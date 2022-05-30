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Полицейский пёс не мог скрыть эмоций на своей присяге

Полицейский пёс не мог скрыть эмоций на своей присяге

Автор:
30 мая 2022 13:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   полицейская собака   полиция   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Недавно пёс по кличке Гоуст, новоявленный офицер в полиции, принял присягу. Но когда начальник полиции начал читать текст во время церемонии, пёс никак не мог сдержать своих эмоций. Взгляните на его забавную реакцию!

Источник:

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Метки: видео   животные   полицейская собака   полиция   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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3k
Николаевич Час назад
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22k
Inter 11 минут назад
это не бельгийская овчарка??
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1k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Офицер «Хороший мальчик»
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