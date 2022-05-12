18 находок, для опознания которых понадобилась "помощь зала"

Представьте, что вы нашли на чердаке старой дачи или вам в наследство от бабушки досталась какая-то вещица, предназначение которой непонятно. Ну то есть штука явно полезная, но вот для чего именно — тайна, покрытая мраком. Хорошо, что у нас есть интернет и он всегда придёт на помощь!

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1. "В эту штуку вкручено около 60 витых винтов. Для чего она?" 0 Источник: Ответ: Для производства сахарной ваты.

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2. "Что это за деревянный предмет?" 0 Источник: Ответ: Это мольберт! У него должна была быть горизонтальная полка, которая могла скользить вверх или вниз по длинной щели посередине.

3. "Какой-то кухонный инструмент ручной работы из металла, что это?" 0 Источник: Ответ: Это для выжимания цитрусовых.

4. "Что это за стеклянный предмет?" 0 Источник: Ответ: Масляная свеча.

5. "Что за странная корзина? Нашла в комиссионке" 0 Источник: Ответ: Это корзина для пикника с держателями для бутылок.

6. "Нашла инструменты ручной ковки в специальном кожаном футляре, длиной в 30 см, квадратные с очень острым концом" 0 Источник: Ответ: Это богато украшенные шампуры.

7. "Этот пластиковый кухонный инструмент выглядит как слайсер или соковыжималка, но у него нет режущей кромки" 0 Источник: Ответ: Он держит продукты, пока вы их нарезаете. Яйца, помидоры и т. д.

8. "Ложка + открывалка для бутылок в одном, старинная вещь" 0 Источник: Ответ: Это для перемешивания и доступа к закускам и коктейлям.

9. "Странный деревянный кухонный инструмент" 0 Источник: Ответ: Это неэлектрический миксер.

10. "Что это за штука? У неё 2 отверстия" 0 Источник: Ответ: Это пресс для гамбургеров.

11. "Для чего нужен этот молоток? Тестю подарили, а он не знает, что с ним делать" 0 Источник: Ответ: Это размягчитель для мяса.

12. "Когда его нашли, он был размером с шарик, потом размером с горошину, но всё равно оставался идеально круглым" 0 Источник: Ответ: Это игрушка для детей — маленькие шарики, наполненные водой, которые при высыхании превращаются в крошечные шарики.

13. "Старинная серебряная вилка, но какая-то странная" 0 Источник: Ответ: Это сервировочная вилка для любой мелкой рыбы в соусе или масле — сардины, анчоусы и т. д.

14. "Что это такое?" 0 Источник: Ответ: Скорее всего, щипцы для спагетти.

15. "Я обнаружил, что это прилипло к моей одежде после стирки в прачечной, и хочу знать, стоит ли мне снова стирать одежду" 0 Источник: Ответ: Это грелка для ног.

16. "Я нашёл этот предмет в старом доме. Он сделан из металла с крючком внизу и чем-то вроде вешалки наверху" 0 Источник: Ответ: Это заводной вертел для камина.

17. "Я нашла это на кухонной полке у бабушки моего парня, что это?" 0 Источник: Ответ: Это старинный прибор для колки орехов.