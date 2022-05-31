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Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО

Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО

Автор:
31 мая 2022 21:14
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   колесо   ремонт   смех   шиномонтаж   
2853
18
Авторы данных фотографий - это сотрудники различных СТО и шономонтажей. Ежедневно они наблюдают за последствиями разгильдяйства нерадивых автолюбителей. Тот случай, когда смешно и грустно одновременно.
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Источник:

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Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   колесо   ремонт   смех   шиномонтаж   
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7  комментариев
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1k
Трям Час назад
И каким боком тут подшипник ступицы?
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Алексей 18 минут назад
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Алексей 21 минуту назад
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wilddewill 54 минуты назад
Из Российского тут только последние три. И то, не из автосервиса.
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Чей ремень грм, кто производитель?

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Richard

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