



2000-е и кинематограф

2000-е годы — эпоха активного развития и трансформации киноиндустрии, посредством технического прогресса. От блокбастеров и научной фантастики до драм и независимого кино, она предложила зрителям широкий спектр фильмов на любой вкус.





ЗАМЕТКА! Все фильмы 2000-х выделяются:

улучшенными визуальными эффектами;

созданием реалистичных миров и целых сериалов;

наличием эмоциональных, захватывающих сцен, которые стали возможными благодаря новым цифровым технологиям.

Далее читайте о подборке 25 иностранных фильмах эпохи 2000-х, что стали не только кассовыми хитами, но и привнесли в жизнь те элементы, что заставляют зрителей пересматривать их снова и снова.

25 незабываемых фильмов эпохи 2000-х

"Другой мир"/ "The Other World" (2000)