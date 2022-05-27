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В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты

В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты

Автор:
27 мая 2022 09:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   воры   инфляция   кражи   магазины   мясо   продукты   цены   
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Британцы стали воровать продукты в супермаркетах из-за повышения цен. Мясные продукты сильно подорожали и подданные королевства стали их безбожно тырить. Тогда власти приняли решение вешать на продукты трекеры и следить за покупателями с помощью мини-камер.

Инфляция привела к подорожанию мяса и жители Великобритании не собираются платить деньги. Они решили просто красть продукты из супермаркетов. Число краж стало расти и власти приняли решение поместить мясо в коробку с GPS-трекером.

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Избавиться от коробки можно только на кассе, оплатив покупку. Снять её может только сотрудник магазина, сообщила «Российская газета».

Ещё одна мера — теперь на всех работниках супермаркета висят маленькие камеры, с помощью которых следят за покупателями. Теперь деликатес не так просто стащить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   воры   инфляция   кражи   магазины   мясо   продукты   цены   
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15  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Frank Borman Минуту назад
Ужас. До чего довел цивилизованную Британию тоталитарный агрессивный Путин. Никогда еще королевство не жило так плохо, как при Путине.
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6k
Mowgley 3 минуты назад
Джентльменам принято верить на слово, но маячок все же не помешает
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Комментарий удален
0
1k
Leonid 12 минут назад
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−4
* 22 минуты назад
Может им стыдно, когда воруют
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1k
Andrey Полчаса назад
европейские ценности, однако
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au3 36 минут назад
Вы все врети - там не воруют.
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Владимир 37 минут назад
Помнится кто то нацепил пищалки в магазине РФ на банки с консервами и сфоткал, типа вот воруют от голода.... А в Европе ржали..... Ну как там ещё смешно?
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13k
motorocker 38 минут назад
Аминь
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1k
investas 41 минуту назад
Конечно, в стране проблем и радостей нет, а только осталось следить за магазинами Англии))))
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5k
Артем Кощеев 57 минут назад
Тогда власти приняли решение вешать на продукты трекеры и следить за покупателями с помощью мини-камер

А какие ещё решения приняли власти? Обязать вешать туалетную бумагу оторванным краем к стене?
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Русофобия дорого стоит
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MakDag 2 часа назад
Джентельмены мясцо тырят, ай-яй-яй...
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