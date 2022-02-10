15 редкостей, которые не встретишь каждый день

Мы всегда заняты своими многочисленными делами, и часто забываем, что вокруг нас ежедневно происходит множество интересного и удивительного. В этом посте вы увидите подборку увлекательных изображений необычных вещей и мест.

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Разделение богатых и бедных в Мумбаи, Индия 0 Источник:

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Этот Тираннозавр полностью сделан из снега 0 Источник:

Мост Конфедерации в Канаде режет лед, как картофель фри 0 Источник:

Смешение эпох 0 Источник:

Яичные белки пингвинов становятся прозрачными при кипячении 0 Источник:

Этот человек восстановил лес там, где была пустыня 0 Источник:

Мухаммед Али позирует со своими заработками во время фотосессии в 1964 году 0 Источник:

Архитектор по имени Рональд Раэль установил качели между границей США и Мексики, объединив людей с обеих сторон 0 Источник:

"Призрачный гриб" так назван из-за его жуткого свечения. Они встречаются только в некоторых лесах Австралии, и светятся всего несколько недель в году 0 Источник:

Перекрёстные волны 0 Источник:

Винтовая лестница в горах Тайхан, Китай 0 Источник:

Ocean Community - концепция сборного плавучего дома. Победитель премии Red Dot 2019 год 0 Источник:

Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли, за секунды до потопления Титаника в 1912 году. Музыкант погиб, и был найден через две недели после погружения с музыкальным футляром, прикрепленным к его телу. Благодаря этому скрипка сохранилась 0 Источник:

Огромная бревенчатая хижина. Портленд, штат Орегон, США, 1938 год. Построена в 1905 году, сгорела в 1964 году 0 Источник: