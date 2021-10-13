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В России снова вырастут цены на продукты

В России снова вырастут цены на продукты (3 фото)

Автор:
13 октября 2021 17:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деньги   инфляция   кризис   продукты   производство   цены   
1523
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Производители говорят, что это из-за инфляции, неурожая и нехватки рабочих рук.

В ближайшее время вырастет цена на хлеб:

«В любом случае, я считаю, что цены вырастут в пределах 7,4 процента, вероятнее всего, и меньше, оставаясь в рамках прогнозируемой инфляции», - считает Александр Корбут вице-президент Российского зернового сообщества.

На мясо:

×

«За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3 процента, на бескостную — на 9,6. Куры подорожали на 29,4 процента, говядина на 22. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток, - считает Сергей Юшин, руководитель Мясной ассоциации.

На овощи:

По словам Михаила Глушкова, директора Национального плодоовощного союза: «В этот раз мы столкнулись с неприятными погодными условиями. Во-первых, была поздняя весна, из-за которой овощи высадили на две недели позже. Во-вторых, холодный и дождливый сентябрь. Овощи в полях созрели, но их просто не успели выкопать, в земле осталось порядка 40 процентов. Разумеется, это повлияло на цены: такого маленького предложения не было никогда, что и подстегнуло рынок».

Еще поднимется стоимость рыбы и молочных продуктов. Руководители этих отраслей тоже жалуются на инфляцию, плохую карму и на все остальное.

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Метки: Россия   деньги   инфляция   кризис   продукты   производство   цены   
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76  комментариев
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13k
alexis 2 часа назад
Цены повысятся из-за…….. подойдёт любая причина, и даже её отсутствие.
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19k
Ego sum qui sum Минуту назад
"Чем этот день отличается от других?"
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16k
Алексей 17 минут назад
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18k
KOSTELLO 19 минут назад
Судя по тому, что я вижу в магазинах, цены повышаются перманентно
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29k
Fat Lynx 21 минуту назад
Неурожая нет, просто все продают за бугор за валюту... Деревянными хорошо платить за работу, а профит лучше в свободно конвертируемой валюте получать.
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766
Прямой Эффект 36 минут назад
Ничего страшного, подорожают только два вида товаров: продовольственные и непродовольственные.
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3k
a_komolow 41 минуту назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 58 минут назад
Рыбу тоже на две недели позже высадили ? :-) А молочные продукты не успели надоить ?
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−10
Пончо Час назад
А как же импортозамещение? Поддержка отечественных производителей и фермеров?
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122k
Игорь Час назад
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2k
Константин Час назад
"«За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3 процента, на бескостную на 9,6. Куры подорожали на 29,4 процента, говядина на 22. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток, - считает Сергей Юшин, руководитель Мясной ассоциации."

Эм... Мясо с лета на 15-20% подорожало. За 6 лет минимум в 2 раза. О каких 12% он говорит?
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126
Chuchelo Patamkovoe Константин 24 минуты назад
Ну может он о мраморной в азбуке вкуса.
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6k
SR Час назад
Никогда такого не было, и вот опять...
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582
Ольга Час назад
У нас цены при любых погодных условиях способны только повышаться.
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39k
dima423 2 часа назад
а ЗП не индексируются(
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Бескостная свинина подорожала на 9% ??? Он там чё, [мат]л?
В начале сезона свиная шея на шашлык была 380 руб, стала 480руб за кило. Это скока %???
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7k
Natrogrii 2 часа назад
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1k
Spanki 2 часа назад
Главное газ подорожал, и хохлы вот вот замерзнут !
"Вся Европа стоит на ушах" ну и так далее, радуйтесь господа !..
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149
Вальдемар да пох 20 минут назад
Это был сарказм!
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Никогда такого не было, и вот опять
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
А что в остальном мире? Дешевеет еда?
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149
Вальдемар молотый Либентроп Час назад
Во всём мире еда дорожает на 2-3 процента в год!.
В России цены на продукты питания за полгода выросли на 56 процентов! На строй материалы аж до 300процентов!
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65k
Пулемет самому нужен. 2 часа назад
Навальный виноват.
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14k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Как-то давно меня учили по Карлу с Марксом, что цена складывается из затрат на производство товара, издержки на его производство и прибыли. Но почему-то эта простая схема более не работает.
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