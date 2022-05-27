Что такое «Треугольник Карпмана»?

Треугольник Карпмана - это очень распространенная социальная модель взаимоотношений между людьми, в которой люди играют три ключевых роли: Контролер (преследователь), Жертва и Спаситель (избавитель).
В треугольнике могут взаимодействовать неограниченное количество людей, но ролей всегда три. Так же участники треугольника могут периодически меняться ролями. Но в конечном счете вступая в такие «Игры» ничего хорошего ожидать не стоит. Погружаясь в любую из этих ролей, человек начинает игнорировать реальность.
Если вы не хотите «Проблемных отношений» с людьми важно: понимать, отслеживать и не вестись, когда вас приглашают «поиграть» в такие игры. Поэтому, для начала давайте разберем 3 ключевые роли, которые есть в этом Треугольнике.
Жертва – сознательно или бессознательно выбирает страдания. Жертва НЕ берет ответственность за свои проблемы на себя, а ищет (и находят) виноватых вокруг. Из ее рассказов можно услышать, что все к ней несправедливы, она постоянно старается, но с ней поступают не справедливо. Она не справляется с жизненными сложностями потому что в этом кто то виноват. Такая позиция Выгодна для Жертвы. Она даёт повод ныть, жаловаться на судьбу, несправедливость, подлость людей. (Это вторичная выгода Жертвы). Появляется причина, объясняющая, причины ее неудач. Ей то обидно, то страшно, то стыдно. Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. Она инертна. В этой роли человек боится жизни и ожидает от нее только плохого. Такой подход позволяет Жертве найти Спасателя (кто посочувствует, поможет, избавит от проблем). В начале жертва получает от него сочувствие, соучастие. Дальше пытается переложить на Спасателя СВОЮ ответственность. А дальше обвиняет в своих неудачах.
Контролер (преследователь) – уверен, что Жертва является виновником всех проблем (и его в том числе). Это послание он доносит до Жертвы и окружающих. Контролер оказывает давление, навязывает свой стиль поведения и мыслей (или тот, который считает правильным), в общем «учит жизни». Это проявляется тиранией вплоть до физического воздействия. От всего этого Контролер получает ощущение собственной важности и значимости. Он почти всегда напряжен, раздражен, зол и боится расслабиться. Ему тяжело забыть прошлые проблемы, поэтому он постоянно пророчит новые беды в будущем. Он контролирует, преследует и критикует жертву (нужно же на кого-то слить свое недовольство). Он чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Но отказаться от этой роли он не хочет, потому что такое поведение придает ему уверенности в собственной непогрешимости и превосходстве.
Спаситель (избавитель) – чаще всего испытывает жалость и сочувствие к жертве и злость и порой враждебность и агрессию к контролеру. Сперва может показаться, что ему как будто эта игра и не нужна, но… Избавитель тоже получает свои «Бонусы» от участия в игре. Помогая Жертве, он чувствует себя выше, умнее, способнее, успешнее, так как делает то, что якобы не может сделать Жертва. А значит — он лучше! Спасатель считает себя на голову выше всех остальных. Он получает удовольствие от того, что он «Спасает» других. Но на самом деле никого он не спасает, потому что никто его об этом не просил. Хотя со стороны все выглядит благопристойно. Он же вроде бы как помогает! Его нужность - иллюзия, а цель его действий и советов — самоутверждение, а не реальная помощь. Хотя он может считать и убеждать сам себя, что его миссия «избавлять» страдающих людей от проблем. Но действительно помочь человеку можно только тогда, когда он сам просит о помощи (только в этом случае человек принимает решение решать свои проблемы).
Как устроен и за счет чего работает «Коварный механизм»?
Контролер (преследователь) не дает покоя жертве, строит ее, заставляет и критикует;
Жертва старается, устает, мучается, жалуется, находит тех кто виноват в ее проблемах;
Спаситель (избавитель) утешает, советует, подставляет уши и жилетку для слез.
Как уже упоминалось выше участники «Треугольника Карпмана» периодически меняются ролями. Такая мелодрама может длиться многие годы, люди могут даже не осознавать, что прочно застряли в треугольнике.
Как же запускается механизм «Коварного треугольника»?
Есть Жертва. Она жалуется на действия Контролера и неудачные обстоятельства, но НЕ предпринимает никаких попыток самостоятельно что-то изменить. Есть Контролер. Он преследует Жертву, ему есть на кого изливать свой негатив и есть кого винить в своих бедах (при этом Жертва страдает, мучается).
Далее появляется Спаситель. Он НЕ может пройти мимо страданий Жертвы и сначала сочувствует Жертве, а потом начинает решать её проблемы. Спаситель наслаждается ролью героя. Жертва получает сочувствие и избавляется от ответственности за свою жизнь.
