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Мирмекология: малоизвестные факты о муравьях

Мирмекология: малоизвестные факты о муравьях

Автор:
24 мая 2022 09:22
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: интересные факты   мирмекология   муравьи   насекомые   факты   факты о муравьях   факты о насекомых   
3683
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Специалисты насчитывают более 14000 видов муравьёв. И некоторые из них по-настоящему поражают. Кто бы знал, что в мире насекомых есть муравьи-фермеры и муравьи-камикадзе, муравьиные медовые бочки и муравьи-вампиры... Природа умеет удивить разнообразием.
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Источник:

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Метки: интересные факты   мирмекология   муравьи   насекомые   факты   факты о муравьях   факты о насекомых   
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7  комментариев
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436
Polotenchick 3 часа назад
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SuperTroll 2 часа назад
На сколько удивительна жизнь, на этом куске камня, под названием Земля) А сколько еще возможных вариаций, в бесконечной вселенной?
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4k
Kozlodoev 3 часа назад
Хорошие зверушки. По шкале болевых ощущений при укусах- первые 3или 4 места за муравьями, а уже потом идут всякие шершни, пауканы и другие членистоногие.
С них списали образ Чужих Ксеноморфов. В общем, важная часть фауны )))
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13k
motorocker 3 часа назад
Эти малютки, переживут человечество на 100%.
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
Комментарий к фото
Дык.. яд в челюстях, тело-то при чем???
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