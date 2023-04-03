Мишки в домишке: в Японии набирает популярность новый гастрономический тренд

В рекламе автомата заявлено, что его содержимое – фирменное национальное блюдо, содержащее смесь жирного и постного медвежьего мяса. Но убивают косолапых, которых в Японии два вида (обычный бурый и японский черный) не стихийно и не хаотично. Процесс строго регламентирован, и зверя добывают члены местного охотничьего клуба, которым разрешается застрелить за время охотничьего сезона строго определённое количество медведей.

Наиболее высокий уровень потребления медвежатины отмечается в северной части страны. Здесь мясо выпускают в виде консервов. В ходу также карри быстрого приготовления. По отзывам блюдо напоминает оленину.

Торговые автоматы с едой и напитками в Японии – сами по себе тренд. Они заполонили страну настолько, что в 2020 году на 25 местных жителей приходился один автомат. Потом показатели несколько снизились. Но по их количеству на душу населения Япония всё также лидирует в мире.