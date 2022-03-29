20 фотографий, которые приведут перфекционистов в экстаз

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Наш мозг так устроен, что стремится к порядку и идеальной симметрии. Поэтому, когда мы видим идеальные совпадения, то испытываем наслаждение. Даже те, кто не зациклен на идеальности, оценят эти удивительные совпадения!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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