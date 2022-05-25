30 занятных, но жутковатых фото и фактов

2. В 1948 году один житель Флориды по ночам надевал огромные свинцовые ботинки с тремя пальцами и ходил в них по пляжу. Люди были уверены, что в этом районе завелся гигантский пингвин или какое-то похожее существо. Розыгрыш продолжался 10 лет на разных пляжах, и правда вскрылась лишь 40 лет спустя.