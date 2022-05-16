Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца

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В 60-х двадцатого века стали разрабатываться технологии пересадки человеческого сердца. И большую роль в этом сыграл южноафриканский хирург Кристиан Барнард, который сделал две операции такого плана.
Но это было бы невозможно без экспериментов ранее, которые проводились на животных. И первая такая успешная операция на собаке была проведена в 1958 году хирургом Норманом Шамуэеем.
Уже к 1965 году хирургические методы усовершенствовались и были изобретены препараты, которые ощутимо снижали частоту отторжения трансплантатов. Одна из подопытных собак прожила 250 дней после того, как ей пересадили донорское сердце. Эти исследования были очень важны для Кристиана Барнарда.
Уже к 1965 году хирургические методы усовершенствовались и были изобретены препараты, которые ощутимо снижали частоту отторжения трансплантатов. Одна из подопытных собак прожила 250 дней после того, как ей пересадили донорское сердце. Эти исследования были очень важны для Кристиана Барнарда.
Первым человеком, которому пересадили сердце, стал южноафриканский бакалейщик Луис Вашкански, которому было 53 года. Донором стала 25-летняя Дениз Дарвалль, скончавшаяся в результате автокатастрофы.
3 декабря 1967 года в больнице Грут Шуур в Кейптауне. После операции Вашкански вводили препараты, которые должны были не допустить отторжения пересаженного органа, но это вызвало заметное снижение иммунитета. Первые две недели выздоровление Луиса шло хорошо, а вот потом его состояние ухудшилось.
Медики не могли понять, что именно вызвало эту реакцию. Это могло быть и отторжение нового сердца организмом, и занесённой инфекцией. Дозировку препаратов, которые должны были решить проблему отторжения, увеличили. И это оказалось роковым решением.
3 декабря 1967 года в больнице Грут Шуур в Кейптауне. После операции Вашкански вводили препараты, которые должны были не допустить отторжения пересаженного органа, но это вызвало заметное снижение иммунитета. Первые две недели выздоровление Луиса шло хорошо, а вот потом его состояние ухудшилось.
Медики не могли понять, что именно вызвало эту реакцию. Это могло быть и отторжение нового сердца организмом, и занесённой инфекцией. Дозировку препаратов, которые должны были решить проблему отторжения, увеличили. И это оказалось роковым решением.
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Причиной ухудшения состояния, как потом выяснилось, было не отторжение, а вот введённые медикаменты только лишь ослабили его иммунную систему. Вашкански умер от пневмонии, через 18 дней после трансплантации. Вскрытие показало, что сердце исправно работало до самой смерти Луиса.
Но доктора Барнарда не смутила эта неудача, он тут же начал готовиться ко второй операции и 2 января 1968 года, на столе хирурга уже лежал 59-летний стоматолог Филип Блайберг. Он смог прожить 19 месяцев и стал первым пациентом с пересаженным сердцем, который смог после выписки из больницы вернуться к более-менее нормальной жизни.
В семидесятых изобрели более эффективные препараты против отторжения трансплантатов и это существенно повысило выживаемость пациентов. Кристиан в этот период провел очень много операций по пересадке сердца и стал одним и самых уважаемых хирургов в этой области. Некоторые его пациенты смогли прожить почти пять лет с новым сердцем.
В семидесятых изобрели более эффективные препараты против отторжения трансплантатов и это существенно повысило выживаемость пациентов. Кристиан в этот период провел очень много операций по пересадке сердца и стал одним и самых уважаемых хирургов в этой области. Некоторые его пациенты смогли прожить почти пять лет с новым сердцем.
Такие операции сегодня делаются по мере поступления донорских органов и перестали считаться очень опасными. С новым сердцем 85-90% пациентов живут не меньше года, а половина прооперированных живёт около 14 лет.
В мире ежегодно проводятся тысячи таких операций и нужно говорить за это спасибо в том числе и Кристиану Барнарду.
В мире ежегодно проводятся тысячи таких операций и нужно говорить за это спасибо в том числе и Кристиану Барнарду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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что я не понял тут уже 10 раз перечитал утверждение и я смущен)
- если 85-90% пациентов живут больше одного года, то получается 40-45% пациентов живет около 14ти лет?
Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей.
Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту.
То есть , если за тебя некому вступиться после смерти, ты должен ЗАРАННЕЕ написать о своем несогласии на изъятие органов. Иначе пойдёшь на раздербан.
Ну, или сделай так, чтобы твои органы стали нах"й никому не нужны.)))
Садись, товарищ Козулин.
Козулин тоже сел в глубокое кресло.
Так что случилось-то? Почему стрельба была?
Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали что дальше? От мертвого человека живому, досказал Козулин.
У участкового вытянулось лицо." (с) В.М.Шукшин, "Даёшь сердце!"