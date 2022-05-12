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18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала"

18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала"

Автор:
12 мая 2022 15:17
Сообщество : Картинка дня
Метки: Кто знает что за прибор?   Предметы быта   бытовые приборы   забавно   интересно   необычные вещи   предметы прошлого   хочу все знать   что это за штука   что это такое   
903
19
Представьте, что вы нашли на чердаке старой дачи или вам в наследство от бабушки досталась какая-то вещица, предназначение которой непонятно. Ну то есть штука явно полезная, но вот для чего именно — тайна, покрытая мраком. Хорошо, что у нас есть интернет и он всегда придёт на помощь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кто знает что за прибор?   Предметы быта   бытовые приборы   забавно   интересно   необычные вещи   предметы прошлого   хочу все знать   что это за штука   что это такое   
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5  комментариев
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Опиум для народа Час назад
-"Ответ: Это богато украшенные шампуры."-
-серьёзно, бл"дь? БОГАТО? При наличии резака и шампура я могу таких вагон наштамповать.
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