Спасатель начинает нападать на Преследователя (или Жертва нападает на Спасателя и при этом начинает жалеть Контролера) и таким образом, происходит смена ролей - они меняются местами. И так до бесконечности.
По сути все участники зависят друг от друга, потому что источник своих проблем они видят в другом. И бесконечно пытаются изменить человека так, чтобы он служил их целям.
Участники переключаются между ролями и то преследуют, то спасают друг друга. При этом обычно задействуются манипуляции основанные на чувстве: вины, стыда, жалости, долга. Периодически всплывают обиды и претензии.
Такой механизм может работать долгие годы, потому что система устойчивая. А устойчивой ее делают выгоды, которые получают каждый из представителей треугольника.
Общение в пределах треугольника – это весьма эффективный способ не брать ответственность за свои поступки и решения, а также в награду за это получать сильные эмоции и право не решать свои проблемы (так как в «этом всем» виноваты другие)". Это и обеспечивает существование и взаимодействие ролей в треугольника.
Есть ли выход из треугольника?
Да, конечно есть. Так как это определенная модель – значит у нее есть запускающий механизм и то что ее поддерживает (мы это уже разбирали выше). Так вот для того, что бы найти выход из этой модели необходимо:
Жить своей жизнью, брать на себя ответственность за свое мышление и поведение. Для этого важно осознать, что для исполнения собственных желаний человеку достаточно постепенно и регулярно все больше и больше брать собственную жизнь в свои руки.
Важно учиться действовать самостоятельно. Нужно учиться ставить цели и двигаться в выбранном направлении, в не зависимости от того есть кто то, кто поможет или никого нет.
Постепенно при такой стратегии мышления и поведения сформируется осознание, что Вы сами являетесь автором и причиной всего что происходит в вашей жизни.
Вы ставите и достигаете собственные цели, получаете от этого радость и удовлетворение. А то что происходит в жизни других людей, является их выбором. Это важная мысль которую я советую перечитать несколько раз.
Как перестать быть Жертвой?
- Перестаньте жаловаться на жизнь. Совсем. Потратьте это время на поиски возможностей улучшить положение вещей, которые вас не устраивают;
- Запомните раз и навсегда: никто вам ничего не должен. Даже если обещали, если очень хотели, если сами предлагали. Обстоятельства постоянно меняются, как и человеческие желания. Вчера хотели вам что-то дать, сегодня уже не хотят. Перестаньте ждать спасения;
- Все, что вы делаете это ваш выбор и ваша ответственность. И вы вправе сделать другой выбор, если этот вас не устраивает;
- Не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям.
Как перестать быть Контролером?
- Прекратите обвинять в своих проблемах других людей и обстоятельства;
- Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно и неправильно. Люди разные, ситуации разные, если вам что-то не нравится, просто не имейте с этим дело;
- Решайте конфликты и разногласия мирным путем, без злобы и агрессии. Для этого вырабатывайте в себе ассертивность;
- Перестаньте самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас.
Как перестать быть Спасителем?
- Если у вас не просят помощи или совета, молчите;
- Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как надо жить, и что без ваших ценнейших рекомендаций мир рухнет;
- Не давайте необдуманных обещаний, особенно если для их реализация нужны другие люди;
- Перестаньте ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что хотите помочь, а не за почести и награды, верно?
- Перед тем как броситься «причинять добро», спросите себя честно: так ли необходимо и эффективно ваше вмешательство?
- Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто чуть более нескромен в своих жалобах на жизнь.
Стратегия выхода из треугольника:
Если поставить себе цель выбраться из треугольника и шаг за шагом следовать к ней, изменения не заставят себя ждать. У вас появится больше времени и сил, станет легче дышать и интереснее жить. Напряжение в отношениях, скорее всего, ослабнет.
Жертва превращается в Героя. Теперь вместо сетования на судьбу человек сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, а азарт. Решая проблемы, он не жалуется всем вокруг, а получает удовольствие от того, что в состоянии их решить.
Контролер трансформируется в Философа. Наблюдая со стороны за действиями героя, он больше не критикует, не волнуется о результате. Он принимает любой результат. Он знает, что все в итоге идет к лучшему.
Спаситель становится Мотиватором. Он провоцирует героя на подвиги, описывая блестящие перспективы. Он ищет возможности применения силы героя и подталкивает того на свершения.
И это более здоровая и счастливая модель взаимоотношений между людьми.
Что делать, если другие пытаются втянуть в треугольник?
Треугольник запускается тогда, когда Жертва сбрасывает с себя ответственность, а Спаситель пытается взять ответственность за Жертву (часто, когда об этом никто не просит).
