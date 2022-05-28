Мнение фудстайлеров: тарелки – это для слабаков

Заведения общепита в попытке перещеголять друг друга в креативной подаче иногда перегибают палку. Хотя стилистика в некоторых случаях выглядит оригинально, одни гости бегут, роняя тапки и теряя аппетит. А другие становятся завсегдатаями заведения.
Итак, вкус, экзотичность, зубодробильная творческая составляющая фудстайлеров без границ:
Сырный соус выкладывают прямо на тыльную сторону ладони и просят слизать.
Картофель фри подают в миниатюрной автомобильной шине.
Специфический способ доставки: много горячего соуса на холодном пиве.
«Кровавая Мэри». Но какая-то слишком добрая и нелепая.
Зачем мыть гору тарелок, соусников и блюдец, когда есть доска.
А можно вообще не париться и подавать на стол в буквальном смысле.
Ещё один способ подачи на доске.
«Маргарита»: за любовь, из тазика, до дна.
Милота, такую даже есть рот не открывается.
Лопата – довольно старая и популярная тема в ресторанах. Но лучше использовать сельскохозяйственный инструмент по прямому назначению.
Хотя, если подумать, лопата не такой уж плохой вариант, если сравнивать с обувью.
Когда очень хочется пить.
Керамические коробки – оригинально, но странно.
Желе в яичных белках – старая тема. Но зелёное смотрится малоаппетитно.
Ванночка, да ещё и с уточкой. Какая прелесть!
Мы не ищем лёгких решений. Тем более что речь о чёрной икре, а не какой-то там кабачковой. С ней неплохо смотрелась бы рыцарская перчатка.
Кофе и печенье – идеальный дуэт. Главное, успеть выпить, пока выпечка не раскиснет.
Напиток выглядит зловеще.
Конструкция держится на честном слове, поэтому ешьте быстрее.
Это кофе. Но в банке из-под соуса. Бариста – это мастер. Он так видит.
А какие странные способы подачи встречались вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кого, кого, плять?
Когда советские кружки уже проипали, а живое настоящее пиво еще не кончилось
PS сорри за фото, что нашел. Аутентичного из той эпохи не нагулил