20 странных и необычных находок на барахолках, которые вызывают восторг или вопросы

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Старые вещи притягивают людей своей историей и необычным видом. Копаться в груде барахла приятно, а ещё приятнее найти среди этого барахла какую-то безделушку, которая выглядит необычно и может стать изюминкой интерьера или просто порадовать душу нашедшего. Очередная подборка необычных находок!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Бгг.. там негры ежли что. ))
Какой Шалтай-Болтай? Это Анатолий Борисович Чубайс... Хотя Шалтай-болтай к нему тоже подходит....