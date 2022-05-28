Как люди 400 000 лет назад начали перерабатывать старые вещи

Орудия труда

Ученые до сих пор исследуют находки. Инструменты, к примеру, резцы и скребла, были настолько маленькие, что у археологов возникли сомнения в том, что они на самом деле использовались. Для того чтобы узнать истину, орудия несколько раз исследовали самыми разными способами, например, проводили спектроскопию. И в результате обнаружили на некогда режущих поверхностях следы шкур, мяса, растений. Это позволило сделать вывод, что орудия действительно использовались! Но почему же они были такими миниатюрными? Вполне возможно, как говорят ученые, что эти орудия труда были сделаны из других, более крупных инструментов. И когда те стали непригодными для использования, из них сделали новые. Сначала ученые подумали, что это просто осколки, но проведенные анализы доказали, что это самостоятельные орудия.