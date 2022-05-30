Полицейский пёс не мог скрыть эмоций на своей присяге

На церемонии собрались несколько сотрудников, и начальник полиции прочитал текст от лица Гоуста, встав перед ним на колено. "Повторяйте за мной, офицер Гоуст. Я, офицер Гоуст, торжественно клянусь и подтверждаю, что буду соблюдать Конституцию США в своей работе.." - читал начальник полиции. Во время церемонии пёс не мог сдержать своих эмоций - он сразу прилёг рядом с начальником, начал кувыркаться, облизывать его и выражать свои чувства.