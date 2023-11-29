Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет"

По словам легендарного рокера, он остался "практически калекой" после многочисленных операций на спине. Несмотря на это, в 74-летнем Осборне ещё много жизни, и его "бесят" сообщения о том, что он "ведёт последнюю битву".
Бывший лидер группы Black Sabbath, у которого в 2003 году диагностировали болезнь Паркинсона, рассказал в беседе с Rolling Stone UK, что врачи обнаружили опухоль в его позвоночнике во время четвертой операции на спине.
"Я не боюсь умереть, но я не хочу вести долгое, болезненное и жалкое существование. Мне нравится идея, что если у вас неизлечимая болезнь, вы можете поехать в Швейцарию и закончить свои страдания. Я видел, как мой отец умирал от рака".
"Я тут сказал Шэрон, что недавно выкурил косяк, а она ответила: "Зачем ты это делаешь? Это тебя убьет!" Я спросил: "Сколько ты хочешь, чтобы я, чёрт возьми, прожил?!" В лучшем случае, мне осталось 10 лет, а когда ты старше, время ускоряется. Недавно мы с Шэрон отметили 41-ю годовщину свадьбы, и это невероятно!"
Рассказывая об операциях, которые ему пришлось перенести после падения в 2019 году, он признался:
"Это выбило меня из колеи. Вторая операция прошла крайне неудачно и практически оставила меня калекой. Я думал, что после второй и третьей буду бодр и весел, но во время последней операции мне вставили чёртов стержень в позвоночник. В одном из позвонков нашли опухоль, так что пришлось её выскабливать. Это очень тяжело".
В прошлом году Оззи перенес "судьбоносную" операцию по удалению и вправлению ряда штифтов в шее и спине, оставшихся после аварии на квадроцикле в 2003 году.
Выступая на своем канале Ozzy Speaks SiriusXM, музыкант сказал:
"Я борюсь за своё здоровье, например, в прошлый понедельник мне удалили фильтр. Когда у меня были тромбы в ногах, врачи поставили фильтр в артерию, чтобы тромбы не попали в сердце и мозг. Звучит хуже, чем есть на самом деле. В понедельник я пошёл удалять фильтр. Сгустки крови забивают всё вокруг. Это просто разочарование за разочарованием".
"Я чувствую себя как одноногий человек на соревновании по отбиванию задниц. Единственное, что меня поддерживает, - это запись альбомов. Но я не могу делать это вечно. Я должен выкарабкаться. Я всё ещё испытываю постоянную боль. Я делаю всё возможное, чтобы не принимать обезболивающие препараты".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще удивительный чувак.
Дожить до такого возраста, учитывая образ жизни по молодости лет
p.s. Мне от этого не жарко, ни холодно...-)
Молодец, старик!