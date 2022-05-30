35 неожиданных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

Наш мир полон удивительных диковинок и сюрпризов, которые, на самом деле, поджидают нас на каждом шагу — достаточно лишь на минутку отвлечься от дел и посмотреть по сторонам. А то и просто в зеркало.
1. "Обнаружила, что мой зубной имплант не светится в ультрафиолете, в отличие от остальных зубов. Обычное фото для сравнения"
2. "Крышка от банки с соусом напоминает карту мира"
3. "Эти раковины идеально сочетаются"
4. "Беговая дорожка поделила грязь с моих кроссовок на "тяжелую" и "легкую" кучи"
5. "Наткнулся сегодня на двухцветный тюльпан"
6. "Дверь гаража в углу здания"
7. "Наткнулся на одинокий витраж, висящий в лесу в Бельгии"
8. "Дыра в бетоне похожа на лягушку"
9. "Наткнулся сегодня в магазине угловое пианино"
10. "Кто-то привел на встречу с пасхальным кроликом корову"
11. "В доме, который мы арендовали на время отпуска, есть встроенный в стену тостер"
12. "Яйца, окрашенные луковой шелухой и красной капустой"
13. "Отверстие в стене душа для пустых бутылок из-под шампуня"
14. "У этого фонтанчика есть отверстие внизу, чтобы можно было наполнить собачью миску"
15. "Плитки для обозначения цвета воды на пирсе Санта-Крус"
16. "Заплесневелый апельсин, похожий на планету"
17. "Поднятый большой палец на поднятом большом пальце"
18. "Свежий волчий след, на который я наткнулся, заблудившись в Денали, Аляска"
19. "Дайте уже этому хорошему мальчику жареной курочки"
20. "На него вчера напал медведь. Он оставил отпечатки пальцев"
21. "Книга, которую уничтожили термиты"
24. "Смотрите, какой странный банан я нашел"
23. "Мне пришлось заплатить, чтобы воспользоваться туалетом, но для детей есть отдельный бесплатный вход"
24. "Нашла сегодня гигантскую чернику"
25. "В местах, где я работаю, образуется вот такая «ледяная трава»"
26. "Солнце растопило через зеркало иней на стекле моей машины"
27. "Эти муравьи поселились на теннисном мяче"
28. "Внутри моего мяча для бочче оказался бильярдный шар"
29. "Этот гриб похож на пончик с шоколадной глазурью"
30. "Рядом с моим домом есть ресторан, который использует в качестве веранды бетонные канализационные трубы"
31. "Крошечный краб построил этот узор из шариков песка"
32. "Эту трубу покрасили под кирпич"
33. "Это растение выросло из дорожного конуса"
34. "Снег подтаял и сполз с троса спиралью"
35. "Осы съели яблоко изнутри"
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— переведено специально для fishki.net
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