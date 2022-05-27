Что такое «Треугольник Карпмана»?





Если поставить себе цель выбраться из треугольника и шаг за шагом следовать к ней, изменения не заставят себя ждать. У вас появится больше времени и сил, станет легче дышать и интереснее жить. Напряжение в отношениях, скорее всего, ослабнет.

Жертва превращается в Героя. Теперь вместо сетования на судьбу человек сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, а азарт. Решая проблемы, он не жалуется всем вокруг, а получает удовольствие от того, что в состоянии их решить.

Контролер трансформируется в Философа. Наблюдая со стороны за действиями героя, он больше не критикует, не волнуется о результате. Он принимает любой результат. Он знает, что все в итоге идет к лучшему.

Спаситель становится Мотиватором. Он провоцирует героя на подвиги, описывая блестящие перспективы. Он ищет возможности применения силы героя и подталкивает того на свершения.

И это более здоровая и счастливая модель взаимоотношений между людьми.

Что делать, если другие пытаются втянуть в треугольник?

Треугольник запускается тогда, когда Жертва сбрасывает с себя ответственность, а Спаситель пытается взять ответственность за Жертву (часто, когда об этом никто не просит).

Поэтому если вам предлагают стать Спасителем, то, скорее всего для того, чтобы было кого потом обвинить в случае неудачи. Поэтому трижды подумайте, прежде чем брать на себя ответственность за чужие проблемы.

Как бы ни хотели другие люди спихнуть ответственность за решение своих проблем на вас, ваша задача – вернуть их ответственность обратно.

Самое главное, о чем стоит помнить, для того, что бы не вляпываться в треугольник необходимо учиться соблюдать адекватный нейтралитет, помня о своих собственных границах и границах ответственности других людей.

- отстаивайте свой комфорт. Если вам не нравиться тема беседы, вы можете просто сказать что не хотите обсуждать эту тему – это ваше право. У каждого человека есть свобода выбора – это ваш выбор.

- сохраняйте моральное и душевное спокойствие. Для этого помните: ответственность за эмоциональное состояние другого человека лежит на нем, а не на вас;

- не забирайте право выбора у другого человека. Его жизнь - это его жизнь. Не стоит в нее вмешиваться. Конечно можно подсказать, предложить помощь или помочь, если человек попросит. Но выбор каждый должен делать самостоятельно;

- если от вас требуют решения своей проблемы. В этом случае можно мягко дать понять человеку, что вы не компетентны в его вопросе и посоветовать кого другого. Либо можно косвенно предложить несколько вариантов. Но при этом сказать, что Вы не знаете, как будет лучше и что получиться может что угодно .

- при общении анализируйте адекватно ли вы интерпретируете чувства и желания другого человека;

- поддержите и зарядите энергетически человека. Часто люди скатываются в позицию жертвы, потому что падают духом. В этом случае лучше всего взбодрить человека, разбудить в нем желание действовать, желание что-то менять!

- направляйте человека в позицию автора. Выводите общение в сторону конструктива. Обсуждайте конкретные действия, которые нужно совершить, что бы достичь цели и реализовать планы. Важно донести до человека мысль: не будешь делать - в отсутствии результата виноват сам.

- вырабатывайте привычку думать о том, как ваше поведение может повлиять на ситуацию (какие могут быть долгосрочные последствия). Со временем вам станет понятно, когда нужно проявлять инициативу, а когда лучше ничего не делать, потому что вас никто не просил;

- Распределяйте зоны ответственности. Если вы все таки решили помочь, лучше заранее договориться кто и за что отвечает, кто и что делает. Например: вы будете помогать только в конкретном объеме, который заранее оговорили. Все остальные усилия, придется делать человеку.

Куда двигаться дальше? Или треугольник «Созидательных отношений»

В результате, если вы будете следовать этим рекомендациям, вас все меньше и меньше будут дергать бестолковые люди. В ваших отношениях будет все меньше и меньше не нужных вам манипулятивных игр.

У вас будет формироваться четкая и прозрачная виденье: либо вы будете помогать, либо вам все ясно кто перед вами и чего от вас хочет человек. Ну и конечно же появляется возможность выстраивать здоровые, приятные и комфортные взаимоотношения.

При таком подходе треугольник «Проблемных отношений» будет трансформироваться в треугольник «Созидательных отношений»

В таком треугольнике будет взаимопонимание, удовольствие, счастье и здоровая взаимоподдержка:

Герой становится Победителем . Он совершает подвиги не ради похвал, а ради творческого применения энергии. Ему не нужны лавры, он наслаждается самим процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире.

становится . Он совершает подвиги не ради похвал, а ради творческого применения энергии. Ему не нужны лавры, он наслаждается самим процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире. Философ превращается в Созерцателя . Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и рождает идеи, способные эффективно преображать окружающую реальность.

превращается в . Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и рождает идеи, способные эффективно преображать окружающую реальность. Мотиватортрансформируется в Стратега. Он точно знает, как реализовать идеи созерцателя и воплощает их мир. Создавая все больше пользы для себя и окружающих людей.

Итак думаю мы достаточно подробно разобрали стратегию и тактические шаги, которые необходимо делать, что бы не попадать и если нужно выходить из треугольника Карпмана.

Не играйте в никому не нужные и никуда не ведущие игры. Не принимайте не эффективные и не комфортные, навязанные из вне роли. Учитесь распознавать и не ввязываться в деструктивные и проблемные отношения.

Вместе с этим помните, что иногда люди просят вашего совета не потому, что хотят переложить на вас ответственность за результат. Им может быть просто нужна дополнительная информация. Тогда дайте ему ваш совет.

Но если вы замечаете, что человек на самом деле хочет «Втянуть вас в проблемы» - тогда не попадайтесь в эту ловушку. Все что для этого нужно мы разобрали выше.

В этой статье мы рассмотрели, как работает социальная модель – «Треугольник Карпмана». Теперь вы знаете, нужно, что бы не ввязываться в проблемные отношения. И как из них выходить, если все таки в них попали.