Дрю Бэрримор — знакомая и незнакомая

Дрю Бэрримор стала звездой ещё до того, как ей исполнилось 18 лет. Отношения с родителями как-то не задались, вплоть до того, что она решила «развестись» со своей матерью, избавившись от её опеки в 14 лет с помощью юристов. Далее вела самостоятельную жизнь. В своих воспоминаниях актриса пишет: «Не секрет, что мне пришлось расстаться с матерью, потому что мы загнали наши отношения на уровень ниже плинтуса. Она потеряла моё доверие как мать, отведя меня в "Студию 54" (это так неправильно, но так весело!) вместо школы. И я вышла из-под контроля — потому что работала с раннего детства, потому что моё детство было испорчено всем этим, потому что я слишком быстро повзрослела».