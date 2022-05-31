20 странных и необычных находок на барахолках, которые вызывают восторг или вопросы

Робот-пылесос за 5 тысяч рублей

Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги

Фотографии на которых видно, как летит время

Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка

"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик