Как люди 400 000 лет назад начали перерабатывать старые вещи

Мусор образовывается ежедневно, и до сих пор огромная его часть отправляется на полигоны. Кажется, люди только недавно научились перерабатывать хоть какую-то часть бытовых отходов, но это не так: прошлые поколения бережно относились к вещам и старались ничего не выбрасывать. И это не только наши бабушки и дедушки. Ученые выяснили, что вторую жизнь вещам давали даже древние люди.
Древняя пещера
В 2000 году ученые нашли пещеру Кесем, которая стала настоящей сенсацией в научных кругах. Пещера смогла сохранить множество свидетельств жизни здесь 200-400 тысяч лет назад: следы костра, нехитрую утварь, кости. И поначалу итальянские и израильские археологи работали с самыми крупными находками, но потом они обратили внимание на мелкие куски камня, которые явно были орудиями труда.
Орудия труда
Ученые до сих пор исследуют находки. Инструменты, к примеру, резцы и скребла, были настолько маленькие, что у археологов возникли сомнения в том, что они на самом деле использовались. Для того чтобы узнать истину, орудия несколько раз исследовали самыми разными способами, например, проводили спектроскопию. И в результате обнаружили на некогда режущих поверхностях следы шкур, мяса, растений. Это позволило сделать вывод, что орудия действительно использовались! Но почему же они были такими миниатюрными? Вполне возможно, как говорят ученые, что эти орудия труда были сделаны из других, более крупных инструментов. И когда те стали непригодными для использования, из них сделали новые. Сначала ученые подумали, что это просто осколки, но проведенные анализы доказали, что это самостоятельные орудия.
Почему было не взять новый камень
Первая гипотеза, которую озвучили ученые, звучала так: людям было сложно добывать материалы, к примеру, кремний для изготовления новых орудий, поэтому они и перерабатывали старые орудия. Эта версия быстро показала свою несостоятельность: дальнейшие исследования пещеры и окрестностей показали, что недостатка в материалах не было. Ученые сделали вывод: гоминиды поняли, что можно не выбрасывать вещь, а сделать из нее новую и применять для более мелких работ. Это позволяло им, например, качественнее обрабатывать кожу. Миниатюрные орудия труда развивали мелкую моторику, и человек эволюционировал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У переработки определенная цель - уменьшение накапливающегося хлама. Людей тогда это интересовало в последнюю очередь.
Какая наивная попытка натянуть "современную" повестку на эволюцию 400 000 лет назад....