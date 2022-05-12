18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала"

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Представьте, что вы нашли на чердаке старой дачи или вам в наследство от бабушки досталась какая-то вещица, предназначение которой непонятно. Ну то есть штука явно полезная, но вот для чего именно — тайна, покрытая мраком. Хорошо, что у нас есть интернет и он всегда придёт на помощь!
1. "В эту штуку вкручено около 60 витых винтов. Для чего она?"
Ответ: Для производства сахарной ваты.
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2. "Что это за деревянный предмет?"
Ответ: Это мольберт! У него должна была быть горизонтальная полка, которая могла скользить вверх или вниз по длинной щели посередине.
3. "Какой-то кухонный инструмент ручной работы из металла, что это?"
Ответ: Это для выжимания цитрусовых.
5. "Что за странная корзина? Нашла в комиссионке"
Ответ: Это корзина для пикника с держателями для бутылок.
6. "Нашла инструменты ручной ковки в специальном кожаном футляре, длиной в 30 см, квадратные с очень острым концом"
Ответ: Это богато украшенные шампуры.
7. "Этот пластиковый кухонный инструмент выглядит как слайсер или соковыжималка, но у него нет режущей кромки"
Ответ: Он держит продукты, пока вы их нарезаете. Яйца, помидоры и т. д.
8. "Ложка + открывалка для бутылок в одном, старинная вещь"
Ответ: Это для перемешивания и доступа к закускам и коктейлям.
11. "Для чего нужен этот молоток? Тестю подарили, а он не знает, что с ним делать"
Ответ: Это размягчитель для мяса.
12. "Когда его нашли, он был размером с шарик, потом размером с горошину, но всё равно оставался идеально круглым"
Ответ: Это игрушка для детей — маленькие шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики.
13. "Старинная серебряная вилка, но какая-то странная"
Ответ: Это сервировочная вилка для любой мелкой рыбы в соусе или масле — сардины, анчоусы и т. д.
15. "Я обнаружил, что это прилипло к моей одежде после стирки в прачечной, и хочу знать, стоит ли мне снова стирать одежду"
Ответ: Это грелка для ног.
16. "Я нашёл этот предмет в старом доме. Он сделан из металла с крючком внизу и чем-то вроде вешалки наверху"
Ответ: Это заводной вертел для камина.
17. "Я нашла это на кухонной полке у бабушки моего парня, что это?"
Ответ: Это старинный прибор для колки орехов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-серьёзно, бл"дь? БОГАТО? При наличии резака и шампура я могу таких вагон наштамповать.