"Сможете ли вы угадать, кого изображают эти убогие статуи?"

Вырезать идеальную статую, несомненно, сложная задача даже для самых талантливых и профессиональных скульпторов. Увы, мы видим всё больше неумелых поделок сомнительного качества. Их жертвами становятся знаменитости, известные спортсмены и даже королевские особы!
На днях общественности впервые были представлены фотографии статуи известного английского спортсмена — капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна. Статуя выполнена по заказу совета Уолтем-Форест еще пять лет назад, но показали ее только сейчас. И, кажется, понятно почему: реакция на статую стоимостью 7 200 фунтов стерлингов оказалась весьма негативной. Фанаты назвали ее «предметом ночных кошмаров». Кто-то спросил: «А хоть у одного профессионального футболиста есть достойная статуя? Почему они все выглядят так ужасно?»
И действительно, почему.
Статуя капитана сборной Англии Гарри Кейна, созданная пять лет назад, была впервые запечатлена на фото
Но страдают не только футболисты. Вот список из десяти «скульптурных портретов» известных людей. Сможете кого-то узнать?
Ну что ж. А теперь — правильные ответы!
1. Криштиану Роналду
Этот жуткий бронзовый бюст — наверное, самая известная в мире статуя, от которого хочется то ли смеяться, то ли плакать. Статуя была открыта в марте 2017 года, менее чем через год после того, как Роналду выиграл Евро-2016 со сборной Португалии. Она стоит перед аэропортом на Мадейре, родине знаменитого футболиста, что должно было стать милым жестом. Роналду, увидев ее, определенно был шокирован.
2. Мелания Трамп
В 2019 году художник-концептуалист Алеш Макси Зупевц создал, как он утверждает, первый в истории памятник Мелании Трамп — и, что невероятно, не последний. Деревянную статую, установленную неподалеку от родного города бывшей первой леди США в Словении, некоторые назвали «позором», заявив, что она похожа на «смурфетку». Статуя, вырезанная из ствола дерева, простояла недолго: в том же году она была сожжена неизвестными злоумышленниками. Однако спустя несколько месяцев обрела новую жизнь и была заменена бронзовой версией.
Мохаммед Сала́х Хамед Мехрез Гали — египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта. Считается одним из лучших игроков в мире. Автор статуи — египетский скульптор Маи Абдель Аллах. Она была выставлена на Всемирном молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Выглядит она очень странно и, мягко говоря, непропорционально.
4. Люсиль Болл
Люсиль Болл — известная американская актриса и комедиантка, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми». Люсиль скончалась в 1989 году в возрасте 77 лет. Местные жители прозвали эту статую «Страшной Люси» и много лет призывали город избавиться от нее. Даже автор был вынужден признать, что работа получилась немного «тревожной». В общем, статуя не выдержала испытания временем и в 2016 году была заменена.
Эта гигантская 4-метровая терракотовая голова на самом деле должна быть похожа на покойную королеву Елизавету II — более того, рядом есть и голова ее мужа принца Филиппа. Владелец скульптур Бен Беннетт нашел их во время уборки дома и установил на своей лужайке в Виндзоре. Спустя 12 лет владения ими после Бриллиантового юбилея королевы он выставил их на продажу за 2 000 фунтов стерлингов. Так что если вы хотите приобрести эти скульптуры для своего сада, вам лучше поторопиться.
6. Кейт Мосс
Кейт Мосс предстала такой, какой вы ее еще никогда не видели. В 2008 году изготовление этой статуи обошлось более чем в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, причем 1 миллион из них — это цена 18-каратного золота.
Супермодель почему-то была скручена, как крендель, а произведение искусства называлось «Сирена».
Но сама Кейт, по словам автора сего шедевра Марка Куинна, была его поклонницей: «Когда я показал Кейт статуэтку, она сказала, что ей очень нравится. Ей очень понравилась эта идея, и она поработала для меня моделью около дня. Она не позировала мне в таком виде. Кейт считает, что это поднимает ее на мифический уровень. Я думаю, ей очень понравилось, потому что она понимает разницу между своим образом и собой. Скульптура на самом деле о том, мы ли создаем образы или это образы создают нас. Она о попытках воплотить несбыточные мечты и о бессмертии».
Джонни Депп представил эту статую самого себя на сербском кинофестивале в 2010 году. Но его явно позабавило такое «сходство» с собой — вернее, с персонажем фильма 1993 года «Аризонская мечта».
Когда Депп стоял рядом со статуей, отсутствие сходства прямо-таки бросалось в глаза.
Сэр Эндрю Бэррон Маррей — британский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Организаторы турнира Shanghai Rolex Masters 2011 года увековечили его в терракоте специально для этого случая. Вышло неидеально. Но хотя бы выражение лица схватить удалось. Интересное решение: здесь он выглядит как воин в доспехах.
Статуя Греты Тунберг, установленная в Винчестерском университете, была создана за огромные деньги — 24 000 фунтов стерлингов. Статуя шведской активистки под названием "Make A Difference" была открыта перед главным входом в университет в марте 2021 года, но в январе этого года ее перенесли в более укромное место.
После установки скульптура, созданная по заказу учебного заведения, вызвала бурную реакцию студентов и местных жителей, которые обвинили университет в «растрате денег на бессмысленные статуи». Жители города Хэмпшир также выразили недоумение по поводу скульптуры, поскольку Грета Тунберг никогда здесь не жила.
Сцена из культового фильма «Гордость и предубеждение» 1995 года, в которой Колин Ферт в роли мистера Дарси выходит из озера в мокрой рубашке, была признана самым запоминающимся моментом британской телевизионной драмы.
Но некоторым фанатам показалось, что это зашло слишком далеко, когда в 2013 году 4-метровая версия мистера Дарси была установлена в озере Серпентайн в лондонском Гайд-парке. Массивная статуя выглядела довольно устрашающе. На разработку, создание и покраску модели высотой с двухэтажный автобус у команды из трех скульпторов ушло более двух месяцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Большинство достаточно узнаваемы.
Роналду - по улыбке
Мелания Трамп - по голубому пальто (известное фото)
Саллах - по прическе
Елизавету II так вообще не узнать невозможно
Кейт Мосс - портретно узнаваема
Депп в молодости - тоже
ну и Грета.
Криворукость скульпторов они изображают.
Когда такие рукожопы стряпают новоделы, - это полбеды, беда, - это когда они начинают реставрацией произведений искусства заниматься.