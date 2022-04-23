10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность

22 апреля 2022 года одному из самых узнаваемых, успешных и гениальных актёров в истории кино Джеку Николсону исполняется 85 лет! Карьера актёра длилась с конца 50-х годов до 2010 года, когда он появился в кино в последний на данный момент раз. За эти 50 с хвостиком лет Джек Николсон снялся в более чем 65 фильмах и был 12 раз (!!) номинирован на «Оскар», получив три статуэтки в трёх разных десятилетиях.

Будучи актёром, способном исполнять роли самых разных персонажей, Джек Николсон часто воспринимался зрителями как тот исполнитель, кто всегда ходит по грани между блестящей игрой и экранным сумасшествием. Да, самые яркие герои мистера Николсона — это сплошная эксцентрика!

Выбрать 10 лучших фильмов, выдернув определённую десятку из множество его крутых ролей, непросто, поэтому мы ориентировались по зрительским оценкам на агрегаторах плюс взяли те картины, за которые юбиляр получил свои «Оскары».

Пролетая над гнездом кукушки (1975)