиции». В процессе работы ему необходимо было посетить Музей уголовного розыска в Ленинграде, чтобы собрать нужные материалы.
И там, среди экспонатов, он увидел чучело большой и красивой овчарки, грудь которой украшало множество наград. Сотрудник музея рассказал, что это заслуженный милицейский пёс по кличке Султан. В послевоенное время он считался легендой уголовного розыска, участвовал в задержании нескольких сотен опасных преступников, дважды был тяжело ранен. А еще он помог в розыске украденного имущества на сумму более трёх миллионов рублей.
Когда пёс состарился, с разрешения руководства милиции его взял к себе домой милиционер Пётр Бушмин, который с ним служил в последние годы. А когда пёс по старости умер, было принято решение таким образом увековечить его в музее.
Писатель заинтересовался историей этой собаки и познакомился с её бывшим хозяином Бушминым, который в то время тоже вышел на пенсию. И тот рассказал сценаристу множество историй о своём Султане, и что вообще собаки гораздо понятливее, умнее и благороднее, чем он них принято думать.
Так появилась на свет повесть «Мурат», которая впервые была опубликована в журнале «Новый мир» в 1960 году. Повесть попала на глаза руководству МВД, и те заказали на «Мосфильме» кинокартину об этой замечательной собаке.
Киностудия «Мосфильм» в свою очередь, обратилась к автору. И буквально за месяц Израиль Меттер написал сценарий по своей же повести. Правда, вымышленную кличку собаки Мурат он изменил на Мухтар.
Так как фильм описывает жизнь собаки в течение десяти лет, было принято решение, что в съёмках примут участие несколько собак соответствующего сюжету возраста. На роль молодого Мухтара взяли необученного щенка овчарки. Он очень реалистично «сыграл» роль игривого молодого пса, правда, и съёмочная группа с ним немало намучалась.
А вот на роль уже обученного Мухтара МВД предоставило для съёмок двух служебно-розыскных собак, которых звали Байкал и Урал. У них была разница в возрасте пять лет, и они играли по очереди сначала молодого, а потом и пожилого Мухтара.
Когда уже начались съёмки и снимали эпизод, в котором Мухтар в сильную метель идёт по следу преступника, вдруг появились проблемы.
Метель для съёмок делали с помощью ветродуя с самолетным пропеллером, и умные псы, разумно не понимая, зачем им соваться под этот искусственный снежный заряд, отказывались туда заходить и вообще старались подальше держаться от этого шумного аппарата. Нужна была еще одна собака, которая не была бы такой расчётливой, как эти милицейские псы.
И тогда на съёмки взяли еще одного пса по кличке Дейк, который был обычной домашней собакой. Позже выяснилось, что Дейк оказался замечательным актёром. Исполнитель главной роли Юрий Никулин за время съёмок по-настоящему сдружился с этим псом, и в большинстве сцен с ним снимался именно Дейк, а не милицейские собаки.
Чтобы Дейк привык к актёру, Никулин всюду брал его с собой. Даже на вечерние цирковые представления.
Фильм имел большой успех, а выдуманная сценаристом кличка Мухтар стала очень популярной среди владельцев собак.
Так случилось, что спустя сорок лет Мухтар вернулся на экраны в милицейском телесериале «Возвращение Мухтара». За несколько сезонов популярного скетчкома в роли Мухтара в нем сыграли по очереди 13 разных восточно-европейских овчарок!
У сериала было много поклонников из числа молодёжи, который до этого не видели советский фильм. И благодаря телесериалу многие из них решили посмотреть старую кинокартину. Так к знаменитому и уже подзабытому советскому фильму в двадцать первом веке пришла новая волна популярности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я конечно понимаю желание все русифицировать, но ВЕО реально на фоне НО нестабильная порода (в принципе сейчас разведение всех пород в глубокой Ж, но по немцам еще реально найти рабочую собаку)
Стандарт восточника утвержден был 1964 когда, тот же год когда фильм вышел в прокат.
Ну то есть на момент сьемок такой породы как ВЕО не существовало.