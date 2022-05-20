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Фотографии на которых видно, как летит время

Фотографии на которых видно, как летит время

Автор:
20 мая 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Время   Предметы   вещи   интересное   подборка   фото   
652
18

Время нельзя увидеть глазами или почувствовать руками. Оно отражается в вещах, которые со временем меняют свой вид.

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Источник:

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Метки: Время   Предметы   вещи   интересное   подборка   фото   
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6  комментариев
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8k
Павел Тарасов Час назад
Не спорткар, а просто кар. погрузчик короче. Не строительные перчатки, а кухонные прихватки. как вы все эту чушь копипастите, я до сих пор понять не могу
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14k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
строительные перчатки, которых тут нету, кстати, за одно использование могут в негодность прийти
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11k
поручик Ржевский 52 минуты назад
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26k
Андрей 53 минуты назад
Из этого списка можно все заменить на новое , только не старую обезьянку
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