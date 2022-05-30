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35 неожиданных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

35 неожиданных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

Автор:
30 мая 2022 21:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   Открытия   интересное   любопытно   находики   фотографии из соцсетей   
1102
36

Наш мир полон удивительных диковинок и сюрпризов, которые, на самом деле, поджидают нас на каждом шагу — достаточно лишь на минутку отвлечься от дел и посмотреть по сторонам. А то и просто в зеркало.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   Открытия   интересное   любопытно   находики   фотографии из соцсетей   
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4  комментария
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2k
Yus Час назад
Это был медведь с вырванными когтями?
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516
Антошка 46 минут назад
"Плитки для обозначения цвета воды на пирсе Санта-Крус"
Я пилот, дайте мне воды, мне надо посрать, скворечник.
Шо за херота здесь написана?
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5k
Fishki_surfer Час назад
>> "В доме, который мы арендовали на время отпуска, есть встроенный в стену тостер"

Угу, на котором написано "Не пользоваться!"
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1k
Трям Час назад
што, апять????
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