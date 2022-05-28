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Мнение фудстайлеров: тарелки – это для слабаков

Мнение фудстайлеров: тарелки – это для слабаков

Автор:
28 мая 2022 20:09
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   креатив   необычно   оформление   подача   странно   фото   
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Заведения общепита в попытке перещеголять друг друга в креативной подаче иногда перегибают палку. Хотя стилистика в некоторых случаях выглядит оригинально, одни гости бегут, роняя тапки и теряя аппетит. А другие становятся завсегдатаями заведения.

Итак, вкус, экзотичность, зубодробильная творческая составляющая фудстайлеров  без границ:


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Сырный соус выкладывают прямо на тыльную сторону ладони и просят слизать.


Картофель фри подают в миниатюрной автомобильной шине.


Специфический способ доставки: много горячего соуса на холодном пиве.


«Кровавая Мэри». Но какая-то слишком добрая и нелепая.


Зачем мыть гору тарелок, соусников и блюдец, когда есть доска.


А можно вообще не париться и подавать на стол в буквальном смысле.


Ещё один способ подачи на доске.


«Маргарита»: за любовь, из тазика, до дна.


Милота, такую даже есть рот не открывается.


Лопата – довольно старая и популярная тема в ресторанах. Но лучше использовать сельскохозяйственный инструмент по прямому назначению.


Хотя, если подумать, лопата не такой уж плохой вариант, если сравнивать с обувью.


Когда очень хочется пить.


Керамические коробки – оригинально, но странно.


Желе в яичных белках – старая тема. Но зелёное смотрится малоаппетитно.


Ванночка, да ещё и с уточкой. Какая прелесть!


Мы не ищем лёгких решений. Тем более что речь о чёрной икре, а не какой-то там кабачковой. С ней неплохо смотрелась бы рыцарская перчатка.


Кофе и печенье – идеальный дуэт. Главное, успеть выпить, пока выпечка не раскиснет.


Напиток выглядит зловеще.


Конструкция держится на честном слове, поэтому ешьте быстрее.


Это кофе. Но в банке из-под соуса. Бариста – это мастер. Он так видит.

А какие странные способы подачи встречались вам?

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   креатив   необычно   оформление   подача   странно   фото   
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10  комментариев
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1k
Мурчелло 15 часов назад
Мы люди простые.
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Parus59 2 часа назад
Мнение фудстайлеров...
Кого, кого, плять?
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1k
RaiJu 9 часов назад
Если честно, это [мат] не оригинально
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Шурман 14 часов назад
Извращенцы
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85k
Taras Kozalupko 14 часов назад
В "святые 90-е" потребителям подавали пиво в целлофановых пакетах.
Когда советские кружки уже проипали, а живое настоящее пиво еще не кончилось


PS сорри за фото, что нашел. Аутентичного из той эпохи не нагулил

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