Поэтому если вам предлагают стать Спасителем, то, скорее всего для того, чтобы было кого потом обвинить в случае неудачи. Поэтому трижды подумайте, прежде чем брать на себя ответственность за чужие проблемы.
Как бы ни хотели другие люди спихнуть ответственность за решение своих проблем на вас, ваша задача – вернуть их ответственность обратно.
Самое главное, о чем стоит помнить, для того, что бы не вляпываться в треугольник необходимо учиться соблюдать адекватный нейтралитет, помня о своих собственных границах и границах ответственности других людей.
- отстаивайте свой комфорт. Если вам не нравиться тема беседы, вы можете просто сказать что не хотите обсуждать эту тему – это ваше право. У каждого человека есть свобода выбора – это ваш выбор.
- сохраняйте моральное и душевное спокойствие. Для этого помните: ответственность за эмоциональное состояние другого человека лежит на нем, а не на вас;
- не забирайте право выбора у другого человека. Его жизнь - это его жизнь. Не стоит в нее вмешиваться. Конечно можно подсказать, предложить помощь или помочь, если человек попросит. Но выбор каждый должен делать самостоятельно;
- если от вас требуют решения своей проблемы. В этом случае можно мягко дать понять человеку, что вы не компетентны в его вопросе и посоветовать кого другого. Либо можно косвенно предложить несколько вариантов. Но при этом сказать, что Вы не знаете, как будет лучше и что получиться может что угодно .
- при общении анализируйте адекватно ли вы интерпретируете чувства и желания другого человека;
- поддержите и зарядите энергетически человека. Часто люди скатываются в позицию жертвы, потому что падают духом. В этом случае лучше всего взбодрить человека, разбудить в нем желание действовать, желание что-то менять!
- направляйте человека в позицию автора. Выводите общение в сторону конструктива. Обсуждайте конкретные действия, которые нужно совершить, что бы достичь цели и реализовать планы. Важно донести до человека мысль: не будешь делать - в отсутствии результата виноват сам.
- вырабатывайте привычку думать о том, как ваше поведение может повлиять на ситуацию (какие могут быть долгосрочные последствия). Со временем вам станет понятно, когда нужно проявлять инициативу, а когда лучше ничего не делать, потому что вас никто не просил;
- Распределяйте зоны ответственности. Если вы все таки решили помочь, лучше заранее договориться кто и за что отвечает, кто и что делает. Например: вы будете помогать только в конкретном объеме, который заранее оговорили. Все остальные усилия, придется делать человеку.
Куда двигаться дальше? Или треугольник «Созидательных отношений»
В результате, если вы будете следовать этим рекомендациям, вас все меньше и меньше будут дергать бестолковые люди. В ваших отношениях будет все меньше и меньше не нужных вам манипулятивных игр.
У вас будет формироваться четкая и прозрачная виденье: либо вы будете помогать, либо вам все ясно кто перед вами и чего от вас хочет человек. Ну и конечно же появляется возможность выстраивать здоровые, приятные и комфортные взаимоотношения.
При таком подходе треугольник «Проблемных отношений» будет трансформироваться в треугольник «Созидательных отношений»
В таком треугольнике будет взаимопонимание, удовольствие, счастье и здоровая взаимоподдержка:
- Геройстановится Победителем. Он совершает подвиги не ради похвал, а ради творческого применения энергии. Ему не нужны лавры, он наслаждается самим процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире.
- Философпревращается в Созерцателя. Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и рождает идеи, способные эффективно преображать окружающую реальность.
- Мотиватортрансформируется в Стратега. Он точно знает, как реализовать идеи созерцателя и воплощает их мир. Создавая все больше пользы для себя и окружающих людей.
Итак думаю мы достаточно подробно разобрали стратегию и тактические шаги, которые необходимо делать, что бы не попадать и если нужно выходить из треугольника Карпмана.
Не играйте в никому не нужные и никуда не ведущие игры. Не принимайте не эффективные и не комфортные, навязанные из вне роли. Учитесь распознавать и не ввязываться в деструктивные и проблемные отношения.
Вместе с этим помните, что иногда люди просят вашего совета не потому, что хотят переложить на вас ответственность за результат. Им может быть просто нужна дополнительная информация. Тогда дайте ему ваш совет.
Но если вы замечаете, что человек на самом деле хочет «Втянуть вас в проблемы» - тогда не попадайтесь в эту ловушку. Все что для этого нужно мы разобрали выше.
В этой статье мы рассмотрели, как работает социальная модель – «Треугольник Карпмана». Теперь вы знаете, нужно, что бы не ввязываться в проблемные отношения. И как из них выходить, если все таки в них попали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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