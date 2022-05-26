16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!"

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Сценические имена отечественных знаменитостей не всегда совпадают с их настоящими. Сегодня мы решили пробежаться по популярным артистам, которые свои фамилии подредактировали.
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А чье настоящее имя удивило вас больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Андрей Норкин (ведущий НТВ)
Ирина Аллегрова Инесса Климчук
Алёна Апина Елена Лёвочкина
Надежда Бабкина Надежда Заседателева
Дима Билан Виктор Белан
Найк Борзов Николай Барашко
Валерия Алла Перфилова
Анжелика Варум Мария Варум
Витас Виталий Грачев
DJ Грув Евгений Рудин
Андрей Губин Андрей Клементьев
Дельфин Андрей Лысиков
Лариса Долина Лариса Мячинская
Жасмин Сара Семендуева
Павел Кашин Павел Кваша
Крис Кельми Анатолий Калинкин
Константин Кинчев Константин Панфилов
Наташа Королева Наталья Порывай
Михаил Круг Михаил Воробьев
Тутта Ларсен Татьяна Галстьян
Лев Лещенко Лев Лещев
Линда Светлана Гейман
Александр Малинин Александр Выгузов
Михей Сергей Крутиков
Натали Наталья Рудина
Андрей Разин Вадим Криворотов
Маша Распутина Алла Агеева
София Ротару Софья Ротарь
Лика Стар Лика Павлова
Богдан Титомир Олег Титоренко
Николай Трубач Николай Харьковец
Аркадий Укупник Аркадий Окупник
Леонид Утесов Лазарь Вайнсбейн
Вика Цыганова Виктория Жукова
Юра Шатунов Юрий Шатько
Шура Александр Медведев
Маша Малиновская Марина Садкова
Александр Маршал Александр Миньков
Максим Марина Абросимова
Жанна Фриске Жанна Копылова
Ани Лорак – Каролина Куек
Вера Брежнева – Вера Галушка