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Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение

Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение

Автор:
26 мая 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщины   интересное   подборка   прикол   татуировки   фейл   фото   
4367
17

Татуировка — это на всю жизнь. Однако эти дамочки похоже об этом не знают. Они нестандартно и очень недальновидно подошли к выбору рисунка. С масштабом трагедии можно ознакомиться в посте!

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Источник:

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Метки: Юмор   женщины   интересное   подборка   прикол   татуировки   фейл   фото   
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33  комментария
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2k
Bar Час назад
Тату на бабах - как говно на обоях.
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Феофан 7 минут назад
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Феофан 7 минут назад
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Феофан 8 минут назад
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Феофан 9 минут назад
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247
Джонни Полчаса назад
философское...
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Motorola Полчаса назад
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Ivan 37 минут назад
Любые...

Любые...Посмотреть
Любые...
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4k
мемфрид 42 минуты назад
Вот азовцы тоже все ты татухах, светились на публике- а теперь их опознать не проблема и отмаза про поваров да писарей не прокатит. Красота)
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6
aspas 46 минут назад
А что, идея с первой фотки очень даже ничего)))) Осталось на остальных частях тела аналогичное набить ("это голова", "это живот" и т.д.) и можно более-менее смело идти к нынешним врачам, которые ввиду качественного полученного образования колено от локтя отличить не могут)))))
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6k
ГГалка 52 минуты назад
некоторые подписи в фото с тату хуже самих тату. например "димкина соска" вообще похоже ни с кем не спит. глагол другой, может кроме димки никто и не увидит даже. корсет не "безразменый", а "безразмерный". с телефона Т9 чтоли мешает печатать? а с "самкой леопарда" не понятно - очень уж рисунок на майке совпадает с нательным рисунком. попахивает добавкой фотошопа.
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6k
Invertor 53 минуты назад
А если еще зарычит, ваще туши свет.
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1k
Игорь Меншиков 54 минуты назад
Этот призыв ей всеравно непоможет
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426
Slash Час назад
Фразу - "С масштабом трагедии можно ознакомиться в посте!"
я прочитал как - С масштабом трагедии можно ознакомиться в постели!
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21k
Serg2001 Час назад
Любая наколка на лице - это уже диагноз. Прямой путь к специалисту-мозгоправу.
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−189
Кореш Крешович Час назад
клеймо набили а ценник забыли!
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45k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Майское тело - майские правила)
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582
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да есть и норм )
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Мне и козлы-то татушные надоело смотреть: ходит петушок с тонкими кривыми ножками, но разрисован так, что просто диву даешься: как это он носит столько чернил на себе? А уж про бабищ, я не могу назвать девушкой татуированное животное, которое не понимает, что тату- это грязь, а не искусство. Меня всегда удивляла тупость баб в выборе средств для "украшения" себя: тату, накачка частей тела и лица, одежда, манера поведения, вы для кого все это делаете?! Вы хоть раз поинтересуйтесь у пацанов, нравится ли им что-то из этого набора? Большинство пацанов, а не полугеев, ответит, что не нравится.
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2k
Copycat 2 часа назад
я вообще мало знаю людей которым идут тату и которые на мой взгляд стали выглядеть лучше набив себе что то
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