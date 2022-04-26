15 умельцев, которые подарили новую жизнь, казалось бы, безнадежным вещам

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Люди стараются заботиться о нашей планете, как могут. Кто-то, например, не выбрасывает старые вещи, чтобы было как можно меньше мусора. Оказывается, порой даже части от старой мебели можно классно приспособить.
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А вы выбрасываете старые вещи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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