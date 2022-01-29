20+ архивных фотографий семьи Романовых

После Февральской революции 1917 года Николай II отрёкся от престола и вместе с семьёй находился под домашним арестом в Царском Селе. В августе того же года по решению Временного правительства семью Романовых выслали в Тобольск. В начале 1918 года, после прихода большевиков к власти было решено отправить бывшую царскую семью в Ипатьевский дом в Екатеринбурге, где все члены семьи были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.