Камера наблюдения засняла, как два пса воруют хлеб в магазине

Два наглых мохнатых вора бесцеремонно украли хлеб из магазина в Англии. Их засняла скрытая камера, и увы, они не смогли остаться незамеченными. Случай произошёл в английской деревне Лейнтвардин.
В небольшом магазинчике в английской деревне Лейнтвардин произошло воровство. Два чёрных лабрадора проникли внутрь в 7.30 утра во вторник, и нагло стащили с полок буханку хлеба. Сначала они подошли к полкам с собачьим кормом, но потом почему-то выбрали хлеб. Всё это засняла камера наблюдения.
Магазинным воришкам помешали сотрудники магазина: они поймали парочку с поличным, когда те шли на выход. Поняв, что лабрадоры гуляют без хозяев, работники разместили объявление о них в соцсетях, и им быстро удалось найти владельцев этих собак.
"Это случилось около 7.30 утра, и мы сначала не заметили, как собаки вошли. Только когда один из них выбежал из-за угла и направился к кассе с буханкой хлеба в пасти, мы подумали: "А что здесь происходит?" Нам пришлось отнять хлеб, а затем подержать их в магазине, чтобы понять, где их хозяева. С нами связывалось много людей, но в конце концов нам удалось вернуть их хозяевам," - рассказал сотрудник магазина.
Видео преступления:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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