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16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!"

16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть: "Да ладно!"

Автор:
26 мая 2022 16:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знамениости   имена знаменитостей   интересно   настоящие имена звезд   фото   шоу бизнес   
6140
16

Сценические имена отечественных знаменитостей не всегда совпадают с их настоящими. Сегодня мы решили пробежаться по популярным артистам, которые свои фамилии подредактировали.

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А чье настоящее имя удивило вас больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звезды   знамениости   имена знаменитостей   интересно   настоящие имена звезд   фото   шоу бизнес   
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57  комментариев
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5k
Том Сойер 2 часа назад
И чё...........?
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25k
seka64 6 минут назад
Это девичьи фамилии?
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1k
Evgeniy 6 минут назад
Что-то мне не захотелось воскликнуть: да, ладно!. Наверное я неправильный.
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9k
wild cat 11 минут назад
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492
imho 18 минут назад
Ёлка клевая, общались пару раз лично.
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10k
кот базилий 24 минуты назад
Да пох.
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8k
a_komolow Полчаса назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 37 минут назад
лариса долина
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69k
Viktor 41 минуту назад
Евгений Петросян - Евгений Петросянц.
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82
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Зачем это?
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13k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Когда-то давно читал, что БИ-2 солисты сделали своей фамилией. Вот этот Лев и второй, кто там, не помню. Читал, что у них в паспортах в графе фамилия стоит Би-2.... Не знаю, правда это или нет...
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−72
Insaid From 54 минуты назад
Лэпс грузин да ладно
Пелагея тоже удивила с тюркской фамилией.
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68k
Доктор Джонс Час назад
16 отечественных звезд, узнав настоящие имена которых так и хочется воскликнуть:

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21k
Serg2001 Час назад
"...она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд". (с)
Ссылка www.youtube.com
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5k
Бу Час назад
...там еврей и тут еврей)
Песня такая была.
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1k
Andrey Час назад
армяне и евреи, уже норма для России
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1k
Иван Иванович Час назад
А почему эти стыдятся своих фамилий, есть причина?
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2k
5010_BIRD Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
Андрей А Час назад
Да ладно!!!
Ирина Аллегрова Инесса Климчук
Алёна Апина Елена Лёвочкина
Надежда Бабкина Надежда Заседателева
Дима Билан Виктор Белан
Найк Борзов Николай Барашко
Валерия Алла Перфилова
Анжелика Варум Мария Варум
Витас Виталий Грачев
DJ Грув Евгений Рудин
Андрей Губин Андрей Клементьев
Дельфин Андрей Лысиков
Лариса Долина Лариса Мячинская
Жасмин Сара Семендуева
Павел Кашин Павел Кваша
Крис Кельми Анатолий Калинкин
Константин Кинчев Константин Панфилов
Наташа Королева Наталья Порывай
Михаил Круг Михаил Воробьев
Тутта Ларсен Татьяна Галстьян
Лев Лещенко Лев Лещев
Линда Светлана Гейман
Александр Малинин Александр Выгузов
Михей Сергей Крутиков
Натали Наталья Рудина
Андрей Разин Вадим Криворотов
Маша Распутина Алла Агеева
София Ротару Софья Ротарь
Лика Стар Лика Павлова
Богдан Титомир Олег Титоренко
Николай Трубач Николай Харьковец
Аркадий Укупник Аркадий Окупник
Леонид Утесов Лазарь Вайнсбейн
Вика Цыганова Виктория Жукова
Юра Шатунов Юрий Шатько
Шура Александр Медведев
Маша Малиновская Марина Садкова
Александр Маршал Александр Миньков
Максим Марина Абросимова
Жанна Фриске Жанна Копылова
Ани Лорак – Каролина Куек
Вера Брежнева – Вера Галушка
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2k
perekrestok Час назад
Фиг с ней с фамилией. Фото Долиной наводит на мысль что мало она похожа на Ларису. Лева ей идет больше.
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HalloFreeSpace Час назад
да кто бы сомневался )))
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