В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя

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Милейшие панды не так безобидны, как может показаться - иногда они тоже показывают зубы. Недавно в зоопарке Пайри Дайза в Бельгии случилось происшествие - 4-летний самец панды по кличке Тянь Бао сбежал из вольера и добрался до зоны персонала.
Самец панды по кличке Тянь Бао (Tian Bao) живет в бельгийском зоопарке Пайри Дайза уже четыре года. Он родился здесь 2 июня 2016 года, и стал первой гигантской пандой, которая появилась на свет в европейской стране. Недавно мишка решил почувствовать вкус свободы, и сбежал из своего вольера.
Покинув вольер, Тянь Бао добрался до помещения персонала, где на его пути, к сожалению, встретился один из смотрителей. Мужчина получил несколько укусов, которые не угрожают его жизни, но его доставили в больницу для восстановления. Хотя смотритель работал в парке несколько лет и знал правила техники безопасности, нападение было очень быстрым и внезапным.
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Никто из посетителей во время инцидента не пострадал. После этого панду вернули в вольер, и в данный момент расследуют побег - пока неизвестно, каким образом Тянь Бао мог сбежать. Кроме того, сотрудники зоопарка тщательно усиливают меры безопасности, чтобы такие ситуации не повторились.
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Панда - медведь и этим всё сказано. Да, не важно, что она медведь-веган, а может именно потому, что веган, более агрессивная и опасная! О_о
Тут даже панда выйдет из себя