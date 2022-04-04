35 странных и крутых фото, которыми поделились пользователи сети

Наш мир полон странных и любопытных штук, которые по-своему уникальны. Все фото из этой подборки попадают под это описание: это и необычные животные, и странные места, и просто разные крутые находки. В общем, всё то, что не увидишь каждый день и чем очень хочется поделиться с другими.