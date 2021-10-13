В России снова вырастут цены на продукты

Производители говорят, что это из-за инфляции, неурожая и нехватки рабочих рук.
В ближайшее время вырастет цена на хлеб:
«В любом случае, я считаю, что цены вырастут в пределах 7,4 процента, вероятнее всего, и меньше, оставаясь в рамках прогнозируемой инфляции», - считает Александр Корбут вице-президент Российского зернового сообщества.
На мясо:
«За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3 процента, на бескостную — на 9,6. Куры подорожали на 29,4 процента, говядина на 22. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток, - считает Сергей Юшин, руководитель Мясной ассоциации.
На овощи:
По словам Михаила Глушкова, директора Национального плодоовощного союза: «В этот раз мы столкнулись с неприятными погодными условиями. Во-первых, была поздняя весна, из-за которой овощи высадили на две недели позже. Во-вторых, холодный и дождливый сентябрь. Овощи в полях созрели, но их просто не успели выкопать, в земле осталось порядка 40 процентов. Разумеется, это повлияло на цены: такого маленького предложения не было никогда, что и подстегнуло рынок».
Еще поднимется стоимость рыбы и молочных продуктов. Руководители этих отраслей тоже жалуются на инфляцию, плохую карму и на все остальное.
Источник:
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Эм... Мясо с лета на 15-20% подорожало. За 6 лет минимум в 2 раза. О каких 12% он говорит?
В начале сезона свиная шея на шашлык была 380 руб, стала 480руб за кило. Это скока %???
"Вся Европа стоит на ушах" ну и так далее, радуйтесь господа !..
В России цены на продукты питания за полгода выросли на 56 процентов! На строй материалы аж до 300процентов!
П.С. Жопа сейчас везде, величина жопы разница от региона к региону.
но по факту это не работало никогда. Точнее работало на 1/6 части суши некоторое время.
Ну вы поняли.
Учиться надо было в 4-ом классе.