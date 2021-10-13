В России снова вырастут цены на продукты

По словам Михаила Глушкова, директора Национального плодоовощного союза: «В этот раз мы столкнулись с неприятными погодными условиями. Во-первых, была поздняя весна, из-за которой овощи высадили на две недели позже. Во-вторых, холодный и дождливый сентябрь. Овощи в полях созрели, но их просто не успели выкопать, в земле осталось порядка 40 процентов. Разумеется, это повлияло на цены: такого маленького предложения не было никогда, что и подстегнуло рынок».

Еще поднимется стоимость рыбы и молочных продуктов. Руководители этих отраслей тоже жалуются на инфляцию, плохую карму и на все остальное.