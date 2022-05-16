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Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца

Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца

Автор:
16 мая 2022 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Открытия   интересное   исследования   медицина   операции   организм   трансплантация   факты   
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В 60-х двадцатого века стали разрабатываться технологии пересадки человеческого сердца. И большую роль в этом сыграл южноафриканский хирург Кристиан Барнард, который сделал две операции такого плана.
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Источник:

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Метки: Открытия   интересное   исследования   медицина   операции   организм   трансплантация   факты   
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9  комментариев
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2k
Copycat 5 часов назад
*С новым сердцем 85-90% пациентов живут не меньше года, а половина прооперированных живёт около 14 лет.*

что я не понял тут уже 10 раз перечитал утверждение и я смущен)

- если 85-90% пациентов живут больше одного года, то получается 40-45% пациентов живет около 14ти лет?
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61k
Опиум для народа 5 часов назад
Мне вот всегда было интересно. Если забрать что-то у мёртвого - то это считается мародёрством. А органы без его разрешения брать - не мародёрство?
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198
costarox Опиум для народа 3 часа назад
Одному мне пофиг, куда пойдут мои органы после смерти?
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6k
Борис Карабанов 5 часов назад
"Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил рукой ремень гимнастерки (из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза), пригласил фельдшера:
Садись, товарищ Козулин.
Козулин тоже сел в глубокое кресло.
Так что случилось-то? Почему стрельба была?
Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали что дальше? От мертвого человека живому, досказал Козулин.
У участкового вытянулось лицо." (с) В.М.Шукшин, "Даёшь сердце!"
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