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20 фотографий, которые приведут перфекционистов в экстаз

20 фотографий, которые приведут перфекционистов в экстаз (21 фото)

Автор:
29 марта 2022 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: вещи   идеалити   интересное   перфекционизм   подборка   прикол   услада глаз   фото   
1217
21

Наш мозг так устроен, что стремится к порядку и идеальной симметрии. Поэтому, когда мы видим идеальные совпадения, то испытываем наслаждение. Даже те, кто не зациклен на идеальности, оценят эти удивительные совпадения!

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Источник:

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Метки: вещи   идеалити   интересное   перфекционизм   подборка   прикол   услада глаз   фото   
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6  комментариев
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7k
Elena Ki Час назад
Давно уже выпускают квадратную в сечении колбасу для тостов. Как и сыр.
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9k
Hunson Abadeer 48 минут назад
ну так себе
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1k
Copycat Час назад
Не очень хорошая идея ставить на одну полку бытовую химию и напитки
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27k
lem02 2 часа назад
А с колбасой прикольно...
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