20+ архивных фотографий семьи Романовых

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Династия Романовых правила Россией с 1613 по 1917 годы. Царь Николай II был последним правителем России из династии Романовых - он правил с 1894 года до вынужденного отречения в марте 1917 года. Николая и его семью расстреляли 17 июля 1918 года по приказу большевиков. Взглянем на некоторые архивные фото царской семьи.
В 1894 году царь Николай II женился на принцессе Аликс Гессенской, которая после заключения брака приняла имя Александра Федоровна. У Николая и Александры родилось пятеро детей - четырех дочерей звали Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а сына назвали Алексеем. Последний был единственным сыном Николая и Александры и наследником престола Романовых - однако, Алексей страдал гемофилией - редким нарушением свертывания крови.
Царь Николай II с дочерьми: Марией, Анастасией, Ольгой, Татьяной
После Февральской революции 1917 года Николай II отрёкся от престола и вместе с семьёй находился под домашним арестом в Царском Селе. В августе того же года по решению Временного правительства семью Романовых выслали в Тобольск. В начале 1918 года, после прихода большевиков к власти было решено отправить бывшую царскую семью в Ипатьевский дом в Екатеринбурге, где все члены семьи были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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Императрица Александра Федоровна у постели своего сына, цесаревича Алексея Николаевича, 1914 год
Сибирский "старец" Григорий Распутин с императрицей Александрой, ее детьми и их няней. Санкт-Петербург, 1915 год
Разрушенный кабинет царя Николая II в Зимнем дворце, 1917 год, после Октябрьской революции
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Бывший император с семьех и прислугой были тайно расстреляны (некоторые зверски добиты штыками), тайно вывезены в лес, где надругавшись над трупами в попытках сжечь или растворить кислтой, но в итоге захоронены в дорожной яме под настилом из бревен
2. Пять князей, одна княгиня, секретарь и монахиня были тайно вывезены к заброшеной шахте под Алапаевск, в которую были сброшены и закиданы гранатами
3. Тайно уничтожен Михаил (последний император) вместе с секретарем. До сих пор не известно место захоронения
4. Четыре великих князя расстеляны как заложники, якобы из-за того что в Германии убили Р.Люксембург и К.Либкнехта
А по факту, новую элиту повязали кровью, кровью и взрослых и детей.
-собаке-собачья смерть,вот только детей его жалко.
Поэтому не "Николай II убирает снег во время ареста семьи в Царском селе", а "Николай Романов убирает снег во время ареста семьи в Царском селе".
Мне не жалко их ,не зря последнего царя называли Николай -кровавый !
Крови русских солдат и простого народа на нем много ..
А вторая брехня заключается в том, что последним императором был Миха II Лошарик. Который своим императорским решением, не отрекаясь от престола, постановил созыв Учредительного собрания и передал власть Временному Правительству. И был императором пока в начале 1918 года Учредиловка, согласно его распоряжению, не утвердила в России республику. А не сделай он так, то следующим на престол взошёл бы царь Кирюха, предок современно жиртреста из Гогенцоллернов-Мухосранских. Который тоже под Романова косит.
Очень мило не перечислена София Августа Фредерика А нгальт-Цёрбстская, она же Екатерина II, сделавшая для России больше, чем любой до нее.
А Катька она уже к Гольштейн-Готторпской династии принадлежит.