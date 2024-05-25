Камера наблюдения засняла, как два пса воруют хлеб в магазине

Магазинным воришкам помешали сотрудники магазина: они поймали парочку с поличным, когда те шли на выход. Поняв, что лабрадоры гуляют без хозяев, работники разместили объявление о них в соцсетях, и им быстро удалось найти владельцев этих собак.

"Это случилось около 7.30 утра, и мы сначала не заметили, как собаки вошли. Только когда один из них выбежал из-за угла и направился к кассе с буханкой хлеба в пасти, мы подумали: "А что здесь происходит?" Нам пришлось отнять хлеб, а затем подержать их в магазине, чтобы понять, где их хозяева. С нами связывалось много людей, но в конце концов нам удалось вернуть их хозяевам," - рассказал сотрудник магазина.