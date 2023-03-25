15 изображений, которые на сто процентов состоят из визуального восторга

Ярких и красивых кадров в повседневной жизни так же мало, как праздников и отпусков в году. В этом посте вы увидите визуально потрясающие фотографии, которые помогут глазам отдохнуть, а разуму перезагрузиться. Ведь прекрасное помогает нам забыть о рутине, наслаждайтесь!