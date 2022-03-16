20 сумасшедших вкусов привычных продуктов

Новая серия удивила поклонников печенья. Конечно, в начинке настоящую рыбу никто не использовал. «Шведская рыба» — желе со вкусом вина и вишни, изготовленное в форме рыбок. Десерт особенно популярен в Швеции.

Многие покупатели признались, что их разочаровал вкус кремового наполнителя. Из-за этого у печенья появилось странное и неприятное послевкусие.

Прозрачная Pepsi «Белая кола»