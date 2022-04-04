35 странных и крутых фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
04 апреля 2022 23:11
Наш мир полон странных и любопытных штук, которые по-своему уникальны. Все фото из этой подборки попадают под это описание: это и необычные животные, и странные места, и просто разные крутые находки. В общем, всё то, что не увидишь каждый день и чем очень хочется поделиться с другими.
1. "Крохотный цветочный узор внутри яйца"
2. "Сегодня мой брат нашел на пляже пулю 50-го калибра в коралле"
3. "Мой телефон завибрировал, когда я снимал это фото"
4. "У моей кошки 26 пальцев (обычно у кошек их 18)"
5. "Заметил сегодня в парке поезд из гусениц"
6. "Пустой стакан на кухонной столешнице немного напоминает Звезду Смерти в космосе"
7. "Нашел кусок льда, похожий на перо"
8. "На моей работе есть место, где можно вздремнуть"
9. "У меня прямо под домом протекает ручей"
10. "Куча следов от ногтей на кресле в кабинете моего стоматолога"
11. "Скульптура из выброшенных деревянных ящиков"
12. "В пачке с собачьими вкусняшками в форме косточек была одна в форме сердца"
13. "Я нашел след, похожий на Эдгара Алана По"
14. "Я установил для своих кошек комплекс для лазания"
15. "Дополнительная камера для моего старого мобильного телефона"
16. "Это кресло сделано из дерева"
17. "Я только сейчас узнал, что моя книга "Автостопом по галактике" светится в темноте"
18. "Настоящие кешью с орешком сверху в бразильском супермаркете"
19. "В моем ковре прячется Гомер Симпсон"
20. "Заметил нечто странно в коленях моей двоюродной сестры"
21. "Браслет моего ребенка сделан из старой измерительной ленты"
22. "Нашел клубнику со странной мутацией"
23. "На крышке старой бутылки из-под жидкости для чистки обуви выросло что-то странное"
24. "Эта монета выпала из своего ободка"
25. "Заметил необычный листок"
26. "Этот паук несколько раз сбрасывал кожу в одном и том же месте"
27. "Мандарин с маленькой мандаринкой внутри"
28. "Необычное отражение зеркала в нашей комнате"
29. "Дочка сломала мелок и нашла внутри отпечаток лапки"
30. "В моем саду растет странный лимон"
31. "В моем заборе живет лягкушка"
32. "Я натирал сыр и заметил, что спирали очень похожи на попкорн"
33. "Как резинка застряла в подошве моей обуви"
34. "Яблоки красные внутри"
35. "Мой шрам не покрылся грязью, пока я работал"
Источник:
АНТИФИШКИ
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