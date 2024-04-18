Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14

В Великобритании теперь следят за покупателями и начали цеплять GPS-трекеры на продукты

25 вопиющих примеров "шринкфляции"

Фанат фильма "Один дома" проверил, как изменились цены на продукты в США за 30 лет

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В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам