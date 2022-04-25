30 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
25 апреля 2022 19:26
Если вам некогда глазеть по сторонам в поисках занятных диковинок, не волнуйтесь — интернет это уже сделал за вас. Вот целая подборка разных интересных штук, которые чем-то порадовали, удивили и просто привлекли внимание людей со всего света: здесь и неожиданные находки, и необычные животные, и редкие особенности тела.
1. "Нашел сегодня утром очень круглое яйцо"
3. "Я забыл про картошку, и она проросла"
4. "Птица снесла яйцо на моем подоконнике"
5. "Протекший баллончик с герметиком, брошенный под раковиной"
6. Пыль Сахары над горнолыжными курортами Швейцарии
7. "Португальский кораблик (физалия) обвил щупальце вокруг моей лодыжки"
8. "Птичий помет на лобовом стекле моей машины отбрасывает тень, очень похожую на птицу"
9. "В моем наборе садовых инструментов оказалась перчатка с когтями"
10. "Тень от вывески похожа на ноту"
11. "На листе растения моего парня прорастают новые растения"
13. "Разница всего в пять дней, птенцы плачущих горлиц очень быстро растут"
15. "Крошечный гранат с маминого гранатового дерева бонсай"
16. "У меня изо лба торчит 5-сантиметровый седой волос"
17. "Единственный путь обратно в мой номер преграждают очаровательные, но очень злые морские львы"
18. "На моей правой руке есть только одна линия, которая проходит слева направо, не прерываясь"
19. "Я могу загнуть большой палец так, чтобы он коснулся запястья"
20. "Увидел сегодня в парке гусеничный поезд"
21. "У меня есть лишняя складка на левом мизинце"
22. "Мой пес познакомился с щенком, который то ли альбинос, то ли что-то в этом роде"
23. "У моей кошки 26 пальцев (обычно их 18)"
24. "Я видел корову с лишней конечностью на холке"
25. "У меня кожное заболевание, из-за которого на ней появляются красные линии в местах, где я легонько ее почесал"
26. "Дяди моего мужа подписывают одну и ту же открытку с 1974 года"
27. "Сколько себя помню, у мен всегда был пузырь воздуха в запястье"
28. "У меня есть только три нижних резца"
29. "У меня полная гетерохромия и физиологическая анизокория (зрачки разного размера)"
30. "Мы с женой отпраздновали 50-ю годовщину. Нашим медвежатам из детства уже за семьдесят, и они до сих пор живут на нашей кровати"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
По-моему тут линия - не главная проблема...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всем надо знать что это растение твоего парня?