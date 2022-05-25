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В Аргентине нашли "смертоносного дракона"

В Аргентине нашли "смертоносного дракона"

Автор:
25 мая 2022 17:34
Сообщество : Наука
Метки: Аргентина   динозавры   древние рептилии   интересно   наука   находки   палеонтология   познавательно   смертоносный дракон   
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В Аргентине палеонтологи откопали пугающую рептилию, которую сразу же нарекли "смертоносным драконом". Огромная древняя летающая рептилия размером с туристический автобус жила рядом с динозаврами 86 миллионов лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аргентина   динозавры   древние рептилии   интересно   наука   находки   палеонтология   познавательно   смертоносный дракон   
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5  комментариев
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Эта пташка и весить должна с тонну. А разве машущий мускульный полёт возможен при такой массе теоретически? По-моему он ограничен гораздо более скромными значениями.
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23k
Юрий Час назад
Торука нашли? Осталось найти кости Торука Макто.
( Торук Макто - Наездник Последней Тени)

Ссылка www.youtube.com
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