В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты

Британцы стали воровать продукты в супермаркетах из-за повышения цен. Мясные продукты сильно подорожали и подданные королевства стали их безбожно тырить. Тогда власти приняли решение вешать на продукты трекеры и следить за покупателями с помощью мини-камер.
Инфляция привела к подорожанию мяса и жители Великобритании не собираются платить деньги. Они решили просто красть продукты из супермаркетов. Число краж стало расти и власти приняли решение поместить мясо в коробку с GPS-трекером.
Избавиться от коробки можно только на кассе, оплатив покупку. Снять её может только сотрудник магазина, сообщила «Российская газета».
Ещё одна мера — теперь на всех работниках супермаркета висят маленькие камеры, с помощью которых следят за покупателями. Теперь деликатес не так просто стащить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А какие ещё решения приняли власти? Обязать вешать туалетную бумагу оторванным краем к стене?