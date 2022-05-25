В Аргентине нашли "смертоносного дракона"

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В Аргентине палеонтологи откопали пугающую рептилию, которую сразу же нарекли "смертоносным драконом". Огромная древняя летающая рептилия размером с туристический автобус жила рядом с динозаврами 86 миллионов лет назад.
Окаменелые останки огромной летающей рептилии, получившей название «Смертоносный дракон», которая жила рядом с динозаврами 86 миллионов лет назад, были обнаружены в Аргентине.
Это самый крупный птерозавр, обнаруженный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных, которые когда-либо жили, - его длина достигает 9 метров. Исследователи сказали, что животное, вероятно, представляло собой пугающее зрелище, когда пикировал на свою добычу с доисторического неба.
Это самый крупный птерозавр, обнаруженный в Южной Америке, и одно из самых больших летающих позвоночных, которые когда-либо жили, - его длина достигает 9 метров. Исследователи сказали, что животное, вероятно, представляло собой пугающее зрелище, когда пикировал на свою добычу с доисторического неба.
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По оценкам ученых, что этот грозный вид жил по крайней мере за 20 миллионов лет до того, как 66 миллионов лет назад удар астероида на мексиканском полуострове Юкатан уничтожил около трех четвертей жизни на планете.
Группа палеонтологов обнаружила окаменелые останки "смертоносного дракона" в Андах в западной аргентинской провинции Мендоса. Руководитель проекта Леонардо Ортис сказал, что невиданные ранее характеристики окаменелости требуют нового названия рода и вида, назвав животное "танатосдракон" . В названии объединены древнегреческие слова, обозначающие смерть (танатос) и дракона. «Кажется уместным назвать его именно так, — сказал Ортис, научный сотрудник Национального университета Куйо в Мендосе. - Это настоящий смертоносный дракон».
Рептилия, говорят ученые, была длиной с автобус с предполагаемым размахом крыльев около 9 метров. Группа палеонтологов обнаружила около 40 костей и фрагментов древней рептилии.
Рептилия, говорят ученые, была длиной с автобус с предполагаемым размахом крыльев около 9 метров. Группа палеонтологов обнаружила около 40 костей и фрагментов древней рептилии.
По словам ученых, огромные кости окаменелости позволяют классифицировать новый вид как крупнейшего птерозавра, когда-либо обнаруженного в Южной Америке, и одного из крупнейших, найденных где-либо в мире.
Исследователи обнаружили, что породы, в которых сохранились останки рептилий, датируются 86 миллионами лет и относятся к меловому периоду, который продолжался в период 145 - 66 миллионов лет назад. «У нас нет текущих записей о каком-либо близком родственнике, у которого бы модификация тела, подобная этим зрептилиям», — сказал Ортиз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Аргентина динозавры древние рептилии интересно наука находки палеонтология познавательно смертоносный дракон
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