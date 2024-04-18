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Шринкфляция — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Этому явлению посвящен, например, целый одноименный сабреддит, где пользователи делятся примерами того, как жадные компании пытаются обмануть глаза покупателей.
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6. "Я потратил 9 долларов на большой набор цветных карандашей только для того, чтобы узнать, что они не полноразмерные. Нигде на упаковке об этом не сказано"
7. "Либо блюдо выросло, либо пиццы уменьшились, потому что раньше они помещались идеально"
13. "Я заметил, что банки стали другой формы — выше, но уже, — и нашел парочку старых сзади"
19. "Старые запасы (слева) распродают по скидке, чтобы освободить место для новых (справа), оба по цене $7,99"
23. "Гляньте, у нас новая упаковка! Обратите внимание на новый красивый колосок! Да-да, это все, больше не на что смотреть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это как с пинтой пива. Есть британская, где больше 0,5, а есть американская, где меньше. В итоге разница вроде 90 мл. И многие бары так же продавали пинту. А сейчас многие пошли дальше и уже появились стаканы 0,4. Не иначе как в ЗОЖники подались и заботятся о нашем здоровье.