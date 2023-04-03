Мишки в домишке: в Японии набирает популярность новый гастрономический тренд

Некоторые народы отличаются специфическим отношением к определённым животным. Вроде бы это и тотем, но при этом когда ты лишаешь его жизни, то делаешь благое дело – отправляешь зверя в мир духов, поскольку на землю он пришёл исключительно с целью стать ресурсом для человека. И после завершения миссии жаждет вернуться домой.
Именно такой подход демонстрировали по отношению к медведям айны – древнейшее население Японских островов. Представители этого народа ничтоже сумняшеся совершали ритуальные жертвоприношения, вознося души медведей в мир духов и оставляя себе мясо, жир, шкуры и кости.
Времена изменились. Но, видимо, голос предков засел глубоко в сознании японцев. А иначе как можно объяснить этот тренд, который затопил Страну восходящего солнца подобно лаве?
По сообщению The Guardian, в конце прошлого года в северной префектуре Акита установили новый торговый автомат. Но не с водой, сладостями или зонтами. А с медвежатиной. Порция медвежьего мяса весом 250 г обходится в 16,50 долларов (2200 иен). Основная потребительская аудитория – пассажиры близлежащей железнодорожной станции в городе Сембоку.
В рекламе автомата заявлено, что его содержимое – фирменное национальное блюдо, содержащее смесь жирного и постного медвежьего мяса. Но убивают косолапых, которых в Японии два вида (обычный бурый и японский черный) не стихийно и не хаотично. Процесс строго регламентирован, и зверя добывают члены местного охотничьего клуба, которым разрешается застрелить за время охотничьего сезона строго определённое количество медведей.
Наиболее высокий уровень потребления медвежатины отмечается в северной части страны. Здесь мясо выпускают в виде консервов. В ходу также карри быстрого приготовления. По отзывам блюдо напоминает оленину.
Торговые автоматы с едой и напитками в Японии – сами по себе тренд. Они заполонили страну настолько, что в 2020 году на 25 местных жителей приходился один автомат. Потом показатели несколько снизились. Но по их количеству на душу населения Япония всё также лидирует в мире.
За последние годы число незапланированных встреч людей с дикими медведями выросло. И ничем хорошим для людей они обычно не заканчиваются: по данным 2020 года произошло порядка 20 тыс. таких эпизодов. 158 из них завершились ранениями, 2 – летальным исходом. Рост столкновений и выхода в цивилизацию специалисты объясняют нехваткой пищи – желудей, которые служат основным источником питания косолапых.
Помимо медвежатины в местных торговых автоматах уже начали продавать акулье мясо. И, вполне может быть, что это только начало кулинарного креатива изобретательных японцев.
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