В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя

Покинув вольер, Тянь Бао добрался до помещения персонала, где на его пути, к сожалению, встретился один из смотрителей. Мужчина получил несколько укусов, которые не угрожают его жизни, но его доставили в больницу для восстановления. Хотя смотритель работал в парке несколько лет и знал правила техники безопасности, нападение было очень быстрым и внезапным.