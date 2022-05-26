Провальные женские татуировки, которые вызывают недоумение

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Татуировка — это на всю жизнь. Однако эти дамочки похоже об этом не знают. Они нестандартно и очень недальновидно подошли к выбору рисунка. С масштабом трагедии можно ознакомиться в посте!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор женщины интересное подборка прикол татуировки фейл фото
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я прочитал как - С масштабом трагедии можно ознакомиться в постели!
Так что - можешь тело - можешь правила.