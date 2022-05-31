Как в Болгарии появился Каменный лес

Каменный лес

Это удивительное место выглядит как несколько каменных изваяний, которые наполнены песком. Если приглядеться, можно заметить очертания лиц людей и силуэты животных, а также некоторые символы, например, сердце. Когда этот лес здесь появился, никто не знает, ученые пока не смогли найти ответ на этот вопрос. Впервые этот лес упоминается в источнике начала XIX века, более ранних упоминаний найти пока не удалось.

В Каменном лесу есть особое место, которое выглядит как круг. Многие ученые полагают, что здесь проводились разные религиозные ритуалы, но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.