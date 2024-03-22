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Сможете ли вы угадать, кого изображают эти убогие статуи?

Сможете ли вы угадать, кого изображают эти убогие статуи?

Автор:
22 марта 2024 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   викторина   забавно   известные люди   кошмар   кто это   статуи   убогость   угадайка   шоу бизнес   
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Вырезать идеальную статую, несомненно, сложная задача даже для самых талантливых и профессиональных скульпторов. Увы, мы видим всё больше неумелых поделок сомнительного качества. Их жертвами становятся знаменитости, известные спортсмены и даже королевские особы!

На днях общественности впервые были представлены фотографии статуи известного английского спортсмена — капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна. Статуя выполнена по заказу совета Уолтем-Форест еще пять лет назад, но показали ее только сейчас. И, кажется, понятно почему: реакция на статую стоимостью 7 200 фунтов стерлингов оказалась весьма негативной. Фанаты назвали ее «предметом ночных кошмаров». Кто-то спросил: «А хоть у одного профессионального футболиста есть достойная статуя? Почему они все выглядят так ужасно?»


И действительно, почему.

Но страдают не только футболисты. Вот список из десяти «скульптурных портретов» известных людей. Сможете кого-то узнать?



Ну что ж. А теперь — правильные ответы!


Этот жуткий бронзовый бюст — наверное, самая известная в мире статуя, от которого хочется то ли смеяться, то ли плакать. Статуя была открыта в марте 2017 года, менее чем через год после того, как Роналду выиграл Евро-2016 со сборной Португалии. Она стоит перед аэропортом на Мадейре, родине знаменитого футболиста, что должно было стать милым жестом. Роналду, увидев ее, определенно был шокирован.


В 2019 году художник-концептуалист Алеш Макси Зупевц создал, как он утверждает, первый в истории памятник Мелании Трамп — и, что невероятно, не последний. Деревянную статую, установленную неподалеку от родного города бывшей первой леди США в Словении, некоторые назвали «позором», заявив, что она похожа на «смурфетку». Статуя, вырезанная из ствола дерева, простояла недолго: в том же году она была сожжена неизвестными злоумышленниками. Однако спустя несколько месяцев обрела новую жизнь и была заменена бронзовой версией.


Мохаммед Сала́х Хамед Мехрез Гали — египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта. Считается одним из лучших игроков в мире. Автор статуи — египетский скульптор Маи Абдель Аллах. Она была выставлена на Всемирном молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Выглядит она очень странно и, мягко говоря, непропорционально.


Люсиль Болл — известная американская актриса и комедиантка, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми». Люсиль скончалась в 1989 году в возрасте 77 лет. Местные жители прозвали эту статую «Страшной Люси» и много лет призывали город избавиться от нее. Даже автор был вынужден признать, что работа получилась немного «тревожной». В общем, статуя не выдержала испытания временем и в 2016 году была заменена.


Эта гигантская 4-метровая терракотовая голова на самом деле должна быть похожа на покойную королеву Елизавету II  — более того, рядом есть и голова ее мужа принца Филиппа. Владелец скульптур Бен Беннетт нашел их во время уборки дома и установил на своей лужайке в Виндзоре. Спустя 12 лет владения ими после Бриллиантового юбилея королевы он выставил их на продажу за 2 000 фунтов стерлингов. Так что если вы хотите приобрести эти скульптуры для своего сада, вам лучше поторопиться.


Кейт Мосс предстала такой, какой вы ее еще никогда не видели. В 2008 году изготовление этой статуи обошлось более чем в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, причем 1 миллион из них — это цена 18-каратного золота.


Супермодель почему-то была скручена, как крендель, а произведение искусства называлось «Сирена».

Но сама Кейт, по словам автора сего шедевра Марка Куинна, была его поклонницей: «Когда я показал Кейт статуэтку, она сказала, что ей очень нравится. Ей очень понравилась эта идея, и она поработала для меня моделью около дня. Она не позировала мне в таком виде. Кейт считает, что это поднимает ее на мифический уровень. Я думаю, ей очень понравилось, потому что она понимает разницу между своим образом и собой. Скульптура на самом деле о том, мы ли создаем образы или это образы создают нас. Она о попытках воплотить несбыточные мечты и о бессмертии».


Джонни Депп представил эту статую самого себя на сербском кинофестивале в 2010 году. Но его явно позабавило такое «сходство» с собой — вернее, с персонажем фильма 1993 года «Аризонская мечта».

Когда Депп стоял рядом со статуей, отсутствие сходства прямо-таки бросалось в глаза.


Сэр Эндрю Бэррон Маррей — британский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Организаторы турнира Shanghai Rolex Masters 2011 года увековечили его в терракоте специально для этого случая. Вышло неидеально. Но хотя бы выражение лица схватить удалось. Интересное решение: здесь он выглядит как воин в доспехах.


Статуя Греты Тунберг, установленная в Винчестерском университете, была создана за огромные деньги — 24 000 фунтов стерлингов. Статуя шведской активистки под названием "Make A Difference" была открыта перед главным входом в университет в марте 2021 года, но в январе этого года ее перенесли в более укромное место.

После установки скульптура, созданная по заказу учебного заведения, вызвала бурную реакцию студентов и местных жителей, которые обвинили университет в «растрате денег на бессмысленные статуи». Жители города Хэмпшир также выразили недоумение по поводу скульптуры, поскольку Грета Тунберг никогда здесь не жила.


Сцена из культового фильма «Гордость и предубеждение» 1995 года, в которой Колин Ферт в роли мистера Дарси выходит из озера в мокрой рубашке, была признана самым запоминающимся моментом британской телевизионной драмы.


Но некоторым фанатам показалось, что это зашло слишком далеко, когда в 2013 году 4-метровая версия мистера Дарси была установлена в озере Серпентайн в лондонском Гайд-парке. Массивная статуя выглядела довольно устрашающе. На разработку, создание и покраску модели высотой с двухэтажный автобус у команды из трех скульпторов ушло более двух месяцев.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   викторина   забавно   известные люди   кошмар   кто это   статуи   убогость   угадайка   шоу бизнес   
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7  комментариев
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5k
Сергей Семенов 57 минут назад
В искусстве не всегда нужно фотографическое сходство. Чаше важнее умение передать характерные черты.
Большинство достаточно узнаваемы.
Роналду - по улыбке
Мелания Трамп - по голубому пальто (известное фото)
Саллах - по прическе
Елизавету II так вообще не узнать невозможно
Кейт Мосс - портретно узнаваема
Депп в молодости - тоже
ну и Грета.
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47k
Игорь Минуту назад
"Сможете ли вы угадать, кого изображают эти убогие статуи?"

Криворукость скульпторов они изображают.

Когда такие рукожопы стряпают новоделы, - это полбеды, беда, - это когда они начинают реставрацией произведений искусства заниматься.
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16k
Ivan Минуту назад
Хотя есть и ничё...


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16k
Ivan 3 минуты назад
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20k
Robin Hood 7 минут назад
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Bayker 8 минут назад
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Robin Hood 10 минут назад
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Мультголова
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