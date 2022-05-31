Рогокрылая эмпуза: самки этих богомолов отказываются поедать своего кавалера!

Так, а это точно фото с земли, а не инопланетное селфи?

Эти товарищи распространены почти так же широко, как и обычные богомолы, но встретить их очень трудно, ибо маскируются они как черти. Их изящное тело окрашено в пёстрый желтовато-зелёный камуфляж. Пару плюсов к скрытности прибавляют наросты и выпуклости. Так хищника почти невозможно отличить от травинки или веточки.