Назван топ товаров, которые в прошлом году сильнее всего подешевели или подорожали

Праздники закончились, пришло время заглянуть в кошелек и, грустно вздохнув, задуматься над риторическим вопросом - то ли зарплата маленькая, то ли цены выросли. Ну а пока поговорим о ценах на всякое полезное, и о том как же они менялись в прошлом году.
Начнем с хорошего, с подешевевшего. Под бурные аплодисменты в наш топ врывается гречка. Она скинула аж 18,8%, если верить статистике Росстата. За гречкой уверенно стоит картофель с 15,8% и овсянка - 9,6%.
Замыкает пятерку самых подешевевших товаров... градусник! Он стал дешевле на 7,2%, а следом за ним стоит телевизор, а него теперь платим на 6,4% меньше. Также радуют нас вермишель ( -4,2%), стиральные машины (-3,7%), макароны (-3,63%) и полис-каско. Он, кстати, на одной позиции с макаронами стоит, не по важности, а по уменьшению стоимости.
Ну а теперь о грустном. Пресловутые яйца подпрыгнули на 61,4%, и стали одним из главных инфоповодов прошлого декабря. Но пока все были заняты выяснением какого, они теперь стоят как сбитый Боинг, многие упустили тот факт, что с яйцами не слабо так подорожали и помидоры (51,1%) с грушами (48,3%), виноград (48,2%) и бананы (41,2%). Не особо отстают от них чеснок (46,4%) и газовое моторное топливо (41,2%).
Короче говоря, цены на товары как-то не очень ориентируются на инфляцию, которая у нас 7,4%. Росстат продолжает пугать: капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5% и мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).
Но не стоит отчаиваться и судорожно искать третью подработку, в то же время почти две трети товаров за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%. Среди них бензин АИ-95, игристое вино, филе рыбы, пельмени, мороженое, йогурт и чай.
Источник:
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Нет ли пояснительной бригады, которая объяснит - что это такое - газовое моторное топливо.
LPG (Liquefied petroleum gas), сжиженный газ