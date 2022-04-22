FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14598 постов • 2875 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Юмор 
Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

Автор:
22 апреля 2022 14:41
Сообщество : Юмор
Метки: СТО   Юмор   авто   автосервис   и так сойдет   мастер   прикол   смех   шиномонтаж   
3919
17
Перед вами типичные ситуации, которые ежедневно происходят в автосервисах и шиномонтажах. Удивляться и смеяться - это сюда!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: СТО   Юмор   авто   автосервис   и так сойдет   мастер   прикол   смех   шиномонтаж   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
7guest 2 часа назад
К фото №-4. Для 17-го диска - действительно грузов многовато. Но сталкивался с китайским литьем, так там нужно было крепить "самоклейки" от грузовых дисков на 500-600 грамм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
perekrestok 45 минут назад
Каждый раз как смотрю такие фото думаю почему бы ее не назвать "Невероятное но очевидное".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
paxan-paxan 46 минут назад
Неправильный вопрос. Правильный звучит: откуда это он туда попал :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AndreyOnovamnado Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71957



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера
0
31
История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила...
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
3
27
45 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
0
25
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
Чтобы не было мучительно больно за неправильно сделанный ремонт
1
11
Чтобы не было мучительно больно за неправильно сделанный ремонт
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#мир#люди#картинки#подборка#милота#авто аварии#Реакция#смешно
#Юмор#животные#Ватермарк#история#Жизнь#аварии#новости#автомир#Россия#СССР
#прикол#в мире#факты#интересное#Приколы#дтп#позитив#Разное#автомобили#дети
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

На что жалуетесь?

Вернуться