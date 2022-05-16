Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца

Но доктора Барнарда не смутила эта неудача, он тут же начал готовиться ко второй операции и 2 января 1968 года, на столе хирурга уже лежал 59-летний стоматолог Филип Блайберг. Он смог прожить 19 месяцев и стал первым пациентом с пересаженным сердцем, который смог после выписки из больницы вернуться к более-менее нормальной жизни.

В семидесятых изобрели более эффективные препараты против отторжения трансплантатов и это существенно повысило выживаемость пациентов. Кристиан в этот период провел очень много операций по пересадке сердца и стал одним и самых уважаемых хирургов в этой области. Некоторые его пациенты смогли прожить почти пять лет с новым сердцем.