Сколько на самом деле было «Мухтаров» в знаменитом фильме «Ко мне, Мухтар!»

В 1959 году писатель и сценарист Израиль Меттер работал над сценарием к фильму «Это случилось в милиции». В процессе работы ему необходимо было посетить Музей уголовного розыска в Ленинграде, чтобы собрать нужные материалы.

И там, среди экспонатов, он увидел чучело большой и красивой овчарки, грудь которой украшало множество наград. Сотрудник музея рассказал, что это заслуженный милицейский пёс по кличке Султан. В послевоенное время он считался легендой уголовного розыска, участвовал в задержании нескольких сотен опасных преступников, дважды был тяжело ранен. А еще он помог в розыске украденного имущества на сумму более трёх миллионов рублей.

Когда пёс состарился, с разрешения руководства милиции его взял к себе домой милиционер Пётр Бушмин, который с ним служил в последние годы. А когда пёс по старости умер, было принято решение таким образом увековечить его в музее.

Писатель заинтересовался историей этой собаки и познакомился с её бывшим хозяином Бушминым, который в то время тоже вышел на пенсию. И тот рассказал сценаристу множество историй о своём Султане, и что вообще собаки гораздо понятливее, умнее и благороднее, чем он них принято думать.