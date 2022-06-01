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Нетривиальные вкусовые предпочтения культовых рок-исполнителей

Нетривиальные вкусовые предпочтения культовых рок-исполнителей

Автор:
01 июня 2022 12:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Еда   блюдо   вкус   музыкант   предпочтение   рок   фанат   
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Рок-звёзды – люди в общем состоятельные и спокойно могут себе позволить есть всё, что пожелают душа и тело.

Многие придерживаются традиционных взглядов, некоторые сидят на диете, а у других весьма специфические вкусовые предпочтения.

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Джимми Пейдж ярый поклонник именно этой кухни. И наличие индийской еды за кулисами на концертах Led Zeppelin – обычное дело.


Стинг в питании ориентируется на макробиологическую диету: рацион должен содержать экологически чистые продукты того региона, где проживает человек. В меню музыканта минимум молочных и мясных продуктов.


Милое гастрономическое увлечение Стиви Никс – поедание крекеров в виде животных. Певица так их любит, что даже просит друзей убирать печеньки подальше. Во избежание переедания.


Роджер Долтри ещё на заре карьеры мечтал о собственном прудике, где можно ловить рыбу. Мечта солиста The Who исполнилась. Помимо этого он любит побаловать себя и посещением рыбных ресторанов и строго следит, чтобы все продукты были исключительно свежими.


Ларс Ульрих придерживается специальной диеты, включающей овсяные оладьи. Энергии благодаря этому блюду он получает предостаточно: её хватает и для игры на установке, и для регулярных получасовых пробежек.


Дейв Грол обожает определённую разновидность сосисок – bangers, которые обычно лопаются во время приготовления. Самый популярный способ подачи – с пюре или бобами.


Элис Купер обожает острые бургеры с соусом, который разработал лично. Правда, рокер признаётся, что изобретение настолько острое, что он не в состоянии доесть чизбургер полностью.


Брайан Мэй признался, что полезный горько-сладкий фрукт даже помог ему справиться с депрессией. Гитарист – убеждённый вегетарианец, не ест мясо и защищает животных.


Боно и Эдж – частые посетители пиццерий по всему миру. В 1992 году Боно даже заказал 10 тысяч пицц для фанатов, собравшихся на концерт в Детройте. Те оценили жест звезды, ведь получили от выступления не только эстетическое, но и гастрономическое удовольствие.


Оззи Осборн неоднократно признавался, что любовь всей его жизни – это сыр. В любых количествах и разных сочетаниях. На сладкое Князь Тьмы предпочитает чёрную лакрицу.


Стивен Тайлер обожает закрытый куриный пирог, в состав которого помимо мяса входят бобы, морковь и специальный сливочный соус.


Пол Маккартни – убеждённый вегетарианец. Сэр Пол признался, что стать радикальным веганом даже не пытался, поскольку очень любит сыр и яйца. Одно из фирменных блюд «битла» – бургер с бобовой котлетой.


Бунтарь Джин Симмонс обожает такой скромный классический продукт как овсянка. Но не в виде каш: музыкант экспериментирует и смешивает хлопья с творогом, фруктами и не только. Выходит вкусно, полезно и не слишком калорийно.


Пат Бенатар обожает пасту, кулинарные эксперименты и даже сама готовит во время туров, таская с собой галерею кастрюль, сковородок и портативных устройств для приготовления пищи.


К слову, любимым блюдом легендарного Элвиса Пресли был гигантский сэндвич с очень странным компонентным сочетанием: он включал по банке джема и арахисового масла и почти полкило бекона.


Калорийность этого чудища составляла порядка 8 тыс. калорий. Обычному человеку вполне хватит на 3-4 дня. Но… Это же Элвис – загадочный и непостижимый.

А о каких необычных гастрономических предпочтениях рокеров знаете вы?

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   вкус   музыкант   предпочтение   рок   фанат   
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4  комментария
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25k
Ваня 3 часа назад
игги поп ненавидит брокколи...
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Konstantin Час назад
Интересно, как для Боно смогли приготовить 10 тысяч пицц
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