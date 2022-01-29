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20+ архивных фотографий семьи Романовых

20+ архивных фотографий семьи Романовых (22 фото)

Автор:
29 января 2022 18:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Романовы   Россия   винтаж   история   ретро фото   семья романовых   старые фото   фото   
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Династия Романовых правила Россией с 1613 по 1917 годы. Царь Николай II был последним правителем России из династии Романовых - он правил с 1894 года до вынужденного отречения в марте 1917 года. Николая и его семью расстреляли 17 июля 1918 года по приказу большевиков. Взглянем на некоторые архивные фото царской семьи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Романовы   Россия   винтаж   история   ретро фото   семья романовых   старые фото   фото   
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69k
Пётровыч 2 часа назад
Папа дурак, горе в семье.
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24k
Ashabad 12 минут назад
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1k
Максим Алтадуков 17 минут назад
Можно ненавидеть Николая II, можно обвинять Николая II во всех бедах, можно ненавидеть всю семью Романовых(насколько Романовых бы они не были), но это никак не умоляет того, что граждане нового государства;
1. Бывший император с семьех и прислугой были тайно расстреляны (некоторые зверски добиты штыками), тайно вывезены в лес, где надругавшись над трупами в попытках сжечь или растворить кислтой, но в итоге захоронены в дорожной яме под настилом из бревен
2. Пять князей, одна княгиня, секретарь и монахиня были тайно вывезены к заброшеной шахте под Алапаевск, в которую были сброшены и закиданы гранатами
3. Тайно уничтожен Михаил (последний император) вместе с секретарем. До сих пор не известно место захоронения
4. Четыре великих князя расстеляны как заложники, якобы из-за того что в Германии убили Р.Люксембург и К.Либкнехта
А по факту, новую элиту повязали кровью, кровью и взрослых и детей.
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20k
kamanch Полчаса назад
Такую страну просрали!
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5k
Denis Cudreacov Час назад
Лучше котиков фотки постить. Интереснее
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16k
бат св Час назад
живодер в котиков стрелял.
-собаке-собачья смерть,вот только детей его жалко.
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15k
Господин Уэф Час назад
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344
КАКАнгел Час назад
Николай не был хорошим царем. Он был раздолбайским офицером среднего звена по своей сути и характеру . Жалкое подобие своих предков . Будь на его месте действительный политик и управленец - можно было удержать Россию. Ну и конечно либеральные взгляды и слюнтяйство . эх будь на его месте хоть половина Петра 1 со своей свитой , они бы зубами рвали революционеров и предателей . но как случилось так случилось - Был Николашка которому пьяным стрелять из мелкашки ворон было интересней чем думать о земле предков.
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31k
Минчанин 2 часа назад
После Февральской революции Российская империя прекратила своё существование и император Николай Второй стал просто гражданином Николаем Романовым. И все эти "великие князья/княгини" тоже стали обычными гражданами. Невозможно быть императором того, чего нет.
Поэтому не "Николай II убирает снег во время ареста семьи в Царском селе", а "Николай Романов убирает снег во время ареста семьи в Царском селе".
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1k
Mixan 2 часа назад
Всех буржуев кончили и Царя тоже !..
Мне не жалко их ,не зря последнего царя называли Николай -кровавый !
Крови русских солдат и простого народа на нем много ..
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124k
Игорь 3 часа назад
Вот враньё начинается с первых слов. Последней Романовой стала Елизавета Петровна. И то перед ней на троне успели побывать Брауншвейгская династия в виде Ванька VI. А вот после Елизаветы на троне была Гольштейн-Готторпская династия.Которая для лохов бренд сохраняла.

А вторая брехня заключается в том, что последним императором был Миха II Лошарик. Который своим императорским решением, не отрекаясь от престола, постановил созыв Учредительного собрания и передал власть Временному Правительству. И был императором пока в начале 1918 года Учредиловка, согласно его распоряжению, не утвердила в России республику. А не сделай он так, то следующим на престол взошёл бы царь Кирюха, предок современно жиртреста из Гогенцоллернов-Мухосранских. Который тоже под Романова косит.
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