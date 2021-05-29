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20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так

20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так (31 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
573
31

Хотя многие говорят, что хозяева интернета - котейки, собаки тоже готовы посоревноваться с ними за это звание, потому что они тоже могут рассмешить нас до слез! На Фейсбуке есть сообщество, где пользователи публикуют самые неудачные и нелепые фото своих питомцев. Посмотрите на этих заряжающих позитивом дурачков!

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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Сергей Час назад
Вот так пугали)
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sdv
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