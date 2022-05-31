Рогокрылая эмпуза: самки этих богомолов отказываются поедать своего кавалера!

Часто мы рассказываем о богомолах как о кровожадных и безжалостных охотниках. И, как правило, эти насекомые таковыми и являются. Но среди любого правила есть исключение. И сегодня мы расскажем об одном из них. Встречайте рогокрылую эмпузу — одного из самых миролюбивых богомолов!
Так, а это точно фото с земли, а не инопланетное селфи?
Эти товарищи распространены почти так же широко, как и обычные богомолы, но встретить их очень трудно, ибо маскируются они как черти. Их изящное тело окрашено в пёстрый желтовато-зелёный камуфляж. Пару плюсов к скрытности прибавляют наросты и выпуклости. Так хищника почти невозможно отличить от травинки или веточки.
Кто найдёт богомола — получит очень ценный приз: уникальную возможность насладиться его изысканным камуфляжем.
Этот инопланетный образ дополняется своеобразной узкой короной на голове. А у самцов вдобавок отрастают шикарные перистые усы, из-за чего их ещё называют перистоусыми.
Сходил в барбершоп.
Их ареал простирается от черноморского побережья до Средней Азии, захватывая Юго-Восточную Европу и большой кусок России. В отличие от обычных богомолов, которым норм почти в любой траве, эмпузы предпочитают засушливые области с растительностью степного или полупустынного типа, желательно с песочком.
Не только люди любят отдыхать на пляже!
Как и другие богомолы, перистоусые охотятся засадным способом, подкарауливая своих жертв в самых неприметных местах. В еде они крайне неразборчивы: в их желудок попадают все, кто не может оказать достойное сопротивление, включая пчёл и большинство видов ос. А чтобы добыча не сопротивлялась слишком долго, начинают кушать её с головы.
Он так аппетитно ест муху, что аж самому съесть её захотелось.
Да, я знаю, что всё вышеперечисленное звучит не сильно миролюбиво. Но я же не говорил, что богомолы берегут каждую букашку, верно? Милосердие эмпузы проявляют исключительно к представителям своего вида. В случае с богомолами — это уже успешный успех. Ведь большинство других богомолов не брезгуют каннибализмом. А наши усатые товарищи занимаются поеданием друг друга только в крайних случаях, когда, кроме своего сородича, совсем некого скушать.
При этом выглядит эмпуза так же грозно, как и любой другой богомол.
Даже в делах любовных насекомые друг к другу крайне галантны. Соперничая за самку, самцы стараются решать вопрос мирным путём. Выглядит такая дуэль крайне потешно: пацаны пыжатся друг на друга, размахивая крыльями и лапками.
— Сударь, извольте удалиться отсюда, это моя дама! — Вынужден с вами не согласиться, сударь, эта дама принадлежит мне, и точка!
Точно так же, размахивая крыльями, лапами и усами, они соблазняют самок. Во время спаривания партнёры очень осторожны друг к другу. Самки этого вида настолько благосклонны, что отказываются от классического богомольего блюда — своего мужчины!
Прихорашивается перед свиданием.
Яйца в виде толстых оотек самки откладывают на стебли травы и прочие подходящие места в середине лета. И тут проявляется ещё одно важное отличие эмпуз от обычных богомолов: их личинки вылупляются не на следующую весну, а в конце этого же лета.
Я маленький скукоженный листик. Не обращайте на меня внимания.
Появившиеся на свет малыши питаются всякой мелочью. К осени они изрядно подрастают и готовятся к спячке. Зимуют они там же, где и живут — на стеблях листьев, претворившись засохшей травинкой. Зимы на территории их обитания достаточно мягкие, поэтому насекомые могут с лёгкостью её пережить. А полностью взрослыми богомолы становятся к началу лета. То есть прямо сейчас!
Источник:
АНТИФИШКИ
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