35 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

"Однажды ​​мой парень позвонил мне и сказал, что «купил для меня кое-что», что мне понравится. Он нашел это что-то выброшенным на одной из проселочных дорог недалеко от нашего 110-летнего загородного дома, который мы только что купили и начали ремонтировать. Это была эта самая дверь, и я влюбилась в нее как есть. Он потратил несколько часов на то, чтобы удалить с нее старую краску, а потом повесил ее на входе в мою гардеробную"