15 редкостей, которые не встретишь каждый день

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Мы всегда заняты своими многочисленными делами, и часто забываем, что вокруг нас ежедневно происходит множество интересного и удивительного. В этом посте вы увидите подборку увлекательных изображений необычных вещей и мест.
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Архитектор по имени Рональд Раэль установил качели между границей США и Мексики, объединив людей с обеих сторон
"Призрачный гриб" так назван из-за его жуткого свечения. Они встречаются только в некоторых лесах Австралии, и светятся всего несколько недель в году
Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли, за секунды до потопления Титаника в 1912 году. Музыкант погиб, и был найден через две недели после погружения с музыкальным футляром, прикрепленным к его телу. Благодаря этому скрипка сохранилась
Огромная бревенчатая хижина. Портленд, штат Орегон, США, 1938 год. Построена в 1905 году, сгорела в 1964 году
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