FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 335 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Как в Болгарии появился Каменный лес

Как в Болгарии появился Каменный лес

Автор:
31 мая 2022 09:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: болгария   в мире   интересно   каменный лес   удивительно   фото   
66
4

В Болгарии есть совершенно особое место. Недалеко от Варны есть Каменный лес, который представляет собой постройки, но их происхождение еще не установлено. Это одно из самых популярных мест в этой небольшой стране, которое приковывает внимание не только туристов, но и ученых, когда те пытаются разгадать загадку этого удивительного места.

Каменный лес

Это удивительное место выглядит как несколько каменных изваяний, которые наполнены песком. Если приглядеться, можно заметить очертания лиц людей и силуэты животных, а также некоторые символы, например, сердце. Когда этот лес здесь появился, никто не знает, ученые пока не смогли найти ответ на этот вопрос. Впервые этот лес упоминается в источнике начала XIX века, более ранних упоминаний найти пока не удалось.

В Каменном лесу есть особое место, которое выглядит как круг. Многие ученые полагают, что здесь проводились разные религиозные ритуалы, но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

×
×

Загадочное происхождение

Хотя в камнях можно увидеть знакомые очертания, ученые все же говорят о том, что каменные глыбы не являются произведением рук человеческих. Люди склонны искать разные символы, поэтому и видят силуэты.

Версий о том, как появился Каменный лес, очень много. Кто-то предполагает, что это дело рук пришельцев, кто-то склонен верить, что это было построено специально для проведения обрядов, а кто-то из ученых предполагает, что раньше на этом месте было море, и поэтому образовались вот такие каменные глыбы.

Аномальное место

Путешественники, которые приезжали в этот Каменный лес, утверждают, что в этом месте техника перестает работать, а сам человек восполняет свою энергию и чувствует, как наполняется душевными силами. Многие приезжают сюда, чтобы совершить некоторые ритуалы. Согласно местному поверью, чтобы найти любовь, нужно прикоснуться к камню в форме сердца, а если пара хочет детей, нужно потрогать статую в форме аиста. Есть также камень с отверстием, которое, согласно легенде, поможет очиститься от грехов. Для этого нужно пройти сквозь него.

Каменный лес в Болгарии — не единственный, который есть на Земле. Они были обнаружены в самых разных точках планеты, в том числе и в Сибири. Их природа до конца не выяснена, но исследователи продолжают работать над этой темой, чтобы найти доказательства той или иной теории о возникновении таких мест.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: болгария   в мире   интересно   каменный лес   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Mowgley Полчаса назад
Просто раньше были каменные растения, а они долго не гниют

Каменные леса есть и в Самарской области, и в Орловской, и даже на Мадагаскаре.
Понимаете, древние ветры были настолько сильными, что переносили по всему свету каменные семена каменных деревьев


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
SolomonA 11 минут назад
Главное нагнать загадочности и зарабатывать на этом деньги... Для безграмотных людей вокруг всегда много чудес.
Когда-то был лес. Его занесло песком (или другими отложениями). Со временем остатки стволов (пней) окаменели, потом песок сдуло - каменные пни остались... Как-то так. Миллионы лет - это очень долго и за это время многое может произойти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 21 минуту назад
Я бы там на экскурсии. Техника там прекрасно работает, от камер мобил, то кассового апарата на входе. А место и в самом деле уникальное:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1129500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Самые необычные советские консервы
Самые необычные советские консервы
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Рассекреченные документы
Рассекреченные документы
На Украине хотят за деньги выпускать за границу мужчин призывного возраста
На Украине хотят за деньги выпускать за границу мужчин призывного возраста
За духовностью в Нижний Тагил
За духовностью в Нижний Тагил
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#в мире#автомир#дети#люди#история#наука#сатира
#фото#животные#факты#Ватермарк#Разное#Еда#смешно#знаменитости#путешествия#собака
#прикол#забавно#шоу бизнес#автомобили#картинки#коты#подборка#милота#сарказм#кот
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей Робот-пылесос за 5 тысяч рублей 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов 16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить Любопытные явления и их результаты Любопытные явления и их результаты 15 недавно обнаруженных видов животных 15 недавно обнаруженных видов животных

На что жалуетесь?

Вернуться