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Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет"

Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет"

Автор:
29 ноября 2023 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Black Sabbath   Оззи Осборн   болезнь   здоровые   музыкант   рок   
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По словам легендарного рокера, он остался "практически калекой" после многочисленных операций на спине. Несмотря на это, в 74-летнем Осборне ещё много жизни, и его "бесят" сообщения о том, что он "ведёт последнюю битву".

Бывший лидер группы Black Sabbath, у которого в 2003 году диагностировали болезнь Паркинсона, рассказал в беседе с Rolling Stone UK, что врачи обнаружили опухоль в его позвоночнике во время четвертой операции на спине.


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"Я не боюсь умереть, но я не хочу вести долгое, болезненное и жалкое существование. Мне нравится идея, что если у вас неизлечимая болезнь, вы можете поехать в Швейцарию и закончить свои страдания. Я видел, как мой отец умирал от рака".

"Я тут сказал Шэрон, что недавно выкурил косяк, а она ответила: "Зачем ты это делаешь? Это тебя убьет!" Я спросил: "Сколько ты хочешь, чтобы я, чёрт возьми, прожил?!" В лучшем случае, мне осталось 10 лет, а когда ты старше, время ускоряется. Недавно мы с Шэрон отметили 41-ю годовщину свадьбы, и это невероятно!"

Рассказывая об операциях, которые ему пришлось перенести после падения в 2019 году, он признался:

"Это выбило меня из колеи. Вторая операция прошла крайне неудачно и практически оставила меня калекой. Я думал, что после второй и третьей буду бодр и весел, но во время последней операции мне вставили чёртов стержень в позвоночник. В одном из позвонков нашли опухоль, так что пришлось её выскабливать. Это очень тяжело".

В прошлом году Оззи перенес "судьбоносную" операцию по удалению и вправлению ряда штифтов в шее и спине, оставшихся после аварии на квадроцикле в 2003 году.

Выступая на своем канале Ozzy Speaks SiriusXM, музыкант сказал:

"Я борюсь за своё здоровье, например, в прошлый понедельник мне удалили фильтр. Когда у меня были тромбы в ногах, врачи поставили фильтр в артерию, чтобы тромбы не попали в сердце и мозг. Звучит хуже, чем есть на самом деле. В понедельник я пошёл удалять фильтр. Сгустки крови забивают всё вокруг. Это просто разочарование за разочарованием".

"Я чувствую себя как одноногий человек на соревновании по отбиванию задниц. Единственное, что меня поддерживает, - это запись альбомов. Но я не могу делать это вечно. Я должен выкарабкаться. Я всё ещё испытываю постоянную боль. Я делаю всё возможное, чтобы не принимать обезболивающие препараты".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Black Sabbath   Оззи Осборн   болезнь   здоровые   музыкант   рок   
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10  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Оззи, крепись, старичок!
Вообще удивительный чувак.
Дожить до такого возраста, учитывая образ жизни по молодости лет
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1k
c3nsor3d 20 минут назад
Живи... Пофиг...
p.s. Мне от этого не жарко, ни холодно...-)
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227
Ли Харви Освальд 21 минуту назад
Игги Поп одобряет!
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Желаю Великому и Ужасному преодолеть все трудности...
Ссылка vk.com
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4k
Enigma Kuutar 58 минут назад
Да Смерть просто боится к нему подходить.
Молодец, старик!
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2k
Илья 2 часа назад
А он сколько хотел? С его образом жизни в молодости вообще чудо ,что до 60ти дотянул. Я вот на всяких алкашей и наркоманов валяюсь как они до 70-80 лет живут.... Тут не пьёт не курит в 50 сердечный приступ или рак.
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2k
Сергей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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236
ruslan d 2 часа назад
Один из немногих в мире с правильным отношением к жизни и стальным здоровьем
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