Фотографии на которых видно, как летит время

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Время нельзя увидеть глазами или почувствовать руками. Оно отражается в вещах, которые со временем меняют свой вид.
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Ребёнок очень любил свою обезьянку и ему купили точно такую же. Разница видна невооружённым взглядом
Источник:
АНТИФИШКИ
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