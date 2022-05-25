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30 занятных, но жутковатых фото и фактов

30 занятных, но жутковатых фото и фактов

Автор:
25 мая 2022 23:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Страшно интересно   жуть   интересное   любопытно   факты   хочу все знать   
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Reddit-сообщество "Интересно, но жутко" создано для любознательных эрудитов, которые любят не только напрячь мозг, но и пощекотать нервишки. В этом темном уголке интернета можно найти как и просто странные штуки, так и по-настоящему леденящие душу истории.

1. Когда кашалотам нужно вздремнуть, они делают глубокий вдох, ныряют примерно на 14 метров и замирают в вертикальном положении. Они спят крепко и неподвижно в стаях по 5 или 6 китов — предположительно, для защиты. Между вдохами проходит до двух часов.

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2. В 1948 году один житель Флориды по ночам надевал огромные свинцовые ботинки с тремя пальцами и ходил в них по пляжу. Люди были уверены, что в этом районе завелся гигантский пингвин или какое-то похожее существо. Розыгрыш продолжался 10 лет на разных пляжах, и правда вскрылась лишь 40 лет спустя.

10. В 1969 году музыкант по имени Джим Салливан записал альбом под названием "НЛО". Он пел о том, как оставляет семью, и его похищают инопланетяне в пустыне. Шесть лет спустя его машину нашли на ранчо в пустыне Нью-Мексико, а сам музыкант бесследно исчез.

17. До появления современной медицины многие боялись быть погребенными заживо. На случай, если человека признают мертвым по ошибке, изобрели безопасные гробы. Нить, прикрепленная к колокольчику, позволяла жертве позвать на помощь

23. "Разбитый пейзаж", памятник в Хорватии фотографу, который был убит снайпером во время работы на линии фронта в начале хорватской войны за независимость в 1991 году. Он символизирует объектив камеры, и если увеличить фото, в стекле можно увидеть отверстие от снайперской пули.

29. Безыгольный инъектор — устройство для введения вакцины без иглы, вакцина проникала через кожу пациента за счет сильного давления. Главное было не дергаться, иначе кожу могло разорвать

30. Первый в мире автомат был собран во времена Людовика XVI (в 1773 году) швейцарским часовщиком Пьером Жаке-Дро, у которого ушло на это 20 месяцев тяжелой работы. Его зовут «Пишущий мальчик», и на первый взгляд он похож на обычную игрушку: это маленькая деревянная кукла с фарфоровой головой.


Источник:

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Метки: Страшно интересно   жуть   интересное   любопытно   факты   хочу все знать   
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4  комментария
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1k
Трям 6 часов назад
А .дохуя ли спаслось ошибочно-захороненных?
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13k
ss 6 часов назад
"...в начале хорватской войны за независимость в 1991 году"
-
Так вот как теперь называется, когда одни вырезают других. "Борьба за неависимость"... Да уж...
________________________
"27. Молния от земли до облака (иногда их называют восходящие молнии) в Австралии"
-
Так у них же всё наоборот. Они же вниз головами живут, на той стороне!
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17k
Corvus Corax 6 часов назад
"Ядовитый сад (Сад Алника) содержит около 100 растений, которые могут убить человека"
На любой даче, где много цветов, будет не намного меньше таких растений... Про любой ботанический сад я уже молчу...

"Как выглядят ангелы, согласно описанию в Библии"
Аффтар по молодости, глупости и неграмотности библию не читал.
А ангелов много, они все разные, и выглядят совсем не так, согласно текстам...
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