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15 умельцев, которые подарили новую жизнь, казалось бы, безнадежным вещам

15 умельцев, которые подарили новую жизнь, казалось бы, безнадежным вещам

Автор:
26 апреля 2022 11:57
Сообщество : Юмор
Метки: Переработка   из мусора   интересно   новая жизнь старых вещей   старые вещи   фото   
1583
16

Люди стараются заботиться о нашей планете, как могут. Кто-то, например, не выбрасывает старые вещи, чтобы было как можно меньше мусора. Оказывается, порой даже части от старой мебели можно классно приспособить.

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А вы выбрасываете старые вещи?


Источник:

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Метки: Переработка   из мусора   интересно   новая жизнь старых вещей   старые вещи   фото   
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3  комментария
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27k
Владимир 56 минут назад
Комментарий к фото
От это срака, моё почтение!
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3k
Vlamir Полчаса назад
Воистину - не ищи супруга мастера(мастерицу)! В доме не будет новых вещей!
Некоторые поделки - просто опасны для здоровья, а дождевичок для черного парня и вовсе попахивает расизмом!
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