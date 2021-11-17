Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты

Представитель ЦБ, Кирилл Тремасов, выступал на одном из столичных форумов. И заявил, что цены поднимутся по 2 причинам: неурожай в 2021-м и повышение стоимости газа. Это напоминает речи Эльвиры Сахипзадовны, она тоже всегда знает, почему плохо и кто виноват, а вот как это исправить — почему-то не всегда отвечает)

Так вот, неурожай еще можно объяснить, а вот газ...