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Посреди уральских рек виднеются рукотворные островки: кто и зачем их создал

Посреди уральских рек виднеются рукотворные островки: кто и зачем их создал

Автор:
31 мая 2022 22:27
Метки: интересно   реки   речной ряж   сплав леса   урал   фото   
406
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Посреди некоторых российских рек, главным образом находящихся на Урале, можно увидеть странные вереницы из островков. Располагаются клочки земли относительно друг друга слишком ровно и последовательно, чтобы заподозрить их в естественном происхождении. Кто же их сделал и зачем они были нужны?

Загадочные островки на российских реках – это ничто иное, как вереницы из речных ряжей. Ряж – это специальная конструкция, деревянный сруб, погруженный в воду и засыпанный землей, глиной и камнями. Технология ряжей появилась не в Советском Союзе и не в России. Додумались до них люди очень давно. Сегодня даже сложно сказать, кто и где впервые использовал данную технологию. На водных объектах ряжи чаще всего используются при возведении разнообразных гидротехнических конструкций, например, мостов или плотин.

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Бревенчатый ряж с глиной и камнем – это элемент фундамента при возведении мола, дамбы, плотины, моста, платформы. В первую очередь ряжи опускают в тех местах, где нельзя осуществлять строительство методом забивания свай. В большинстве случаев связано это с особенностями грунта на дне водоёма в конкретном месте, например, его поверхность оказалась недостаточно ровной или же земля слишком рыхлая. Чаще всего ряжи опускают в воду зимой со льда. В морозную пору такую операцию провернуть проще всего.

Однако, речные ряжи используются людьми не только для строительства гидротехнических сооружений. В случае с вереницами «островков» на русских реках дело заключается в другом. Это не строительные, а разделительные речные ряжи. Используются такие для того, чтобы (вот ведь неожиданность!) разделить русло реки на две части. Подобный подход позволяет использовать судоходную реку для молевого сплава леса, не теряя при этом ее первоначальной функции.

Молевой сплав леса – это способ транспортировки заготовленного дерева по реке, связанными плотами. Установленные на реке цепи из ряжей не позволяют деревянным плотам пересекать их половину водоема. Таким образом, по одной стороне реки идет сплав, а по другой могут продолжать двигаться речные суда без какой-либо угрозы для себя.

Источник:

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Метки: интересно   реки   речной ряж   сплав леса   урал   фото   
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2  комментария
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37k
KiploksAKS 2 часа назад
На фотографии "Вишерские Ряжи", снимок сделан с горы Камень Ветлан, Пермский край
"Молевой сплав леса – это способ транспортировки заготовленного дерева по реке, связанными плотами' - не верно.
Молевой сплав - это сплав леса навалом, бревна просто сбрасываются в воду и плывут по течению. Чтобы их не выкидывало на берега, к ряжам крепились деревянные ограждения - боны, которые направляли бревна к середине потока. В этом месте со второго берега ряжей и бонов нет, там крутая скала.
Сейчас молевой сплав в России запрещён.
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я думал она виновата
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