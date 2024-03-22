"Сможете ли вы угадать, кого изображают эти убогие статуи?"

Кейт Мосс предстала такой, какой вы ее еще никогда не видели. В 2008 году изготовление этой статуи обошлось более чем в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, причем 1 миллион из них — это цена 18-каратного золота.

Супермодель почему-то была скручена, как крендель, а произведение искусства называлось «Сирена».

Но сама Кейт, по словам автора сего шедевра Марка Куинна, была его поклонницей: «Когда я показал Кейт статуэтку, она сказала, что ей очень нравится. Ей очень понравилась эта идея, и она поработала для меня моделью около дня. Она не позировала мне в таком виде. Кейт считает, что это поднимает ее на мифический уровень. Я думаю, ей очень понравилось, потому что она понимает разницу между своим образом и собой. Скульптура на самом деле о том, мы ли создаем образы или это образы создают нас. Она о попытках воплотить несбыточные мечты и о бессмертии».