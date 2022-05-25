30 занятных, но жутковатых фото и фактов

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Reddit-сообщество "Интересно, но жутко" создано для любознательных эрудитов, которые любят не только напрячь мозг, но и пощекотать нервишки. В этом темном уголке интернета можно найти как и просто странные штуки, так и по-настоящему леденящие душу истории.
1. Когда кашалотам нужно вздремнуть, они делают глубокий вдох, ныряют примерно на 14 метров и замирают в вертикальном положении. Они спят крепко и неподвижно в стаях по 5 или 6 китов — предположительно, для защиты. Между вдохами проходит до двух часов.
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2. В 1948 году один житель Флориды по ночам надевал огромные свинцовые ботинки с тремя пальцами и ходил в них по пляжу. Люди были уверены, что в этом районе завелся гигантский пингвин или какое-то похожее существо. Розыгрыш продолжался 10 лет на разных пляжах, и правда вскрылась лишь 40 лет спустя.
6. В 1871 году могилу этой 10-летней девочки оборудовали лестницей, чтобы ее мама могла спуститься к ней и утешить во время грозы
10. В 1969 году музыкант по имени Джим Салливан записал альбом под названием "НЛО". Он пел о том, как оставляет семью, и его похищают инопланетяне в пустыне. Шесть лет спустя его машину нашли на ранчо в пустыне Нью-Мексико, а сам музыкант бесследно исчез.
11. На верхней карте отмечены случаи загадочного исчезновения людей в США. На нижней — крупнейшие системы пещер
13. Лицо кукол, которых используют для обучения оказанию первой помощи, на самом деле принадлежало женщине, утонувшей в 19 веке
17. До появления современной медицины многие боялись быть погребенными заживо. На случай, если человека признают мертвым по ошибке, изобрели безопасные гробы. Нить, прикрепленная к колокольчику, позволяла жертве позвать на помощь
23. "Разбитый пейзаж", памятник в Хорватии фотографу, который был убит снайпером во время работы на линии фронта в начале хорватской войны за независимость в 1991 году. Он символизирует объектив камеры, и если увеличить фото, в стекле можно увидеть отверстие от снайперской пули.
24. Пара из Канады сделала этот снимок за пару секунд до того, как их унесло цунами, обрушившееся на Таиланд в 2004 году
26. "Змеиный остров", запретный остров на побережье Бразилии, где обитает более 2000 смертоносных змей вида "островной ботропс"
29. Безыгольный инъектор — устройство для введения вакцины без иглы, вакцина проникала через кожу пациента за счет сильного давления. Главное было не дергаться, иначе кожу могло разорвать
30. Первый в мире автомат был собран во времена Людовика XVI (в 1773 году) швейцарским часовщиком Пьером Жаке-Дро, у которого ушло на это 20 месяцев тяжелой работы. Его зовут «Пишущий мальчик», и на первый взгляд он похож на обычную игрушку: это маленькая деревянная кукла с фарфоровой головой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так вот как теперь называется, когда одни вырезают других. "Борьба за неависимость"... Да уж...
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"27. Молния от земли до облака (иногда их называют восходящие молнии) в Австралии"
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Так у них же всё наоборот. Они же вниз головами живут, на той стороне!
На любой даче, где много цветов, будет не намного меньше таких растений... Про любой ботанический сад я уже молчу...
"Как выглядят ангелы, согласно описанию в Библии"
Аффтар по молодости, глупости и неграмотности библию не читал.
А ангелов много, они все разные, и выглядят совсем не так, согласно текстам...