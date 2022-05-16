Обманываться рады: псевдофакты в кинематографе, в которые люди продолжают верить

Кино – прекраснейшее из всех искусств: доступное, увлекательное, разноплановое, позволяющее отвлечься от скучных и однообразных серых будней.
И даже распространённые штампы, клише и ляпы мы прощаем любимым персонажам. Но есть моменты, которые даже в серьёзных картинах выдаются за правду, тогда как в действительности не имеют к ней отношения.
Популярный сериал «Спасатели Малибу» – яркое действо, за которым зрители 90-2000-х следили больше из-за роскошных героев, нежели из-за оригинальности сюжета. В реальности спасателями на пляже работают преимущественно мужчины. И сцены утопающих людей в сериале были зрелищными, но не особенно правдоподобными: тонущий человек в кино громко кричит, барахтается, дёргается, пытаясь привлечь внимание.
В реальности, к сожалению, он не всегда успевает это сделать: вода попадает в рот, а силы моментально уходят. Многие тонут из-за судороги или сердечного приступа.
Конечно, никому не придёт в голову оттачивать навыки коварства на беззащитных кисах. Обычно у похитителей и так получается незаметно подобраться и приложить к носу жертвы тряпку, пропитанную хлороформом. Она отключается за секунды. Дело сделано.
Но в реальности для усыпления потребуется до 5 минут. Маловероятно, что жертва смиренно будет обнюхивать носовой платок столько времени. К тому же хлороформом гораздо проще отравиться, чем уснуть от него. Это наркотическое вещество – вещество крайностей. В большой дозе опасно, в малой безвредно. А нужную «золотую середину» может найти разве что только опытный химик.
Оглушение противника чётким ударом по голове – это эффектно и эффективно. В реальности неподготовленный нападающий имеет больше шансов убить жертву, нежели временно вывести её из строя на нужное время. Дело в том, что недостаточно сильный удар просто рассечёт кожные покровы, а чрезмерно сильный не оглушит, а проломит кости черепа со всеми вытекающими.
Количество взрывающихся в боевиках автомобилей неисчислимо. Порой их не меньше, чем персонажей. В реальности, конечно, есть шансы, что авто взорвётся в результате аварии или выстрела. Но должны быть соблюдены определённые условия: в баке должно находиться не горючее, а его пары. Вероятнее всего автомобиль просто загорится, без всяких моментальных эффектных взрывов.
Сыворотка правды – волшебное вещество, заставляющее выболтать все тайны после одного укола – ещё одна распространённая кино-тема. Нет, специальные препараты для расслабления и потери контроля существуют. Но даже под их действием человек не бросится вываливать секреты о себе, других и радостно сливать государственные тайны, захлёбываясь фактами.
Потребуется психологическое, нередко и физическое воздействие, а ещё проникновенные убеждения и грамотный шантаж. То есть целая система мер, действующих в комплексе, а не одна чудо-инъекция.
А какие заезженные неправдивые приёмы в кино, переползающие из фильма в фильм, раздражают вас больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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