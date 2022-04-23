10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность

Вспоминаем лучшие фильмы в карьере Джека Николсона!
22 апреля 2022 года одному из самых узнаваемых, успешных и гениальных актёров в истории кино Джеку Николсону исполняется 85 лет! Карьера актёра длилась с конца 50-х годов до 2010 года, когда он появился в кино в последний на данный момент раз. За эти 50 с хвостиком лет Джек Николсон снялся в более чем 65 фильмах и был 12 раз (!!) номинирован на «Оскар», получив три статуэтки в трёх разных десятилетиях.
Будучи актёром, способном исполнять роли самых разных персонажей, Джек Николсон часто воспринимался зрителями как тот исполнитель, кто всегда ходит по грани между блестящей игрой и экранным сумасшествием. Да, самые яркие герои мистера Николсона — это сплошная эксцентрика!
Выбрать 10 лучших фильмов, выдернув определённую десятку из множество его крутых ролей, непросто, поэтому мы ориентировались по зрительским оценкам на агрегаторах плюс взяли те картины, за которые юбиляр получил свои «Оскары».
Пролетая над гнездом кукушки (1975)
Рэндла Макмёрфи в исполнении Николсона переводят в психиатрическое отделение, чтобы понять, в своём ли уме этот заядлый преступник. В его интересах притвориться, что нет, чем он и занимается, чтобы не отправиться в тюрьму.
В клинике Макмёрфи сталкивается с суровым распорядком, установленным главной медсестрой Милдред Рэтчед. Энергичный главный герой сначала пытается расшатать устоявшейся режим жизни отделения, заражая своим бунтарским жизнелюбием других пациентов, но, поняв, что может остаться в этом месте навсегда, планирует побег.
Первый «Оскар» в карьере Николсона!
Беспечный ездок (1969)
Фильм, сделавший 32-летнего Джека Николсона звездой кино! Несмотря на то, что его роль в этой картине не так уж и велика.
Двое друзей колесят по Америке на мотоциклах с большой суммой денег в поисках свободы и приключений. В одном из штатов их арестовывают, и они знакомятся с нередко выпивающим адвокатом Джорджем Хэнсоном, персонажем Джека Николсона. Подружившись, герои отправляются в дальнейший путь уже втроём, однако желаемой свободы на горизонте не видно, а все их приключения оказываются тяжёлыми и печальными.
Язык нежности (1983)
Вероятно, не самый известный фильм в списке, но именно за него Николсон получил свой второй «Оскар», на это раз за лучшую роль второго плана. Актёр играет отставного астронавта Гарретта Бридлава, ныне главного алкоголика района, который начинает ухаживать за своей овдовевшей соседкой Авророй. Его появление на удивление приходится весьма кстати, ведь от женщины как раз уезжает её любимая дочь.
Несколько хороших парней (1992)
В этой судебной драме про инцидент со смертельным исходом в американской армии Джек Николсон играет непоколебимого полковника Джессепа — начальника базы, где произошла трагедия. Персонажу принадлежит знаменитейшая цитата «Правда тебе не по зубам», которая хорошо отражает то, каким запутанным оказывается дело, за которое берётся герой молодого Тома Круза.
Лучше не бывает (1997)
Вспыльчивый писатель Мелвин Юделл, страдающий от обсессивно-компульсивного расстройства и ненавидящий всех вокруг, внезапно оказывается вынужден присмотреть за собакой своего соседа. Изначально совершенно не имея никаких добрых чувств к животному, главный герой постепенно проникается симпатией к питомцу и вместе с этим к людям вокруг него.
Третий «Оскар» Николсона за лучшую мужскую роль!
Бэтмен (1989)
Фильм Тима Бёртона, вернувший в конце 80-х интерес зрителей и больших студий к кинокомиксам. Это не только история становления Бэтмена, но и также история становления Джокера в исполнении Джека Николсона, которой уделяется немалое количество хронометража. Актёр воплотил на экране классический образ комиксового злодея, от которого отталкивались практически все последующие исполнители подобных ролей в фильмах Marvel и DC.
Пока не сыграл в ящик (2007)
Предпоследний на данный момент фильм в карьере Джека Николсона. Он и Морган Фримен играют пожилых людей, которым ставят неутешительный диагноз, подразумевающий, что жить им обоим осталось совсем недолго. Вместе два главных героя решают напоследок отправиться в кругосветное путешествие и по ходу исполнить все пункты из составленных ими списков желаний. Благо, герой Николсона — миллиардер, который может профинансировать это мероприятие для себя и своего нового друга по несчастью.
Китайский квартал (1974)
Джек Николсон в роли частного детектива — звучит уже необычно! Его герой Джейк Гиттес принимает дело таинственной женщины, которая просит его расследовать роман её мужа-инженера. Принимая дело, Гиттес совершенно точно не предполагает, во что он себя втягивает, и какими хитросплетениями себя окружает.
Стоит отметить, что фильм снят в жанре нео-нуар, а его режиссёр — сам Роман Полански.
Отступники (2006)
Джек Николсон + Мартин Скорсезе. Эти двое обязаны были пересечься в одном проекте! Фильм про внедрённого полицейского в ряды мафии и внедрённого в отделение полиции агента мафии не был бы так хорош без Фрэнка Костелло, главы той самой мафии, в исполнении нашего именинника.
Удивительный случай, ведь Николсона номинировали на «Оскар» за большое множество ролей, но по какой-то причине не за эту! Несмотря на то, что это, вероятно, лучшая картина в поздней фильмографии Джека Николсона, который после неё снялся лишь в двух проектах.
Сияние (1980)
Джек Торренс со своими женой и сыном приезжают в удалённый от цивилизации отель «Оверлук», чтобы стать его смотрителем на зимний период. Семья остаётся один на один с отелем, который оказывается обителем мистических и явно злобных сил, которые особо сильно оказывают влияние на Джека в исполнении (невольный каламбур) Николсона. Он постепенно сходит с ума и начинает представлять угрозу для жизни своих родных, запертых с ним на территории отеля.
Бенефис гениального безумия Джека Николсона в одном из самых известных фильмов ужасов всех времён, снятом легендарным Стэнли Кубриком.
Обязательно напишите, какой ваш любимый фильм с Джеком Николсоном не попал в наш список? За что ещё вы любите этого великого актёра?
Источник:
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