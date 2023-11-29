Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет"

"Я тут сказал Шэрон, что недавно выкурил косяк, а она ответила: "Зачем ты это делаешь? Это тебя убьет!" Я спросил: "Сколько ты хочешь, чтобы я, чёрт возьми, прожил?!" В лучшем случае, мне осталось 10 лет, а когда ты старше, время ускоряется. Недавно мы с Шэрон отметили 41-ю годовщину свадьбы, и это невероятно!"

Рассказывая об операциях, которые ему пришлось перенести после падения в 2019 году, он признался:

"Это выбило меня из колеи. Вторая операция прошла крайне неудачно и практически оставила меня калекой. Я думал, что после второй и третьей буду бодр и весел, но во время последней операции мне вставили чёртов стержень в позвоночник. В одном из позвонков нашли опухоль, так что пришлось её выскабливать. Это очень тяжело".