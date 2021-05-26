20+ чудаковатых собак, которые надолго зарядят вас позитивом

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Сколько бы собак вы ни встретили, всегда найдутся те, которые удивят и рассмешат своим странным поведением. Ведь собаки - это сплошная дурашливость, и с ними точно не соскучишься! На форуме Reddit даже есть специальная группа, посвященная самым чудаковатым собакам.
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"Она случайно нашла эту рамку для розетки, и теперь везде таскает ее с собой, и даже спит с ней"
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