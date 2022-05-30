Полицейский пёс не мог скрыть эмоций на своей присяге

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Недавно пёс по кличке Гоуст, новоявленный офицер в полиции, принял присягу. Но когда начальник полиции начал читать текст во время церемонии, пёс никак не мог сдержать своих эмоций. Взгляните на его забавную реакцию!
Полицейский пес по кличке Гоуст (Ghost, с англ. - призрак) недавно прошел свою первую церемонию приведения к присяге. Обычно ее проводят для собак, которые прошли все этапы подготовки к службе полицейской собакой. Спустя месяцы тренировок и дрессировки, Полицейское управление штата Джорджия наконец провело для этого хорошего мальчика церемонию.
На церемонии собрались несколько сотрудников, и начальник полиции прочитал текст от лица Гоуста, встав перед ним на колено. "Повторяйте за мной, офицер Гоуст. Я, офицер Гоуст, торжественно клянусь и подтверждаю, что буду соблюдать Конституцию США в своей работе.." - читал начальник полиции. Во время церемонии пёс не мог сдержать своих эмоций - он сразу прилёг рядом с начальником, начал кувыркаться, облизывать его и выражать свои чувства.
Начальник полиции едва сдерживал смех во время прочтения, и сотрудники вокруг вовсю улыбались, глядя на реакцию Гоуста. Когда начальник наконец прочитал весь текст, он попросил пса гавкнуть для подтверждения. Увы, он так и не гавкнул - зато гавкнула другая собака в зале, которая услышала команду. Пусть Гоуст еще молодой и забавный, но сотрудники уверены - этот пес скоро станет прекрасным компаньоном для полиции.
Видео:
Источник:
АНТИФИШКИ
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