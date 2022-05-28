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Это в корне меняет смысл: малоизвестные факты о знаковых фильмах

Это в корне меняет смысл: малоизвестные факты о знаковых фильмах

Автор:
28 мая 2022 19:01
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кинематограф   кино   неожиданно   удивительно   факт   фильм   
2879
19

Казалось бы, эти культовые экранизации посмотрены и пересмотрены, и никаких секретов уже не осталось. Но нет: таковые имеются.

И, возможно, они станут поводом скоротать вечерок за просмотром качественного фильма, тем более что жанры имеются на любой вкус.


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Заставка «Матрицы» – это не компьютерный язык и не шифр. Художник-постановщик взял у жены кулинарную книгу и отсканировал рецепт суши. А потом немного его поправил и получил знаменитый тайный «код».


Джеймс Кэмерон – мастер. И это факт. И именно он сделал набросок Розы. Правда, Кейт Уинслет позировала в купальнике, а не обнажённой.


Момент с передозировкой, когда Винсент Вега делает Мии Уоллес инъекцию, чтобы привести девушку в чувство, запущен задом наперёд. В действительности герой Траволты вытаскивал, а не втыкал иглу.


Котейку, который возлежал на коленях у Марлона Брандо в «Крёстном отце» Коппола отыскал где-то в закоулках студии и вручил актёру в последний момент. Животное так прониклось важностью момента, что начало громко мурлыкать, заставив звукооператоров поволноваться по поводу качества звука.


Да, брутальный Джеймс Бонд во всех эпизодах, где его играл Шон Коннери, в парике, поскольку актёр начал лысеть ещё с юности.


В 90-х Starbucks появлялись как грибы после дождя, что порядком  раздражало Дэвида Финчера. И он пообещал с позволения компании вставить чашку в каждый кадр «Бойцовского клуба». Исключение составило только уничтожение кофейни. Ею стала вымышленная Gratifico Coffee, поскольку представителям бренда было бы больно видеть в кадре разрушение своего детища.


Некоторые звуки, которые велоцирапторы издают в «Парке Юрского периода», в действительности интимное кряхтение черепашек, которые они издают при спаривании. Ещё в фильме задействовано гусиное шипение и лошадиное всхрапывание.


Зловещая маска Майкла Майерса в «Хэллоуине» ранее использовалась в «Звёздных войнах» для капитана Джеймса Кирка. Из-за ограниченного бюджета эту маску купили для ужастика, покрасили в белый цвет и изменили разрез глаз и волосы, чтобы сделать образ зловещим.


В «Истории игрушек» весёлый Вудди изначально задумывался как кукла чревовещателя. Но в последний момент от этой задумки решили отказаться, чтобы не вызвать испуг у маленьких зрителей.


Да, именно этот актёр изначально планировался на роль Терминатора. Но Кэмерон посомневался, что такой невинного вида миляга сможет воплотить в реальность образ киборга-киллера.


В «Корпорации монстров» Бу озвучивала кроха Мэри Гиббс 2,5 лет от роду. Чтобы записать настоящие эмоции такой малышки, которые она не могла выдавать по требованию, девчушку щекотали или отбирали сладости, чтобы записать настоящий смех или плач. Так что все проявления персонажа в мультике  живые и настоящие.


«Тебе понадобится лодка побольше» – эта крылатая фраза, включенная в фильм «Челюсти», чистой воды экспромт. Так актёр Роб Шайдер саркастично высказался в адрес продюсеров, выдавших для оборудования слишком маленький катер.


Дублёр Дэниела Рэдклиффа в поттериане Дэвид Холмс был парализован из-за несчастного случая во время съёмок последней части: каскадёр сильно ударился спиной о стену. Дэниел неоднократно организовывал благотворительные ужины, оплачивал реабилитацию Холмса из личных средств и поддерживал своего дублёра. Сейчас Холмс, несмотря на недуг, владеет собственной кинокомпанией вместе с двумя друзьями.


Когда снимали «Волшебника из страны Оз», статисты, игравшие маленьких человечков жевунов, получали 50 долларов в неделю. А собачка, игравшая роль Тотошки, в 2,5 раза больше.


Цензурой запрещено было показывать унитазы: дескать, неприлично. И «Психо» стал первым фильмом, в котором это было сделано.


Во время тирады в «Джанго освобождённом» Ди Каприо так разошёлся, что стукнул кулаком по стеклянному столу, разбил его и поранил руку. Эпизод досняли без перерыва, поэтому кровь в кадре настоящая.


Когда снимали «Дракулу» 1931 года, то практика дубляжа ещё не была распространена. Поэтому днём шла съёмка на английском, а ночью – на испанском. К слову, вторая версия была закончена вдвое быстрее и получила более благосклонные отзывы зрителей.


Джимми Стюарт, вернувшись с фронта, подумывал завязать с актёрской профессией и не хотел сниматься в «Этой замечательной жизни», утверждая, что стране и ему лично в это непростое время не особенно нужно кино о суициде. Но в итоге согласился, что дало новый виток его карьере в Голливуде.

А какие факты удивили вас больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   кинематограф   кино   неожиданно   удивительно   факт   фильм   
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13  комментариев
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61k
Опиум для народа 14 часов назад
И где это "в корне меняет смысл"?
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10k
сеньор Леонсио Полчаса назад
такой невинного вида миляга сможет воплотить в реальность образ киборга-киллера.(Ц)
Ни фига себе миляга,у него лицо самодовольного психопата! Убил жену и её любовника,а потом ещё присел за похищение!

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54k
alertol 5 часов назад
Про "прекрасная жизнь" мне понравился отзыв Фиби из "Друзей". Она должна была называться х%ёвая жизнь, и как только ты подумаешь что хуже уже не может быть, становится ещё хуже
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45
Влад 9 часов назад
Какой ещё стеклянный стол в «Джанго освобождённом», он разбил бокал и об него поранил руку, вы хоть фильм смотрели?
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4k
sedoisever 10 часов назад
Что за тупость? Герой Траволты (Винсент Вега) втыкал шприц, как надо. Это актёр Траволта вытаскивал шприц на съёмках.
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1k
muhandes 12 часов назад
Звездные войны (Star Wars), Звездный путь (Star Track) - какая нахер разница.
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14k
Алекс 13 часов назад
О. Джей Симпсон невинного вида миляга???
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23k
Fat boy slim is * in a heaven 14 часов назад
Как теперь жить
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1k
Мурчелло 14 часов назад
А какие факты удивили вас больше всего?
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Никакие.Вся эта хрень периодически крутится на фишках.
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4k
Горожанин 14 часов назад
Почему-то школьник всегда виден в своих проявлениях. Хотя мог бы тщательней шифроваться. Но - нет. Что-то есть другие. И это другое все знают. Просто школьник.
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47
MET59rus 14 часов назад
Зловещая маска Майкла Майерса в «Хэллоуине» ранее использовалась в «Звёздных войнах» для капитана Джеймса Кирка. Из-за ограниченного бюджета эту маску купили для ужастика, покрасили в белый цвет и изменили разрез глаз и волосы, чтобы сделать образ зловещим.

Не в "звездных войнах", а в "звездном пути".
P.S. Да, я могу стать председателем общества зануд )))
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3k
Frank Borman 15 часов назад
Вау! Знаковые факты из культово-эпичных муви. Мама-Америка не перестает удивлять.
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