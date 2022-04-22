Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

Тачка на водороде: будущее или реальность

Жителям Владивостока посвящается: пост стёба о праворульных авто

Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости

Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие