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В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя

В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя (6 фото)

Автор:
25 марта 2021 12:29
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   панда   панды   фото   
517
6
Милейшие панды не так безобидны, как может показаться - иногда они тоже показывают зубы. Недавно в зоопарке Пайри Дайза в Бельгии случилось происшествие - 4-летний самец панды по кличке Тянь Бао сбежал из вольера и добрался до зоны персонала.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   панда   панды   фото   
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9  комментариев
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36k
Андрей Час назад
Значит мордатый обижал мишку.
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5k
mr.Poher 23 минуты назад
Безобидны? Интересно, кто так думает.
Панда - медведь и этим всё сказано. Да, не важно, что она медведь-веган, а может именно потому, что веган, более агрессивная и опасная! О_о
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15k
Александр Полчаса назад
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12k
KOSTELLO 38 минут назад
Видимо смотритель сжирал пельмешки Бао.
Тут даже панда выйдет из себя
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12k
Serg2001 41 минуту назад
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557
Алексей Андреев 45 минут назад
Насмотрелись мультиков про пигвинов и Кунг-фу панды.
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2k
Ям 45 минут назад
Это трололо шурман довыеживался. постоянно здесь срал комментами начиная с фразы "а вот у нас в бэльгии...."
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21k
Батончик с маком 48 минут назад
Нафиг было вилять жопой гейропской. Этих педерастов даже панды мочат
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9k
Алексей Час назад
Вот тебе и Тянь Бао
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