20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так

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Хотя многие говорят, что хозяева интернета - котейки, собаки тоже готовы посоревноваться с ними за это звание, потому что они тоже могут рассмешить нас до слез! На Фейсбуке есть сообщество, где пользователи публикуют самые неудачные и нелепые фото своих питомцев. Посмотрите на этих заряжающих позитивом дурачков!
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