17 увлекательных изображений диковинных находок

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В мире каждую минуту происходят потрясающие события, которые совершенно маловероятны. К счастью, мы живем в эпоху, когда у каждого есть камера, и они могут легко поделиться своими удивительными находками. В этом посте вы увидите наиболее яркие примеры.
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Олень пуду - самый маленький олень в мире. Они живут в бамбуковых зарослях, чтобы спрятаться от хищников
Японское искусство ремонта сломанной керамики порошковым золотым лаком, чтобы выявить недостатки, называется кинцуги. Кинцуги учит, что сломанные предметы - это не то, что нужно скрывать, а с гордостью демонстрировать
Реки Рона и Аве в Женеве, чьи воды сливаются и имеют разные отложения, и поэтому они разного цвета
Это 3200-летний лист посещаемости, найденный в Дейр-эль-Медине, Египет. Причины отсутствия работника включают “забальзамированного брата “и”укус скорпиона"
Источник:
АНТИФИШКИ
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