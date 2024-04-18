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25 примеров "шринкфляции"

25 примеров "шринкфляции"

Автор:
18 апреля 2024 12:00
Сообщество : Жизнь
Метки: магазины   покупки   продукты   цены   шринкфляция   экономика   
1312
26

Шринкфляция — это когда производитель снижает объем, количество или вес товара, но цену оставляет прежней. Этому явлению посвящен, например, целый одноименный сабреддит, где пользователи делятся примерами того, как жадные компании пытаются обмануть глаза покупателей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: магазины   покупки   продукты   цены   шринкфляция   экономика   
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5  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Маркетолог хочет чтобы мы не видели существенное повышение цен. Только и всего. По сути нас никто не обманывает, они пишут вес или количество. А дальше всё наша невнимательность.
Это как с пинтой пива. Есть британская, где больше 0,5, а есть американская, где меньше. В итоге разница вроде 90 мл. И многие бары так же продавали пинту. А сейчас многие пошли дальше и уже появились стаканы 0,4. Не иначе как в ЗОЖники подались и заботятся о нашем здоровье.
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455
DuckTales Полчаса назад
За подобное надо сажать ...
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17k
K7OO Час назад
Помню, недовес - это то, на чем держалась советская торговля. И все говорили: "Ну что вы хотите - это же совок. Вот у буржуев такое даже представить себе невозможно".))
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1299 постов (1228 в горячем)

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