Мирмекология: малоизвестные факты о муравьях

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Специалисты насчитывают более 14000 видов муравьёв. И некоторые из них по-настоящему поражают. Кто бы знал, что в мире насекомых есть муравьи-фермеры и муравьи-камикадзе, муравьиные медовые бочки и муравьи-вампиры... Природа умеет удивить разнообразием.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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С них списали образ Чужих Ксеноморфов. В общем, важная часть фауны )))