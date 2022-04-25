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30 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

30 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
25 апреля 2022 19:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   необычные вещи   редкость   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
2074
31

Если вам некогда глазеть по сторонам в поисках занятных диковинок, не волнуйтесь — интернет это уже сделал за вас. Вот целая подборка разных интересных штук, которые чем-то порадовали, удивили и просто привлекли внимание людей со всего света: здесь и неожиданные находки, и необычные животные, и редкие особенности тела.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   необычные вещи   редкость   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Картошка проросла - "бать какое любопытное фото...)))
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69k
Viktor 6 минут назад
А чё такого в 9-м пункте? Я своей купил для огорода!

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6k
Roninsamuray 18 минут назад
К 30.
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20k
SolomonA Час назад

По-моему тут линия - не главная проблема...
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8k
a_komolow 2 часа назад
### 11. "На листе растения моего парня прорастают новые растения" ###
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всем надо знать что это растение твоего парня?
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