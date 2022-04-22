Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

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Перед вами типичные ситуации, которые ежедневно происходят в автосервисах и шиномонтажах. Удивляться и смеяться - это сюда!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СТО Юмор авто автосервис и так сойдет мастер прикол смех шиномонтаж
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