20 сумасшедших вкусов привычных продуктов

Производство сладостей и напитков с необычными вкусами — маркетинговый ход, позволяющий значительно увеличить продажи за короткий период времени.
Об этом беспроигрышном трюке знают многие компании-гиганты. Неудивительно, что иногда на полках магазинов можно увидеть настолько необычные продукты, что рука сама тянется, чтобы купить их и сфотографировать, но никак не съесть. Конечно, в некоторых случаях производители ориентируются на специфические вкусовые предпочтения той или иной страны, желая угодить потребителям. Однако большинство новинок всё же нацелены на среднестатистического любопытного покупателя, который просто сдастся под напором многообещающей рекламы.
Oreo выпустила лимитированную серию со вкусом шведской рыбы
Новая серия удивила поклонников печенья. Конечно, в начинке настоящую рыбу никто не использовал. «Шведская рыба» — желе со вкусом вина и вишни, изготовленное в форме рыбок. Десерт особенно популярен в Швеции.
Многие покупатели признались, что их разочаровал вкус кремового наполнителя. Из-за этого у печенья появилось странное и неприятное послевкусие.
Прозрачная Pepsi «Белая кола»
Ограниченная серия напитка продавалась в Японии. Продукт имел небывалый успех за счет эффектного белого оттенка. По вкусу газировка почти ничем не отличалась от оригинала, хотя производители добавили цитрусовых ноток.
KitKat со вкусом чая матча продаётся только в Японии
Японцы обожают всё странное. Производители это заметили и сделали упор на выпуск сладостей с необычными вкусами. Особой популярностью пользуются батончики со вкусом васаби, зелёного чая, водорослей.
Fanta со вкусом бузины
Голубая газировка изготавливалась специально для рынка в Румынии. Производители адаптировали рецепт традиционного напитка Шокат, в который входят ягоды бузины, и выпустили Fanta с новым ярким вкусом. Новинка так понравилась потребителям, что серию успешно запустили во многих городах Европы.
Содовая со вкусом бекона и острых куриных крылышек. Любители мясного оценят по достоинству
Минералка со вкусом мясных блюд пользуется успехом в США. Необычные напитки производят сразу несколько компаний.
В чипсах Pringles сочетается несочетаемое
Pringles — рекордсмен по созданию чипсов с сумасшедшими вкусами. К наиболее необычным сочетаниям пользователи отнесли чипсы с солью и уксусом, а также мёдом.
Сникерс с сычуаньским перцем
Как признаются потребители, сладость имеет неплохой вкус. Острота проявляется не в процессе поедания шоколадного батончика, а несколько минут спустя.
Чипсы со вкусом борща
В Китае выпустили специальную серию, которая порадует европейских туристов любимыми вкусами жареного картофеля и пикантного супа.
Lay’s с капучино
Lays активно поддерживают связь со своими потребителями. Компания предложила пользователям самостоятельно придумать новый вид закуски. Так появились чипсы со вкусом популярного кофейного напитка — капучино. На рынке новинка продержалась недолго. По заверениям покупателей, гастрономический шедевр получился той ещё гадостью.
Fanta с молоком
Продукт продаётся в Японии. Как уверяет производитель, Fanta с молоком — это полезный напиток, обогащённый кальцием.
Мороженое со вкусом алкогольных напитков
Мороженое со вкусом пива производят в Европе и в России. Отечественные производители также создают сладость со вкусом глинтвейна.
KitKat с печёным картофелем
KitKat со вкусом сладкого картофеля можно есть просто так или запечь в течение пары минут в микроволновке.
Coca-Cola с малиной
Coca-cola выпустила крафтовый напиток со вкусом малины. Он отличается выраженным фруктовым ароматом и сладостью.
KitKat со вкусом сыра тофу
Купить сладость со столь необычным вкусом можно только в Японии.
Кетчуп с колой
Российские производители решили удивить покупателей и выпустили кетчуп со вкусом колы.
Lipton в Японии выглядит несколько нетипично
В Японии пользуется особой популярностью охлаждённый чай с разнообразными вкусами.
Schweppes с томатом
Далеко не все любят томатный сок. А что вы скажете о газировке, сделанной на его основе?
Tic Tac с попкорном
Производители популярного драже стараются регулярно радовать потребителей новыми вкусами. В этот раз было решено выпустить конфеты со вкусом попкорна. Однако, к сожалению, эксперимент не был удачным. Покупатели, как и раньше, предпочитают освежать дыхание легкими, ненавязчивыми фруктовыми вкусами.
Снеки со вкусом популярной газировки
Mountain Dew — газированный напиток с лимонным вкусом. Особенно популярен в Америке. Некоторые производители умудряются выпускать снеки и даже чипсы, напоминающие его по аромату и вкусу.
Картофельные чипсы с сакурой
Закуска имеет лёгкий вишнёвый привкус. Азия продолжает нас удивлять.
Вкусовое разнообразие некоторых продуктов иногда сводит потребителей с ума, так как они не знают, что выбрать. Однако, как показывают наблюдения, большинство покупателей отдаёт предпочтение классике и привычным сочетаниям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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