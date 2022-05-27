В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты

Живые памятники в память о 27 миллионов погибших в ВОВ

В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам

Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты

Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии

Магазинные хитрости: как выбирать качественные продукты

В России снова вырастут цены на продукты