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Обманываться рады: псевдофакты в кинематографе, в которые люди продолжают верить

Обманываться рады: псевдофакты в кинематографе, в которые люди продолжают верить

Автор:
16 мая 2022 12:05
Сообщество : Кино
Метки: Ложь   интересно   кино   клише   ляп   приём   факт   фильм   
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Кино – прекраснейшее из всех искусств: доступное, увлекательное, разноплановое, позволяющее отвлечься от скучных и однообразных серых будней.

И даже распространённые штампы, клише и ляпы мы прощаем любимым персонажам. Но есть моменты, которые даже в серьёзных картинах выдаются за правду, тогда как в действительности не имеют к ней отношения.


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Популярный сериал «Спасатели Малибу» – яркое действо, за которым зрители 90-2000-х следили больше из-за роскошных героев, нежели из-за оригинальности сюжета. В реальности спасателями на пляже работают преимущественно мужчины. И сцены утопающих людей в сериале были зрелищными, но не особенно правдоподобными: тонущий человек в кино громко кричит, барахтается, дёргается, пытаясь привлечь внимание.

В реальности, к сожалению, он не всегда успевает это сделать: вода попадает в рот, а силы моментально уходят. Многие тонут из-за судороги или сердечного приступа.


Конечно, никому не придёт в голову оттачивать навыки коварства на беззащитных кисах. Обычно у похитителей и так получается незаметно подобраться и приложить к носу жертвы тряпку, пропитанную хлороформом. Она отключается за секунды. Дело сделано.

Но в реальности для усыпления потребуется до 5 минут. Маловероятно, что жертва смиренно будет обнюхивать носовой платок столько времени. К тому же хлороформом гораздо проще отравиться, чем уснуть от него. Это наркотическое вещество – вещество крайностей. В большой дозе опасно, в малой безвредно. А нужную «золотую середину» может найти разве что только опытный химик.


Оглушение противника чётким ударом по голове – это эффектно и эффективно. В реальности неподготовленный нападающий имеет больше шансов убить жертву, нежели временно вывести её из строя на нужное время. Дело в том, что недостаточно сильный удар просто рассечёт кожные покровы, а чрезмерно сильный не оглушит, а проломит кости черепа со всеми вытекающими.


Количество взрывающихся в боевиках автомобилей неисчислимо. Порой их не меньше, чем персонажей. В реальности, конечно, есть шансы, что авто взорвётся в результате аварии или выстрела. Но должны быть соблюдены определённые условия: в баке должно находиться не горючее, а его пары. Вероятнее всего автомобиль просто загорится, без всяких моментальных эффектных взрывов.


Сыворотка правды – волшебное вещество, заставляющее выболтать все тайны после одного укола – ещё одна распространённая кино-тема. Нет, специальные препараты для расслабления и потери контроля существуют. Но даже под их действием человек не бросится вываливать секреты о себе, других и радостно сливать государственные тайны, захлёбываясь фактами.

Потребуется психологическое, нередко и физическое воздействие, а ещё проникновенные убеждения и грамотный шантаж. То есть целая система мер, действующих в комплексе, а не одна чудо-инъекция.

А какие заезженные неправдивые приёмы в кино, переползающие из фильма в фильм, раздражают вас больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ложь   интересно   кино   клише   ляп   приём   факт   фильм   
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7  комментариев
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18k
homerchik 19 минут назад
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2k
Bar Полминуты назад
Б*ляяяя, а хотя бы "Сумерки" то, на реальных событиях основаны? Автор, ты своим говно-постом, прям глаза открываешь на жестокий мир.
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3k
Николаевич 56 секунд назад
Фабрика лжи
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2k
South 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Kostick 13 минут назад
лучшая защита от стрелкового оружия, до 50-го калибра = это перевёрнутый деревянный стол. барная стойка тоже сойдёт.
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16k
Nikita 17 минут назад
"...Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
© Александр Сергеевич
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