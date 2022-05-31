Типичный автослесарь, или убойные кадры из российских СТО

В Тулу не только за пряниками и самоваром

Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости

Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого