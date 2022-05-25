В Аргентине нашли "смертоносного дракона"

Окаменелые останки огромной летающей рептилии, получившей название «Смертоносный дракон», которая жила рядом с динозаврами 86 миллионов лет назад, были обнаружены в Аргентине.

Это самый крупный птерозавр, обнаруженный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных, которые когда-либо жили, - его длина достигает 9 метров. Исследователи сказали, что животное, вероятно, представляло собой пугающее зрелище, когда пикировал на свою добычу с доисторического неба.