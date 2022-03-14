35 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах

Копаться в грудах чужого хлама в поисках сокровищ — удивительно затягивающая штука. Конечно, любителям такого хобби везет далеко не всегда, но по-настоящему удачные находки стоят потраченного времени и сил. И, само собой, такими трофеями грех не поделиться в сети!
1. "Нашел на блошином рынке мини-палатку, которая использовалась как витринный образец в магазине снаряжения для активного отдыха. Теперь это кошачья лежанка"
"Я собираю чемоданы всю свою жизнь. Я подбирала их в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах, а также на обочине дороги. Также мне отдавали их знакомые, которые знали, что я коллекционирую чемоданы. Мой отец служил в ВВС, а мы с братом родились в Германии, и два бордовых сундука в нижнем ряду — это те самые сундуки, с которыми мы прибыли из Европы в Канаду на пароходе".
"Затем, на следующее утро, когда я проснулся, я нашел его на своем крыльце, потому что женщина знала, где я живу; к нему была приложена записка, в которой говорилось, что я должен забрать его бесплатно, потому что она прислала его с любовью и считает, что со мной он будет в правильном доме"
6. "Найдено на Ebay. Если вам интересно, 2,5 метровый динозавр помещается в минивэне. На втором фото его новый дом у меня во дворе"
7. "Смотрел новый фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» и увидел это. Я нашел ее на складе, полном антиквариата, много лет назад..."
9. "Около 9 месяцев назад я начал собирать урановое стекло в местных комиссионных и антикварных магазинах"
10. "Нашел эту великолепную работу в комиссионке в Ноксвилле. Не знаю, кто автор, но мне кажется, что изобразить Фредди в стиле Густава Климта было гениальной идеей"
11. "Продавец Goodwill: "Вы же в курсе, что у Золушки нет головы?" Я: "Да! И руки!" *довольная оплачиваю покупку и иду домой заканчивать жуткую поделку*"
12. "Рамы оказывают на меня терапевтический эффект. Находить их на барахолках, развешивать в определенном порядке, менять этот порядок. Идеально, но не совсем"
13. "Одна дама по соседству хотела избавиться от этой картины в гараже и отдала ее мне, так что я сдул с нее пыль и "пофиксил". Друг-зануда сказал, что я испортил ее, "добавив странности", а я не согласен"
15. "Жена увидела эту штуку с лампами на Facebook Marketplace и в шутку прислала мне ссылку. Мы посмеялись. Три дня спустя она была у нас дома"
16. "Его оставили на обочине дороги, чтобы подобрал мусоровоз; мой папа проезжал мимо и постучался в дом, чтобы убедиться, что его действительно выкидывают. Это старинный сундук капитана корабля"
17. "Купила кукольный домик для дочери на распродаже, но наши котята решили в нем поселиться, маленькие нахлебники"
19." Я собираю посуду Fiesta уже много лет, и у меня теперь есть идеальная радуга из чашек"
21. "Смотрите, что я нашла в местной комиссионке... Крохотулечная скамейка, которая все это время была мне нужна, а я даже не подозревала"
"Однажды мой парень позвонил мне и сказал, что «купил для меня кое-что», что мне понравится. Он нашел это что-то выброшенным на одной из проселочных дорог недалеко от нашего 110-летнего загородного дома, который мы только что купили и начали ремонтировать. Это была эта самая дверь, и я влюбилась в нее как есть. Он потратил несколько часов на то, чтобы удалить с нее старую краску, а потом повесил ее на входе в мою гардеробную"
23. "Сосед выставил этот прекрасный зеленый бархатный диван на обочине дороги. Теперь он мой"
24. "Нашел этот прекрасный витраж на местной распродаже. Купил его, кажется, меньше чем за доллар"
25. "Пожалуй, моя любимая винтажная покупка. Я превратила этот старинный дом на колесах в игровой домик для своих дочек"
26. "Оскар Ворчун, найденный в группе "Buy Nothing" на Facebook. Обожаю его. Вот он у меня дома"
27. "Наконец-то нашла вазу для цветов в виде бумажного пакета в местном Goodwill. Я так обрадовалась, что тут же ее схватила"
31. "Я оставила себе лишь пару вещей из дома моих покойный родителей, одна из них — "кошачьи" графины из янтарного стекла"
34. "Большие латунные песочные часы, которые я нашла в мусорном баке. Не знаю, зачем они мне, но я просто не могла их там оставить"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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