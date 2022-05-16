Обманываться рады: псевдофакты в кинематографе, в которые люди продолжают верить

Популярный сериал «Спасатели Малибу» – яркое действо, за которым зрители 90-2000-х следили больше из-за роскошных героев, нежели из-за оригинальности сюжета. В реальности спасателями на пляже работают преимущественно мужчины. И сцены утопающих людей в сериале были зрелищными, но не особенно правдоподобными: тонущий человек в кино громко кричит, барахтается, дёргается, пытаясь привлечь внимание.

В реальности, к сожалению, он не всегда успевает это сделать: вода попадает в рот, а силы моментально уходят. Многие тонут из-за судороги или сердечного приступа.