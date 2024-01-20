Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего подешевели или подорожали

Начнем с хорошего, с подешевевшего. Под бурные аплодисменты в наш топ врывается гречка. Она скинула аж 18,8%, если верить статистике Росстата. За гречкой уверенно стоит картофель с 15,8% и овсянка - 9,6%.

Замыкает пятерку самых подешевевших товаров... градусник! Он стал дешевле на 7,2%, а следом за ним стоит телевизор, а него теперь платим на 6,4% меньше. Также радуют нас вермишель ( -4,2%), стиральные машины (-3,7%), макароны (-3,63%) и полис-каско. Он, кстати, на одной позиции с макаронами стоит, не по важности, а по уменьшению стоимости.