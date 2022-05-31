Посреди уральских рек виднеются рукотворные островки: кто и зачем их создал

Загадочные островки на российских реках – это ничто иное, как вереницы из речных ряжей. Ряж – это специальная конструкция, деревянный сруб, погруженный в воду и засыпанный землей, глиной и камнями. Технология ряжей появилась не в Советском Союзе и не в России. Додумались до них люди очень давно. Сегодня даже сложно сказать, кто и где впервые использовал данную технологию. На водных объектах ряжи чаще всего используются при возведении разнообразных гидротехнических конструкций, например, мостов или плотин.