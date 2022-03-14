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35 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

35 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах (36 фото)

Автор:
14 марта 2022 16:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: комиссионки   находки   необычные вещи   покупки   распродажи   секонд-хенд   
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Копаться в грудах чужого хлама в поисках сокровищ — удивительно затягивающая штука. Конечно, любителям такого хобби везет далеко не всегда, но по-настоящему удачные находки стоят потраченного времени и сил. И, само собой, такими трофеями грех не поделиться в сети!

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"Я собираю чемоданы всю свою жизнь. Я подбирала их в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах, а также на обочине дороги. Также мне отдавали их знакомые, которые знали, что я коллекционирую чемоданы. Мой отец служил в ВВС, а мы с братом родились в Германии, и два бордовых сундука в нижнем ряду — это те самые сундуки, с которыми мы прибыли из Европы в Канаду на пароходе".

"Затем, на следующее утро, когда я проснулся, я нашел его на своем крыльце, потому что женщина знала, где я живу; к нему была приложена записка, в которой говорилось, что я должен забрать его бесплатно, потому что она прислала его с любовью и считает, что со мной он будет в правильном доме"

"Однажды ​​мой парень позвонил мне и сказал, что «купил для меня кое-что», что мне понравится. Он нашел это что-то выброшенным на одной из проселочных дорог недалеко от нашего 110-летнего загородного дома, который мы только что купили и начали ремонтировать. Это была эта самая дверь, и я влюбилась в нее как есть. Он потратил несколько часов на то, чтобы удалить с нее старую краску, а потом повесил ее на входе в мою гардеробную"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: комиссионки   находки   необычные вещи   покупки   распродажи   секонд-хенд   
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