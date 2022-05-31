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20 странных и необычных находок на барахолках, которые вызывают восторг или вопросы

20 странных и необычных находок на барахолках, которые вызывают восторг или вопросы

Автор:
31 мая 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: барахолка   вещи   интересное   необычные находки   подборка   прикол   странные предметы   фото   
344
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Старые вещи притягивают людей своей историей и необычным видом. Копаться в груде барахла приятно, а ещё приятнее найти среди этого барахла какую-то безделушку, которая выглядит необычно и может стать изюминкой интерьера или просто порадовать душу нашедшего. Очередная подборка необычных находок!

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Источник:

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Метки: барахолка   вещи   интересное   необычные находки   подборка   прикол   странные предметы   фото   
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3  комментария
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Snork Snorkoff Полчаса назад
=Странная игрушка: мартышки на единороге=

Бгг.. там негры ежли что. ))
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SolomonA 22 минуты назад

Какой Шалтай-Болтай? Это Анатолий Борисович Чубайс... Хотя Шалтай-болтай к нему тоже подходит....
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