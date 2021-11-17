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Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты

Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты (4 фото)

Автор:
17 ноября 2021 18:56
Сообщество : Жить в России
Метки: ГАЗ   инфляция   неурожай   политика   правительство   продукты   цены   
1175
4

Их стоимость поднимется в следующем году. А причина этого — очень странная.

Представитель ЦБ, Кирилл Тремасов, выступал на одном из столичных форумов. И заявил, что цены поднимутся по 2 причинам: неурожай в 2021-м и повышение стоимости газа. Это напоминает речи Эльвиры Сахипзадовны, она тоже всегда знает, почему плохо и кто виноват, а вот как это исправить — почему-то не всегда отвечает)

Так вот, неурожай еще можно объяснить, а вот газ...

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По словам представителя, из-за скачка цен на этот природный ресурс, поднялись и цены на удобрения. А их стоимость заложена в цене продуктов. Так что все идет по цепочке, хотя на нехватку газа мы пока не жалуемся... И еще он добавил: «Я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье».

Да, такие риски есть. Хотя ресурсов у нас вроде бы достаточно. Но, видимо, не для всех.

На сколько именно поднимутся цены и к чему нам готовиться — точных данных «представитель» не сообщил. Об этом мы узнаем уже в следующем году. По факту.

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Метки: ГАЗ   инфляция   неурожай   политика   правительство   продукты   цены   
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554
Сергей Час назад
Ресурсов достаточно, но не для всех. Это все надо знать
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17k
Александр Сучков 17 минут назад
А то без пердуперждения ЦБ цены на продукты не росли, типа центрабанк нам дал неожиданную инфу, что бы мы готовились. А до этого всё было стабильно.
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69
Leonid 20 минут назад
Если повышаются мировые цены- пусть снижают для внутреннего рынка! заботится надо о своих гражданах
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17k
ВВС Полчаса назад
все по плану-одни предупреждают,другие обещают
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570
svarog19692007 Полчаса назад
Прошу добавить мем с Сухоруковым , с его прекрасно сказанной фразой - " Вот уроды"
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69
Leonid svarog19692007 18 минут назад
Лови)
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−12
Abycat 43 минуты назад
Всё нормально. Успокойтесь. Надо пострадать-пострадаем, затянем пояски. Зато потом будет лучше. Газ либо подешевеет либо подорожает, и жизнь еще стабильней станет. Вангую.
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65k
Варакин Алексей 44 минуты назад
"не время почивать на лаврах...."(с)
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11k
кира 47 минут назад
С чего вдруг решили предупредить? Всегда нежданчиком повышали...
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6k
Али Ди 50 минут назад
Он что хотел сказать что мы газ в Европе покупаем?
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8k
кот базилий 51 минуту назад
Спасибо, а мы и не заметили что все подорожало в два раза ДАВНО.
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22k
Дмитрий 52 минуты назад
Ну все все в тему)
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1k
Sam 53 минуты назад
В обозримом прошлом целенаправленное снижение цен было только при Сталине. Его можно не любить, бояться, рассказывать как он пил кровь православных младенцев, но факт остаётся фактом. Все последующие правители чего-то не догоняли в экономике. А нонешний даже не пытается что-то сделать во благо общества, только во благо узкого круга друзей.
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339
Александр 56 минут назад
Прямо как то намеренно народ на бунты готовят ,и самое забавное ,что это все из правительства идёт,.
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214
Bendix 59 минут назад
Цены на газ выросли - бюджет получил больше денег - цены на товары дожны вырасти. Вашу ж мать! В ФНБ всё вбухать, а потом, как с парткассой раствориться?! Я вам тут, в Великобритании, спуску не дам. Не позволю россиян обворовывать.
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214
Bendix 36 минут назад
Простите, если глупо написал или пропустил смысловые знаки препинания. Я против повышения цен. Я за интересы тех, кто вкалывает (вне зависимости от рода деяткльности).
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214
Bendix Fat boy slim is * in a heaven 19 минут назад
Как бы вам поприличнее ответить? Ну, скажем, "Ты глуп, твой харчь из семи за..луп!" Это на быструю всикдку.
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214
Bendix Fat boy slim is * in a heaven 4 минуты назад
Третье.
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477
BHU1004 Час назад
Да вы что???? Они же только падали последние 23 года, а доходы только росли.
Явно вброс!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
А кто то думал, что надуманные выходные,локдауны и прочее,разрушающие экономику приведут к благодати и всё подешевеет.
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11k
Типа граф Час назад
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−4
Oleg Час назад
Теперь Центральный Банк устанавливает цены на продукты что ли?
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40
Drago Час назад
Неурожай и газ подорожал только у нас чтоли?
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1k
Роман Бумеров Час назад
Да ну нахрен слушать, что несет всякое говно.
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3k
Слава Андреев Час назад
А то мы не заметили
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