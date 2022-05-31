Как в Болгарии появился Каменный лес

В Болгарии есть совершенно особое место. Недалеко от Варны есть Каменный лес, который представляет собой постройки, но их происхождение еще не установлено. Это одно из самых популярных мест в этой небольшой стране, которое приковывает внимание не только туристов, но и ученых, когда те пытаются разгадать загадку этого удивительного места.
Каменный лес
Это удивительное место выглядит как несколько каменных изваяний, которые наполнены песком. Если приглядеться, можно заметить очертания лиц людей и силуэты животных, а также некоторые символы, например, сердце. Когда этот лес здесь появился, никто не знает, ученые пока не смогли найти ответ на этот вопрос. Впервые этот лес упоминается в источнике начала XIX века, более ранних упоминаний найти пока не удалось.
В Каменном лесу есть особое место, которое выглядит как круг. Многие ученые полагают, что здесь проводились разные религиозные ритуалы, но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.
Загадочное происхождение
Хотя в камнях можно увидеть знакомые очертания, ученые все же говорят о том, что каменные глыбы не являются произведением рук человеческих. Люди склонны искать разные символы, поэтому и видят силуэты.
Версий о том, как появился Каменный лес, очень много. Кто-то предполагает, что это дело рук пришельцев, кто-то склонен верить, что это было построено специально для проведения обрядов, а кто-то из ученых предполагает, что раньше на этом месте было море, и поэтому образовались вот такие каменные глыбы.
Аномальное место
Путешественники, которые приезжали в этот Каменный лес, утверждают, что в этом месте техника перестает работать, а сам человек восполняет свою энергию и чувствует, как наполняется душевными силами. Многие приезжают сюда, чтобы совершить некоторые ритуалы. Согласно местному поверью, чтобы найти любовь, нужно прикоснуться к камню в форме сердца, а если пара хочет детей, нужно потрогать статую в форме аиста. Есть также камень с отверстием, которое, согласно легенде, поможет очиститься от грехов. Для этого нужно пройти сквозь него.
Каменный лес в Болгарии — не единственный, который есть на Земле. Они были обнаружены в самых разных точках планеты, в том числе и в Сибири. Их природа до конца не выяснена, но исследователи продолжают работать над этой темой, чтобы найти доказательства той или иной теории о возникновении таких мест.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Каменные леса есть и в Самарской области, и в Орловской, и даже на Мадагаскаре.
Понимаете, древние ветры были настолько сильными, что переносили по всему свету каменные семена каменных деревьев
Когда-то был лес. Его занесло песком (или другими отложениями). Со временем остатки стволов (пней) окаменели, потом песок сдуло - каменные пни остались... Как-то так. Миллионы лет - это очень долго и за это время многое может произойти...