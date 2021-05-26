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20+ чудаковатых собак, которые надолго зарядят вас позитивом

20+ чудаковатых собак, которые надолго зарядят вас позитивом (31 фото)

Автор:
26 мая 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
615
31

Сколько бы собак вы ни встретили, всегда найдутся те, которые удивят и рассмешат своим странным поведением. Ведь собаки - это сплошная дурашливость, и с ними точно не соскучишься! На форуме Reddit даже есть специальная группа, посвященная самым чудаковатым собакам.

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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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shimpansky 37 минут назад
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