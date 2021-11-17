Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты

Их стоимость поднимется в следующем году. А причина этого — очень странная.
Представитель ЦБ, Кирилл Тремасов, выступал на одном из столичных форумов. И заявил, что цены поднимутся по 2 причинам: неурожай в 2021-м и повышение стоимости газа. Это напоминает речи Эльвиры Сахипзадовны, она тоже всегда знает, почему плохо и кто виноват, а вот как это исправить — почему-то не всегда отвечает)
Так вот, неурожай еще можно объяснить, а вот газ...
По словам представителя, из-за скачка цен на этот природный ресурс, поднялись и цены на удобрения. А их стоимость заложена в цене продуктов. Так что все идет по цепочке, хотя на нехватку газа мы пока не жалуемся... И еще он добавил: «Я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье».
Да, такие риски есть. Хотя ресурсов у нас вроде бы достаточно. Но, видимо, не для всех.
На сколько именно поднимутся цены и к чему нам готовиться — точных данных «представитель» не сообщил. Об этом мы узнаем уже в следующем году. По факту.
Источник:
- "Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам
- В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров
- "Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
- В будущем году алкоголь для россиян станет ещё дороже
- Россияне, что опять у нас случилось с ценами?
Понравилось25
Явно вброс!