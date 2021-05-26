20+ чудаковатых собак, которые надолго зарядят вас позитивом

Сколько бы собак вы ни встретили, всегда найдутся те, которые удивят и рассмешат своим странным поведением. Ведь собаки - это сплошная дурашливость, и с ними точно не соскучишься! На форуме Reddit даже есть специальная группа, посвященная самым чудаковатым собакам.