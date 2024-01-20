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Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего подешевели или подорожали

Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего подешевели или подорожали

Автор:
20 января 2024 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: инфляция   магазины   понижение цены   росстат   товары   цены   
1284
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Праздники закончились, пришло время заглянуть в кошелек и, грустно вздохнув, задуматься над риторическим вопросом - то ли зарплата маленькая, то ли цены выросли. Ну а пока поговорим о ценах на всякое полезное, и о том как же они менялись в прошлом году.

Начнем с хорошего, с подешевевшего. Под бурные аплодисменты в наш топ врывается гречка. Она скинула аж 18,8%, если верить статистике Росстата. За гречкой уверенно стоит картофель с 15,8% и овсянка - 9,6%.


Замыкает пятерку самых подешевевших товаров... градусник! Он стал дешевле на 7,2%, а следом за ним стоит телевизор, а него теперь платим на 6,4% меньше. Также радуют нас вермишель ( -4,2%), стиральные машины (-3,7%), макароны (-3,63%) и полис-каско. Он, кстати, на одной позиции с макаронами стоит, не по важности, а по уменьшению стоимости.


Ну а теперь о грустном. Пресловутые яйца подпрыгнули на 61,4%, и стали одним из главных инфоповодов прошлого декабря. Но пока все были заняты выяснением какого, они теперь стоят как сбитый Боинг, многие упустили тот факт, что с яйцами не слабо так подорожали и помидоры (51,1%) с грушами (48,3%), виноград (48,2%) и бананы (41,2%). Не особо отстают от них чеснок (46,4%) и газовое моторное топливо (41,2%).


Короче говоря, цены на товары как-то не очень ориентируются на инфляцию, которая у нас 7,4%. Росстат продолжает пугать: капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5% и мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).

Но не стоит отчаиваться и судорожно искать третью подработку, в то же время почти две трети товаров за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%. Среди них бензин АИ-95, игристое вино, филе рыбы, пельмени, мороженое, йогурт и чай.

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Метки: инфляция   магазины   понижение цены   росстат   товары   цены   
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7  комментариев
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12k
Артем 2 часа назад
Помню временя когда все мужики вокруг говорили - если пачка сигарет будет стоить больше 50 р, все курить бросят! Если бензин будет стоить больше 30 р все ездить перестанут! Мда, но всё равно находятся додики которые каждый год, как снегу в декабре, удивляются росту цен!
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6k
Lexx 16 минут назад
Инфляция 7,4%? А нам с 1 января зарплату на 4% подняли. Что от 50 килорублей составляет целых 2к.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
" газовое моторное топливо (41,2%)." (с)

Нет ли пояснительной бригады, которая объяснит - что это такое - газовое моторное топливо.
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