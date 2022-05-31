Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО

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Авторы данных фотографий - это сотрудники различных СТО и шономонтажей. Ежедневно они наблюдают за последствиями разгильдяйства нерадивых автолюбителей. Тот случай, когда смешно и грустно одновременно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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