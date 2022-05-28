Это в корне меняет смысл: малоизвестные факты о знаковых фильмах

Джимми Стюарт, вернувшись с фронта, подумывал завязать с актёрской профессией и не хотел сниматься в «Этой замечательной жизни», утверждая, что стране и ему лично в это непростое время не особенно нужно кино о суициде. Но в итоге согласился, что дало новый виток его карьере в Голливуде.

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