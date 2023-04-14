Дрю Бэрримор — знакомая и незнакомая

Голливудская актриса Дрю Бэрримор хорошо известна своими ролями в фильмах «Ангелы Чарли», «50 первых свиданий», «История вечной любви» и многих других. Но не все знают, что она начала сниматься в кино в 5 лет, а уже в 7 лет стала известной — после выхода фантастического фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Не все знают, что она продолжательница актёрской династии. И что в её жизни были как взлёты, так и падения.
Сегодня Дрю Бэрримор — культовая персона в отрасли. У неё есть именная звезда на голливудской Аллее славы, а также несколько номинаций и наград, признающих её вклад в индустрию кино. Добавим несколько штрихов, которые сделают образ актрисы более ярким и выпуклым.
Дрю Бэрримор вместе с Нэнси Ювонен владеет продюсерской компанией Flower Films. Компания была основана в 1995 году и выпустила множество популярных фильмов с Бэрримор, таких как «Ангелы Чарли», «Нецелованная» и «50 первых поцелуев». Ее нынешнее ток-шоу «Шоу Дрю Бэрримор» также продюсирует компания Flower Films.
Один из самых интересных фактов о Дрю Бэрримор заключается в том, что она родилась в актёрской семье, имеющей глубокие корни в истории Голливуда. И корни эти восходят к бабушке и дедушке актрисы. Её бабушкой по отцовской линии была «богиня немого кино» Долорес Костелло Бэрримор, а дедушкой — один из величайших актёров своего времени Джон Бэрримор. Мать и отец Дрю Бэрримор тоже голливудские актёры. Вообще там огромный актёрский клан, в который входят тёти, дяди и прочие родственники.
К настоящему моменту Дрю Бэрримор была замужем трижды. Сначала она вышла замуж за Джереми Томаса в 1999 году, но они расстались всего через два месяца. Затем — за Тома Грина в 2001 году, но и этот брак вскоре распался. Третий брак, с Уиллом Копелманом, продлился с 2012 по 2016 год. С Уиллом у них две дочери, Олив и Фрэнки Бэрримор Копелман, над которыми они делят опеку.
Первый большой успех Дрю Бэрримор получила, снявшись в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», и можно сказать, что Спилберг стал её крестным отцом в кино. При этом вы попадёте точно в яблочко: режиссёр на самом деле является крёстным отцом Дрю Бэрримор. Он знал её с детства. У них и сейчас хорошие отношения. Кстати, крёстная мать Дрю Бэрримор тоже очень известна — это Софи Лорен.
Дрю Бэрримор, в свою очередь, является крёстной матерью дочери Курта Кобейна и Кортни Лав — Фрэнсис Бин Кобейн. Когда-то Дрю и Кортни были близкими подругами. Однако эта дружба не вынесла испытания временем. «Мы с Кортни давно не виделись, поэтому я несколько лет не имела удовольствия быть в жизни Фрэнсис. Это большая потеря для меня, и я надеюсь восстановить с ней связь», — сказала Дрю Бэрримор в одном из интервью.
6. Впервые она выступила на шоу Saturday Night Live в возрасте семи лет, став самой молодой ведущей
Дрю Бэрримор в возрасте семи лет вела передачу «Субботним вечером в прямом эфире», и это был своего рода рекорд. Затем она установила ещё один рекорд, когда вернулась в качестве ведущей в 2009 году и стала первой женщиной, шесть раз проводившей это культовое шоу.
К сожалению, громкий успех и слава в столь раннем возрасте, как у Дрю Бэрримор, не могли не сказаться на её детстве и юности. С алкоголем и наркотиками она познакомилась уже в 9 лет, а к 12 годам приобрела зависимость. Очень много вечеринок, свободы, никакого присмотра. Однако Дрю Бэрримор много снималась и была одной из самых успешных молодых актрис. Позже от зависимостей пришлось лечиться, чтобы сохранить свой статус в Голливуде и положение в обществе.
Дрю Бэрримор стала звездой ещё до того, как ей исполнилось 18 лет. Отношения с родителями как-то не задались, вплоть до того, что она решила «развестись» со своей матерью, избавившись от её опеки в 14 лет с помощью юристов. Далее вела самостоятельную жизнь. В своих воспоминаниях актриса пишет: «Не секрет, что мне пришлось расстаться с матерью, потому что мы загнали наши отношения на уровень ниже плинтуса. Она потеряла моё доверие как мать, отведя меня в "Студию 54" (это так неправильно, но так весело!) вместо школы. И я вышла из-под контроля — потому что работала с раннего детства, потому что моё детство было испорчено всем этим, потому что я слишком быстро повзрослела».
Дрю Бэрримор открыто говорит о своих отношениях с алкоголем. Хорошая новость в том, что сейчас она на пути выздоровления, поскольку уже много лет «в завязке». По словам актрисы, полный отказ от алкоголя был лучшим решением в её жизни, которое будто освободило её. Она не стесняется рассказывать о том, через что прошла и как вернулась к нормальной жизни. Вдруг это кому-нибудь поможет?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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